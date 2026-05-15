Jubilados recibirán beneficios el próximo 20/05: Nacidos entre el 11 y el 20
Jubilados hispanos en Estados Unidos recibirán la próxima semana una nueva ronda de pagos del Seguro Social mientras continúa la preocupación por el aumento del costo de vida. La Administración del Seguro Social confirmó que el miércoles 20 de mayo se enviarán nuevos depósitos mensuales correspondientes a beneficiarios nacidos entre el día 11 y el […]
Publicado el15/05/2026 a las 07:05
Jubilados hispanos en Estados Unidos recibirán la próxima semana una nueva ronda de pagos del Seguro Social mientras continúa la preocupación por el aumento del costo de vida.
- La Administración del Seguro Social confirmó que el miércoles 20 de mayo se enviarán nuevos depósitos mensuales correspondientes a beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20 de cualquier mes.
Por qué importa: Para muchos adultos mayores, el cheque mensual del Seguro Social sigue siendo su principal fuente de ingresos.
- El dinero se utiliza principalmente para vivienda, alimentos y atención médica.
- La inflación continúa afectando el presupuesto de millones de jubilados.
Quiénes recibirán el pago del Seguro Social el 20 de mayo
El calendario oficial de la SSA establece que el próximo pago corresponde a jubilados y beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.
Los pagos llegarán mediante:
- Depósito directo,
- Tarjeta Direct Express,
- El método habitual seleccionado por cada beneficiario.
El sistema escalonado se mantiene desde hace años para distribuir millones de pagos sin generar retrasos bancarios.
Muchos beneficiarios revisan cuidadosamente cada fecha del calendario porque dependen casi por completo de estos depósitos mensuales.
El cheque promedio ya supera los 2.000 dólares ¿Es suficiente?
Los pagos promedio para trabajadores jubilados ya superan los 2.000 dólares mensuales en Estados Unidos.
Sin embargo, muchos adultos mayores aseguran que el dinero apenas alcanza para cubrir necesidades básicas.
Entre los gastos que más afectan actualmente a jubilados se encuentran:
- alquiler o hipoteca,
- electricidad y servicios,
- medicamentos,
- primas de Medicare,
- alimentos y transporte.
La inflación sigue reduciendo el poder adquisitivo de quienes viven con ingresos fijos y dependen principalmente del Seguro Social.
Cómo estirar mejor los pago del Seguro Social 20 de mayo
Especialistas financieros recomiendan mantener un presupuesto mensual claro para evitar desequilibrios económicos durante la jubilación.
También aconsejan revisar pequeños gastos diarios que suelen pasar desapercibidos y terminan afectando el presupuesto general.
Entre las recomendaciones más frecuentes destacan:
- comparar precios en supermercados,
- eliminar suscripciones innecesarias,
- buscar descuentos para adultos mayores,
- monitorear constantemente gastos médicos.
Otra sugerencia importante es revisar programas de asistencia disponibles para personas mayores relacionados con medicamentos, alimentos o servicios públicos.
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Qué otros pagos faltan en mayo
- Después de la ronda de pagos del 20 de mayo, la Administración del Seguro Social continuará enviando depósitos el 27 de mayo para el resto de beneficiarios según su fecha de nacimiento.
Las autoridades recomiendan verificar periódicamente cuentas bancarias y mantener actualizada la información de depósito directo para evitar retrasos o problemas con los pagos.
Mientras tanto, millones de jubilados continúan atentos a cualquier cambio económico que pueda afectar el valor real de sus beneficios mensuales.
Lo que viene: los próximos reportes de inflación y ajustes económicos seguirán siendo clave para millones de adultos mayores que dependen del Seguro Social en Estados Unidos.