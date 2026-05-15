Millones de clientes de Comcast y Xfinity podrían recibir pagos en efectivo luego de un acuerdo millonario relacionado con una filtración de datos que expuso información personal de usuarios en Estados Unidos.

Comcast acordó pagar 117.5 millones de dólares para resolver una demanda colectiva vinculada a una filtración masiva de datos ocurrida en 2023.

El caso involucra a clientes de Xfinity y Comcast cuya información personal habría quedado expuesta después de que hackers aprovecharan una vulnerabilidad en sistemas internos de la compañía.

Por qué importa: Millones de usuarios podrían calificar para recibir dinero o servicios de protección de identidad como parte del acuerdo.

La filtración incluyó datos sensibles de clientes.

El tribunal todavía debe aprobar el acuerdo de forma definitiva.

Qué ocurrió con la filtración de datos de Comcast

La demanda asegura que Comcast no protegió adecuadamente la información personal de sus clientes durante un incidente de ciberseguridad ocurrido entre el 16 y el 19 de octubre de 2023.

Según el sitio web del acuerdo, ciberdelincuentes aprovecharon una vulnerabilidad del software Citrix para ingresar a sistemas internos de la empresa.