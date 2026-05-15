La moneda estadounidense mostró cambios moderados este viernes 15 de mayo en varios países de Latinoamérica.

Mientras en México el dólar registró una leve subida tras varios días de caídas, en Colombia y República Dominicana ocurrió lo contrario: el billete verde perdió algo de terreno frente a las monedas locales.

Por qué importa: El precio del dólar influye directamente en gastos diarios, remesas, viajes y compras internacionales.

• También afecta pagos en moneda extranjera, productos importados y servicios digitales utilizados por millones de personas en la región.

México registra su primera subida del dólar en una semana

En México, el dólar mostró una recuperación moderada este viernes tras varios días consecutivos de descenso.

Según datos de Banxico, la moneda estadounidense se ubicó en 17,213 pesos mexicanos .

. En el mercado cambiario mexicano , el dólar se cotizó en 16,8591 pesos para la compra y 17,4479 pesos para la venta .

, el dólar se cotizó en y . En Banco Azteca, el tipo de cambio se mantuvo en 16.00 pesos para la compra y 17.64 pesos para la venta.

Aunque el movimiento fue pequeño, esta subida rompe con la tendencia de caídas que se había mantenido durante la última semana en México.