Bank of America pagará $2.25 millones por acuerdo legal: Conoce los beneficiarios
Publicado el18/05/2026 a las 06:02
Miles de clientes de Bank of America podrían recibir dinero como parte de un acuerdo legal relacionado con cobros realizados en cajeros automáticos ubicados dentro de tiendas 7-Eleven en Estados Unidos.
- El caso involucra una demanda colectiva presentada en California y contempla un fondo total de $2.25 millones para compensar a usuarios afectados.
Por qué importa: El acuerdo podría beneficiar a personas que pagaron cargos por consultar saldos en cajeros automáticos específicos entre 2018 y 2021.
- Aunque no todos recibirán grandes cantidades de dinero, el caso vuelve a poner atención sobre las tarifas bancarias que muchos consumidores pagan sin darse cuenta.
Bank of America pagará $2.25 millones: el acuerdo involucra cajeros automáticos en tiendas 7-Eleven
Según la información publicada en el sitio web autorizado por el Tribunal, el caso está relacionado con cajeros automáticos operados por FCTI dentro de tiendas 7-Eleven.
- La demanda sostiene que ciertos clientes de Bank of America fueron afectados por comisiones vinculadas a consultas de saldo realizadas en esos cajeros entre el 1 de mayo de 2018 y el 16 de noviembre de 2021.
El caso fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.
- Como parte del acuerdo preliminar, Bank of America aceptó aportar $2.250.000 a un fondo destinado a compensar a quienes formen parte del grupo afectado.
La aprobación definitiva todavía depende de una decisión final del tribunal.
Quiénes podrían recibir parte del dinero de Bank of America
El acuerdo distingue entre titulares actuales y antiguos de cuentas bancarias.
- Las personas que recibieron una notificación por correo electrónico o postal podrían ser elegibles para recibir un pago proporcional del fondo del acuerdo. El monto dependerá del número total de reclamaciones válidas aprobadas.
- Quienes actualmente mantienen una cuenta y no hagan nada podrían recibir automáticamente un pago si el tribunal aprueba el acuerdo de manera definitiva.
- En cambio, antiguos titulares de cuentas deberán presentar un formulario de reclamación válido para participar en la distribución del dinero.
El sistema contempla pagos electrónicos o cheques enviados por correo. Si la persona no elige un método de pago, el cheque será enviado automáticamente a su domicilio.
Fechas clave que deben conocer los afectados
Las personas que crean ser elegibles deben prestar atención a varios plazos importantes establecidos por el tribunal.
- quienes deseen excluirse del acuerdo o presentar objeciones deberán hacerlo antes del 7 de julio de 2026.
- Por otro lado, la fecha límite para presentar formularios de reclamación será el 29 de julio de 2026.
- El tribunal también programó una Audiencia Final de Equidad para el 21 de agosto de 2026 a la 1:30 p.m. (hora del Pacífico). En esa audiencia se evaluará si el acuerdo recibe aprobación definitiva.
Las personas que presenten objeciones podrán asistir y expresar sus argumentos ante la corte, aunque no están obligadas a hacerlo.
¿Qué ocurre si alguien decide excluirse del acuerdo legal?
Excluirse del acuerdo significa renunciar a cualquier pago relacionado con este caso.
- Sin embargo, quienes opten por esa vía conservan el derecho de presentar una demanda individual contra Bank of America por reclamos similares en el futuro.
- En cambio, quienes permanezcan dentro del acuerdo renuncian a emprender acciones legales separadas relacionadas con las acusaciones incluidas en esta demanda colectiva.
Este tipo de acuerdos suele utilizarse para resolver disputas masivas sin necesidad de llegar a un juicio largo y costoso.
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Lo que viene
El siguiente paso será la decisión final del tribunal federal en California.
Si el acuerdo recibe aprobación definitiva y no enfrenta apelaciones exitosas, los pagos podrían comenzar posteriormente entre los miembros elegibles del grupo.
- Expertos en protección financiera recomiendan que los consumidores revisen cuidadosamente cualquier notificación relacionada con demandas colectivas y verifiquen siempre la información en sitios oficiales autorizados por tribunales.