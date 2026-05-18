El Dólar recupera algo de fuerza en México y Colombia hoy 18/05
Publicado el18/05/2026 a las 03:24
El dólar mostró movimientos distintos en América Latina este lunes 18 de mayo.
Mientras en México y Colombia la moneda estadounidense recuperó parte del terreno perdido durante los últimos días, en República Dominicana ocurrió lo contrario: el billete verde volvió a retroceder frente al peso dominicano.
Los cambios siguen siendo moderados, pero reflejan cómo cada mercado está reaccionando de forma diferente al panorama económico internacional y a las expectativas sobre tasas de interés en Estados Unidos.
Por qué importa: Las variaciones del dólar impactan directamente en gastos cotidianos como compras en línea, viajes, pagos de servicios internacionales y hasta el precio de algunos productos importados.
El dólar recupera algo de fuerza en México
Después de varios días de estabilidad, el dólar volvió a subir ligeramente en México.
- Según Banxico, el tipo de cambio oficial se ubicó este lunes en 17.3477 pesos por dólar.
En el mercado cambiario, los valores se mantienen así:
- Compra: 16.9577 pesos
- Venta: 17.5679 pesos
En Banco Azteca, el precio prácticamente no cambió respecto al domingo en Ciudad de México:
- Compra: $16.00
- Venta: $17.74
Para quienes realizan compras internacionales o envían dinero al extranjero, el precio sigue siendo relativamente favorable en comparación con semanas anteriores.
Colombia registra un nuevo aumento del dólar
En Colombia también hubo recuperación de la moneda estadounidense.
- El Banco de la República reportó que el dólar cotiza hoy en 3.796,811 pesos colombianos.
En las casas de cambio de Bogotá, los precios son ligeramente diferentes:
Compra: $3.670
Venta: $3.770
El aumento no representa un salto fuerte, pero sí confirma que el dólar volvió a ganar terreno tras varios días de movimientos moderados. Esto puede influir en gastos relacionados con importaciones, compras digitales y viajes internacionales.
República Dominicana ve caer nuevamente el dólar
A diferencia de México y Colombia, en República Dominicana el dólar volvió a bajar este lunes, según datos oficiales del Banco Central.
Las tasas oficiales quedaron así:
- Compra: $58.7763
- Venta: $59.6139
La caída mantiene una tendencia reciente que ha favorecido al peso dominicano. Esto puede ayudar a consumidores locales y empresas que realizan pagos internos en moneda nacional.
Sin embargo, quienes reciben remesas en dólares podrían notar una ligera reducción en el valor convertido a pesos dominicanos.
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Qué deben vigilar quienes cambian dólares esta semana
Aunque los movimientos de hoy fueron moderados, el mercado cambiario podría registrar más cambios durante los próximos días. Factores internacionales siguen teniendo un peso importante sobre las monedas latinoamericanas.
Entre los aspectos que más observan inversionistas y consumidores están:
- Decisiones de tasas en EE.UU.
- Reportes de inflación
- Precio internacional del petróleo
- Movimientos de mercados globales
Para quienes planean cambiar dinero esta semana, comparar precios entre bancos y casas de cambio puede marcar diferencia, especialmente en operaciones grandes.
Lo que viene: Los próximos reportes económicos de Estados Unidos podrían generar nuevos movimientos en el dólar durante la semana.
Analistas e inversionistas seguirán atentos a cualquier señal que modifique las expectativas del mercado financiero internacional.