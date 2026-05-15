Comcast – Xfinity pagará $117.5 millones por acuerdo legal ¿Quiénes podrían recibir dinero?
Millones de clientes de Comcast y Xfinity podrían recibir pagos en efectivo luego de un acuerdo millonario relacionado con una filtración de datos que expuso información personal de usuarios en Estados Unidos. Comcast acordó pagar 117.5 millones de dólares para resolver una demanda colectiva vinculada a una filtración masiva de datos ocurrida en 2023. El […]
Publicado el15/05/2026 a las 06:44
Millones de clientes de Comcast y Xfinity podrían recibir pagos en efectivo luego de un acuerdo millonario relacionado con una filtración de datos que expuso información personal de usuarios en Estados Unidos.
- Comcast acordó pagar 117.5 millones de dólares para resolver una demanda colectiva vinculada a una filtración masiva de datos ocurrida en 2023.
El caso involucra a clientes de Xfinity y Comcast cuya información personal habría quedado expuesta después de que hackers aprovecharan una vulnerabilidad en sistemas internos de la compañía.
Por qué importa: Millones de usuarios podrían calificar para recibir dinero o servicios de protección de identidad como parte del acuerdo.
- La filtración incluyó datos sensibles de clientes.
- El tribunal todavía debe aprobar el acuerdo de forma definitiva.
Qué ocurrió con la filtración de datos de Comcast
La demanda asegura que Comcast no protegió adecuadamente la información personal de sus clientes durante un incidente de ciberseguridad ocurrido entre el 16 y el 19 de octubre de 2023.
Según el sitio web del acuerdo, ciberdelincuentes aprovecharon una vulnerabilidad del software Citrix para ingresar a sistemas internos de la empresa.
Comcast informó públicamente sobre la filtración el 18 de diciembre de 2023.
Entre los datos potencialmente comprometidos se encuentran:
- nombres de usuario,
- contraseñas,
- información de contacto,
- fechas de nacimiento,
- últimos cuatro dígitos del Seguro Social.
La empresa negó haber cometido irregularidades, aunque aceptó el acuerdo para resolver el caso.
Comcast – Xfinity pagará $117.5 millones ¿Quiénes podrían recibir dinero del acuerdo?
El acuerdo incluye a personas que recibieron una notificación de Comcast alrededor del 18 de diciembre de 2023 informando que su información personal pudo haber sido comprometida.
Los afectados podrían solicitar:
- reembolso por gastos relacionados con la filtración,
- compensación por tiempo perdido,
- un pago alternativo en efectivo,
- servicios de protección y restauración de identidad.
El sitio oficial del acuerdo explica que los beneficios estarán disponibles si el tribunal aprueba definitivamente el caso.
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¿Cuál es la fecha límite para presentar un reclamo?
Las personas que deseen recibir dinero deberán presentar un formulario de reclamación antes del 14 de agosto de 2026.
Además, existen otras fechas importantes dentro del proceso judicial:
- 1 de junio de 2026: fecha límite para excluirse del acuerdo y fecha límite para presentar objeciones ante el tribunal.
Quienes decidan no hacer nada seguirán formando parte del acuerdo colectivo, pero renunciarán al derecho de presentar demandas individuales relacionadas con la filtración.
Sin embargo, podrían acceder a servicios de protección de identidad una vez que el acuerdo quede aprobado oficialmente.
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Cómo saber si calificas para recibir dinero
La mayoría de las personas incluidas en el acuerdo ya habrían recibido una notificación oficial por correo electrónico o correo tradicional.
- Expertos recomiendan revisar cuidadosamente cualquier mensaje relacionado con Comcast o Xfinity y verificar únicamente información publicada en el sitio autorizado del acuerdo judicial.
- También aconsejan monitorear cuentas bancarias, contraseñas y actividad sospechosa si la información personal pudo haber sido comprometida.
Las filtraciones de datos continúan afectando a millones de consumidores en Estados Unidos y cada vez generan más preocupación sobre la protección de información privada en grandes compañías tecnológicas.
Lo que viene: el tribunal federal de Pensilvania todavía debe decidir si aprueba definitivamente el acuerdo antes de que comiencen a distribuirse los pagos a clientes elegibles.