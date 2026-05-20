5 millones de personas podrían perder seguro médico este año por altos costos

La cobertura médica en Estados Unidos podría enfrentar uno de los retrocesos más importantes desde la creación de los mercados de seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Nuevos análisis de Kaiser Family Foundation (KFF) y Wakely Consulting Group advierten que millones de personas están abandonando sus planes debido al fuerte aumento en primas y deducibles durante 2026.

Por qué importa: el problema no solo afecta a quienes ya cancelaron su seguro. También impacta a personas que todavía conservan cobertura, pero que enfrentan pagos mensuales cada vez más difíciles de sostener.

Las primas del seguro médico subieron con fuerza en 2026

El aumento de costos comenzó tras la expiración de los créditos fiscales mejorados que ayudaban a reducir el precio de los seguros médicos bajo la ACA.

Según KFF, el pago promedio mensual de las primas pasó de 113 dólares a 178 dólares en un año. Eso representa un incremento del 58%.

El impacto fue todavía más severo para algunos consumidores que recibían subsidios fiscales. KFF estimó previamente que ciertos afiliados podrían enfrentar aumentos cercanos al 114% si mantenían el mismo plan de cobertura.

Este escenario provocó que muchas familias buscaran alternativas más económicas o simplemente dejaran de pagar.

Los mayores aumentos afectaron especialmente a personas con ingresos ligeramente superiores al límite para recibir ayudas federales, es decir, quienes ganan entre el 400% y el 500% del nivel federal de pobreza.

Aunque ese grupo representa apenas el 3% de los afiliados en 2025, registró una caída de inscripciones cercana al 27%.