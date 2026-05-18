El Dólar recupera algo de fuerza en México y Colombia hoy 18/05

El dólar mostró movimientos distintos en América Latina este lunes 18 de mayo.

Mientras en México y Colombia la moneda estadounidense recuperó parte del terreno perdido durante los últimos días, en República Dominicana ocurrió lo contrario: el billete verde volvió a retroceder frente al peso dominicano.

Los cambios siguen siendo moderados, pero reflejan cómo cada mercado está reaccionando de forma diferente al panorama económico internacional y a las expectativas sobre tasas de interés en Estados Unidos.

Por qué importa: Las variaciones del dólar impactan directamente en gastos cotidianos como compras en línea, viajes, pagos de servicios internacionales y hasta el precio de algunos productos importados.

El dólar recupera algo de fuerza en México

Después de varios días de estabilidad, el dólar volvió a subir ligeramente en México.