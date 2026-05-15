Jubilados hispanos en Estados Unidos recibirán la próxima semana una nueva ronda de pagos del Seguro Social mientras continúa la preocupación por el aumento del costo de vida.

La Administración del Seguro Social confirmó que el miércoles 20 de mayo se enviarán nuevos depósitos mensuales correspondientes a beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20 de cualquier mes.

Por qué importa: Para muchos adultos mayores, el cheque mensual del Seguro Social sigue siendo su principal fuente de ingresos.

El dinero se utiliza principalmente para vivienda, alimentos y atención médica.

La inflación continúa afectando el presupuesto de millones de jubilados.

Quiénes recibirán el pago del Seguro Social el 20 de mayo

El calendario oficial de la SSA establece que el próximo pago corresponde a jubilados y beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

Los pagos llegarán mediante:

Depósito directo,

Tarjeta Direct Express,

El método habitual seleccionado por cada beneficiario.

El sistema escalonado se mantiene desde hace años para distribuir millones de pagos sin generar retrasos bancarios.