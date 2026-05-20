El dólar sigue recuperándose en México este 20 de mayo, también sube en Colombia

El movimiento del dólar este miércoles 20 de mayo dejó señales en América Latina. En México y Colombia, la moneda estadounidense volvió a subir lentamente después de varios días de presión , mientras que en República Dominicana el tipo de cambio se mantiene prácticamente sin cambios.

, mientras que en República Dominicana el tipo de cambio se mantiene prácticamente sin cambios. Aunque los ajustes no son bruscos, sí reflejan cómo los mercados siguen reaccionando a factores externos y a la cautela de inversionistas y consumidores. Por qué importa: Para millones de personas, el precio del dólar impacta directamente gastos diarios como remesas, compras digitales, viajes, ahorro e incluso el costo de productos importados. El dólar sigue recuperándose lentamente en México En México, el dólar volvió a mostrar una ligera recuperación este miércoles. Según datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.3968 pesos mexicanos por unidad .

. En el mercado cambiario , el dólar se compra en 17.0065 pesos y se vende en 17.6001 pesos .

, el dólar se compra en y se vende en . Mientras tanto, Banco Azteca ajustó nuevamente sus precios en Ciudad de México. La institución financiera compra el dólar en 16.00 pesos y lo vende en 17.79 pesos. El comportamiento actual refleja un mercado todavía cauteloso. Durante las últimas semanas, el peso mexicano había mostrado fortaleza frente al dólar, impulsado por factores como tasas de interés altas y estabilidad financiera local. Para quienes reciben remesas o planean cambiar dólares en efectivo, las diferencias entre bancos y casas de cambio siguen siendo relevantes.

Colombia registra nueva subida del dólar oficial En Colombia, el dólar oficial también presentó un aumento este 20 de mayo. De acuerdo con el Banco de la República, la cotización oficial alcanzó los 3.797,291 pesos colombianos .

. En Bogotá, las casas de cambio compran el dólar alrededor de los 3.680 pesos y lo venden cerca de los 3.770 pesos colombianos. Aunque el incremento no es extremo, sí mantiene la tendencia alcista observada en los últimos días. Esto suele tener impacto en sectores sensibles como importaciones, viajes internacionales y productos ligados al comercio exterior. Para muchos colombianos, el precio del dólar también se ha convertido en un indicador cotidiano. Desde compras en plataformas internacionales hasta pagos de servicios digitales, cualquier variación termina afectando el bolsillo. Un dólar más estable en República Dominicana A diferencia de México y Colombia, el dólar se mantiene estable en República Dominicana este miércoles. Según el Banco Central de la República Dominicana, la moneda estadounidense se compra a 58.7422 pesos dominicanos y se vende a 59.3138 pesos dominicanos. La estabilidad cambiaria ha sido una constante en el país durante las últimas semanas, algo que suele generar mayor previsibilidad para consumidores y empresas.