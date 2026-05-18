¿Cuánto es el cheque promedio del Seguro Social para abril y mayo 2026?

El cheque promedio del Seguro Social para trabajadores jubilados se mantiene alrededor de los $2,081 mensuales durante abril y mayo de 2026, según estimaciones de la Administración del Seguro Social (SSA).

Aunque el monto puede variar según cada beneficiario, millones de adultos mayores siguen dependiendo de este ingreso para cubrir gastos esenciales.

Por qué importa: El aumento del costo de vida y la inflación continúan afectando el poder adquisitivo de los jubilados, especialmente entre la comunidad hispana, donde el Seguro Social suele representar la principal fuente de ingresos.

El cheque promedio del Seguro Social ronda los $2,081 mensuales

La SSA estima que el beneficio promedio para trabajadores jubilados durante abril de 2026 alcanza los $2,081.16 mensuales.

Para mayo, las proyecciones apuntan a cifras similares mientras no existan ajustes extraordinarios o cambios individuales en los beneficios.

Sin embargo, no todos los jubilados reciben exactamente la misma cantidad.

El monto final depende de factores como los años trabajados, el historial salarial, la edad en la que la persona decidió jubilarse y el momento en que comenzó a reclamar sus beneficios.