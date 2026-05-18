Casi un 80% de familias hispanas enfrentan pobreza en Nueva York ¿Cómo obtener ayuda?

La presión económica sigue creciendo en Nueva York y las familias hispanas aparecen entre las más afectadas.

Un nuevo informe del Urban Institute reveló que cerca del 78% de las personas hispanas en la ciudad viven por debajo del umbral del costo total de vida.

Por qué importa: El estudio muestra que incluso hogares con empleo estable enfrentan dificultades para pagar vivienda, alimentos, transporte, atención médica y servicios básicos. La situación ya está provocando que miles de residentes abandonen Nueva York en busca de lugares más asequibles.

El Bronx y Brooklyn concentran las mayores dificultades económicas

El informe del Urban Institute señala que la inseguridad económica afecta a la mayoría de los neoyorquinos, aunque el impacto cambia según el distrito.

El Bronx registra la situación más crítica: aproximadamente el 75% de las familias se encuentran por debajo del costo total de vida. Brooklyn y Queens también presentan niveles elevados, con cifras cercanas al 62% y 61%, respectivamente.

Manhattan, pese a sus altos ingresos promedio, tampoco escapa al problema. Allí, el 56% de los residentes enfrenta dificultades económicas vinculadas al alto costo de vivienda, alimentos y servicios.

Staten Island muestra la menor tasa de inseguridad económica, aunque igualmente alcanza al 49% de los hogares.

El análisis considera gastos reales como renta, transporte, impuestos, cuidado infantil, tecnología, atención médica y hasta productos básicos de higiene.