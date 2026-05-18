¿Cuánto es el cheque promedio del Seguro Social para abril y mayo 2026?
Publicado el18/05/2026 a las 07:26
El cheque promedio del Seguro Social para trabajadores jubilados se mantiene alrededor de los $2,081 mensuales durante abril y mayo de 2026, según estimaciones de la Administración del Seguro Social (SSA).
Aunque el monto puede variar según cada beneficiario, millones de adultos mayores siguen dependiendo de este ingreso para cubrir gastos esenciales.
Por qué importa: El aumento del costo de vida y la inflación continúan afectando el poder adquisitivo de los jubilados, especialmente entre la comunidad hispana, donde el Seguro Social suele representar la principal fuente de ingresos.
El cheque promedio del Seguro Social ronda los $2,081 mensuales
- La SSA estima que el beneficio promedio para trabajadores jubilados durante abril de 2026 alcanza los $2,081.16 mensuales.
- Para mayo, las proyecciones apuntan a cifras similares mientras no existan ajustes extraordinarios o cambios individuales en los beneficios.
Sin embargo, no todos los jubilados reciben exactamente la misma cantidad.
El monto final depende de factores como los años trabajados, el historial salarial, la edad en la que la persona decidió jubilarse y el momento en que comenzó a reclamar sus beneficios.
Quienes retrasaron su jubilación después de alcanzar la edad plena de retiro suelen obtener pagos mensuales más altos. En cambio, quienes solicitaron el Seguro Social anticipadamente pueden recibir cheques reducidos.
El ajuste COLA busca compensar la inflación en EE.UU.
Cada año, la Administración del Seguro Social aplica un Ajuste por Costo de Vida, conocido como COLA, con el objetivo de ayudar a los jubilados frente al aumento de precios.
- Para 2026, el ajuste aprobado fue de 2.8%, ligeramente superior al incremento aplicado el año anterior.
Aun así, organizaciones dedicadas a defender los derechos de adultos mayores consideran que el sistema actual no refleja completamente los gastos reales que enfrentan los jubilados.
- The Senior Citizens League (TSCL) estima que el poder adquisitivo promedio de los beneficios del Seguro Social ha disminuido aproximadamente un 14% desde 2010 debido al aumento sostenido de precios.
- Además, la organización proyecta que el COLA de 2027 podría ubicarse alrededor del 3.3%, el nivel más alto registrado en los últimos dos años.
La inflación sigue golpeando a los jubilados en EE.UU.
Los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que la inflación volvió a acelerarse en abril de 2026.
- El Índice de Precios al Consumidor alcanzó un aumento interanual de 3.8%, mientras que el incremento mensual fue de 0.6%, el más alto en casi tres años.
- Los costos de energía, alimentos, medicamentos y servicios básicos continúan siendo algunos de los gastos que más afectan a los adultos mayores.
Muchos jubilados destinan gran parte de su cheque mensual a cubrir vivienda, servicios públicos y tratamientos médicos, dejando poco margen para otros gastos.
La presión económica ha obligado a algunos adultos mayores a reducir compras, utilizar ahorros o buscar ingresos adicionales.
Muchos jubilados buscan nuevas formas de complementar ingresos
Frente al aumento del costo de vida, especialistas recomiendan reorganizar presupuestos y priorizar gastos esenciales.
- Entre las principales recomendaciones aparecen controlar gastos diarios, reducir compras no indispensables y revisar constantemente costos de servicios o suscripciones.
- Algunos adultos mayores también están recurriendo a trabajos de medio tiempo o actividades flexibles para complementar el ingreso mensual del Seguro Social. Incluso pequeños ingresos extra pueden ayudar a cubrir aumentos en alimentos, gasolina o medicamentos.
- Organizaciones financieras también aconsejan revisar beneficios adicionales disponibles para personas mayores, incluyendo programas de asistencia energética, descuentos médicos y ayudas alimentarias.
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Lo que viene para jubilados en Estados Unidos
Analistas esperan que la inflación continúe siendo uno de los principales desafíos financieros para jubilados durante el resto de 2026.
- Mientras tanto, millones de beneficiarios seguirán atentos a futuros ajustes del Seguro Social y a posibles cambios económicos que puedan impactar directamente sus ingresos mensuales.