Bank of America pagará $2.25 millones por acuerdo legal: Conoce los beneficiarios

Miles de clientes de Bank of America podrían recibir dinero como parte de un acuerdo legal relacionado con cobros realizados en cajeros automáticos ubicados dentro de tiendas 7-Eleven en Estados Unidos.

El caso involucra una demanda colectiva presentada en California y contempla un fondo total de $2.25 millones para compensar a usuarios afectados.

Por qué importa: El acuerdo podría beneficiar a personas que pagaron cargos por consultar saldos en cajeros automáticos específicos entre 2018 y 2021.

Aunque no todos recibirán grandes cantidades de dinero, el caso vuelve a poner atención sobre las tarifas bancarias que muchos consumidores pagan sin darse cuenta.

Bank of America pagará $2.25 millones: el acuerdo involucra cajeros automáticos en tiendas 7-Eleven

Según la información publicada en el sitio web autorizado por el Tribunal, el caso está relacionado con cajeros automáticos operados por FCTI dentro de tiendas 7-Eleven.

La demanda sostiene que ciertos clientes de Bank of America fueron afectados por comisiones vinculadas a consultas de saldo realizadas en esos cajeros entre el 1 de mayo de 2018 y el 16 de noviembre de 2021.

El caso fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

Como parte del acuerdo preliminar, Bank of America aceptó aportar $2.250.000 a un fondo destinado a compensar a quienes formen parte del grupo afectado.

La aprobación definitiva todavía depende de una decisión final del tribunal.