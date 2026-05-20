5 millones de personas podrían perder seguro médico este año por altos costos
Publicado el20/05/2026 a las 04:51
La cobertura médica en Estados Unidos podría enfrentar uno de los retrocesos más importantes desde la creación de los mercados de seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).
- Nuevos análisis de Kaiser Family Foundation (KFF) y Wakely Consulting Group advierten que millones de personas están abandonando sus planes debido al fuerte aumento en primas y deducibles durante 2026.
Por qué importa: el problema no solo afecta a quienes ya cancelaron su seguro. También impacta a personas que todavía conservan cobertura, pero que enfrentan pagos mensuales cada vez más difíciles de sostener.
Las primas del seguro médico subieron con fuerza en 2026
El aumento de costos comenzó tras la expiración de los créditos fiscales mejorados que ayudaban a reducir el precio de los seguros médicos bajo la ACA.
Según KFF, el pago promedio mensual de las primas pasó de 113 dólares a 178 dólares en un año. Eso representa un incremento del 58%.
- El impacto fue todavía más severo para algunos consumidores que recibían subsidios fiscales. KFF estimó previamente que ciertos afiliados podrían enfrentar aumentos cercanos al 114% si mantenían el mismo plan de cobertura.
- Este escenario provocó que muchas familias buscaran alternativas más económicas o simplemente dejaran de pagar.
- Los mayores aumentos afectaron especialmente a personas con ingresos ligeramente superiores al límite para recibir ayudas federales, es decir, quienes ganan entre el 400% y el 500% del nivel federal de pobreza.
Aunque ese grupo representa apenas el 3% de los afiliados en 2025, registró una caída de inscripciones cercana al 27%.
Millones de personas podrían abandonar el mercado de la ACA
Los datos iniciales ya reflejan una disminución importante.
- Durante el período de inscripción abierta de 2026, las selecciones de planes cayeron a 23,1 millones de personas, más de un millón menos que el año anterior. Sin embargo, especialistas advierten que el verdadero problema aparece después: muchas personas eligen un plan, pero luego no logran pagar las primas.
- Wakely Consulting Group calculó que solo el 86% de quienes se inscribieron en enero realizaron efectivamente el pago del primer mes.
- La firma proyecta que la inscripción efectiva podría disminuir entre un 17% y un 26% durante 2026.
Si esas estimaciones se cumplen, la cobertura promedio mensual podría caer hasta 17,5 millones de personas o incluso acercarse a 16,5 millones, frente a los 22,3 millones registrados en 2025.
Eso equivaldría a una pérdida potencial de entre 3,8 y 5,8 millones de afiliados.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) también había anticipado una contracción cercana al 25% en la cobertura tras el vencimiento de los subsidios ampliados.
Los deducibles alcanzaron niveles récord
Para intentar mantener pagos mensuales más bajos, muchos consumidores cambiaron a planes bronce, que suelen tener primas más económicas, pero costos médicos mucho más altos cuando se necesita atención.
El efecto fue inmediato sobre los deducibles:
- KFF reportó que el deducible promedio en los mercados de la ACA aumentó un 37% en un solo año, pasando de 2.759 dólares a 3.786 dólares por persona.
- Se trata del mayor incremento registrado desde que los mercados comenzaron a operar en 2014.
En la práctica, esto significa que muchas personas ahora pagan menos cada mes por su seguro, pero enfrentan gastos mucho mayores antes de que la aseguradora cubra consultas, tratamientos o procedimientos médicos.
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El temor a perder cobertura médica sigue creciendo
Una encuesta reciente de KFF mostró señales preocupantes sobre la capacidad de pago de los afiliados.
El 17% de quienes renovaron cobertura en la ACA aseguró no sentirse confiado de poder mantener los pagos durante todo el año.
Además, un 9% de los inscritos de 2025 ya se encontraba sin seguro médico entre finales de febrero y principios de marzo.
Los mercados estatales parecen resistir mejor el impacto gracias a programas propios de subsidios y campañas de divulgación más agresivas.
- California, por ejemplo, reportó que casi uno de cada cinco consumidores que renovaron cobertura canceló su póliza antes de terminar marzo o perdió el seguro por falta de pago.
- Todo apunta a que el panorama podría deteriorarse aún más conforme avance el año y continúen los aumentos en costos médicos y seguros.