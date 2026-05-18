Casi un 80% de familias hispanas enfrentan pobreza en Nueva York ¿Cómo obtener ayuda?
Publicado el18/05/2026 a las 06:25
La presión económica sigue creciendo en Nueva York y las familias hispanas aparecen entre las más afectadas.
- Un nuevo informe del Urban Institute reveló que cerca del 78% de las personas hispanas en la ciudad viven por debajo del umbral del costo total de vida.
Por qué importa: El estudio muestra que incluso hogares con empleo estable enfrentan dificultades para pagar vivienda, alimentos, transporte, atención médica y servicios básicos. La situación ya está provocando que miles de residentes abandonen Nueva York en busca de lugares más asequibles.
El Bronx y Brooklyn concentran las mayores dificultades económicas
El informe del Urban Institute señala que la inseguridad económica afecta a la mayoría de los neoyorquinos, aunque el impacto cambia según el distrito.
- El Bronx registra la situación más crítica: aproximadamente el 75% de las familias se encuentran por debajo del costo total de vida. Brooklyn y Queens también presentan niveles elevados, con cifras cercanas al 62% y 61%, respectivamente.
- Manhattan, pese a sus altos ingresos promedio, tampoco escapa al problema. Allí, el 56% de los residentes enfrenta dificultades económicas vinculadas al alto costo de vivienda, alimentos y servicios.
Staten Island muestra la menor tasa de inseguridad económica, aunque igualmente alcanza al 49% de los hogares.
El análisis considera gastos reales como renta, transporte, impuestos, cuidado infantil, tecnología, atención médica y hasta productos básicos de higiene.
Las familias hispanas y monoparentales son las más afectadas
Uno de los datos más preocupantes del informe es el fuerte impacto sobre la comunidad hispana.
- Mientras el 44% de las personas blancas no hispanas vive por debajo del umbral económico, la cifra sube hasta el 78% entre los hispanos en Nueva York.
- El problema también golpea especialmente a hogares con niños. Aproximadamente el 73% de los menores vive en familias que no alcanzan los ingresos suficientes para cubrir el costo real de vida.
Las familias monoparentales enfrentan un panorama aún más delicado. Más del 90% de las personas que viven en este tipo de hogares se encuentra bajo presión económica.
Según Urban Institute, muchas familias presentan déficits económicos anuales superiores a los $40,000, incluso después de recibir ayudas públicas.
La ayuda pública se ha vuelto clave para sobrevivir
El informe destaca que programas de asistencia pública y créditos fiscales están ayudando a miles de familias a evitar una situación aún más grave.
- Las familias con hijos y adultos menores de 65 años reciben en promedio alrededor de $31,100 en ayudas gubernamentales y beneficios fiscales.
- En zonas como el Bronx y Brooklyn, esos apoyos superan incluso los $34,000 por hogar.
- Entre las ayudas disponibles en Nueva York se encuentran programas de alimentos, subsidios de vivienda, Medicaid, créditos tributarios y asistencia energética.
Expertos recomiendan que las familias revisen constantemente si califican para programas estatales o federales, especialmente tras cambios de ingresos o tamaño del hogar.
Muchas personas no solicitan beneficios simplemente porque desconocen que pueden acceder a ellos.
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El costo de vida ya está empujando a miles fuera de Nueva York
La presión financiera ya está teniendo consecuencias visibles.
- Un análisis citado por The Center Square reveló que más de 114,000 personas abandonaron Nueva York durante 2025 debido al elevado costo de vida, los impuestos y problemas relacionados con calidad de vida.
- Además, una encuesta reciente de Siena College mostró que la mayoría de los votantes considera que el estado atraviesa una crisis de asequibilidad.
El costo de la vivienda aparece como la principal preocupación, seguido por atención médica, delincuencia, infraestructura y educación.
Incluso entre votantes demócratas, tradicionalmente más optimistas sobre la situación estatal, un 59% reconoce sentir presión económica.
Entre republicanos, la preocupación alcanza al 79%, mientras que un 71% de independientes comparte la misma percepción.
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Lo que viene
Economistas y organizaciones sociales advierten que la situación podría empeorar si continúan aumentando los costos de vivienda y servicios en Nueva York.
Mientras tanto, miles de familias hispanas continúan dependiendo de programas de asistencia y buscando alternativas para mantenerse en la ciudad sin comprometer necesidades básicas.