Dólar en México rompe la racha de bajas y vuelve a subir hoy 15/05
La moneda estadounidense mostró cambios moderados este viernes 15 de mayo en varios países de Latinoamérica. Mientras en México el dólar registró una leve subida tras varios días de caídas, en Colombia y República Dominicana ocurrió lo contrario: el billete verde perdió algo de terreno frente a las monedas locales. Por qué importa: El precio […]
Publicado el15/05/2026 a las 04:01
La moneda estadounidense mostró cambios moderados este viernes 15 de mayo en varios países de Latinoamérica.
- Mientras en México el dólar registró una leve subida tras varios días de caídas, en Colombia y República Dominicana ocurrió lo contrario: el billete verde perdió algo de terreno frente a las monedas locales.
Por qué importa: El precio del dólar influye directamente en gastos diarios, remesas, viajes y compras internacionales.
• También afecta pagos en moneda extranjera, productos importados y servicios digitales utilizados por millones de personas en la región.
México registra su primera subida del dólar en una semana
En México, el dólar mostró una recuperación moderada este viernes tras varios días consecutivos de descenso.
- Según datos de Banxico, la moneda estadounidense se ubicó en 17,213 pesos mexicanos.
- En el mercado cambiario mexicano, el dólar se cotizó en 16,8591 pesos para la compra y 17,4479 pesos para la venta.
- En Banco Azteca, el tipo de cambio se mantuvo en 16.00 pesos para la compra y 17.64 pesos para la venta.
Aunque el movimiento fue pequeño, esta subida rompe con la tendencia de caídas que se había mantenido durante la última semana en México.
Cuando el dólar sube, algunos productos importados y pagos internacionales pueden encarecerse ligeramente. Sin embargo, los cambios moderados suelen sentirse más en operaciones comerciales o viajes al exterior.
En Colombia el dólar baja por primera vez en la semana
En Colombia, el dólar retrocedió este viernes luego de varios días de aumentos consecutivos.
- La divisa estadounidense se ubicó en 3.785,794 pesos colombianos, según cifras oficiales.
- En el mercado cambiario, el dólar se compró alrededor de 3.680 pesos y se vendió cerca de 3.780 pesos colombianos.
La baja representa el primer retroceso del dólar en Colombia durante esta semana, algo que puede aliviar parcialmente algunos costos vinculados a productos importados y servicios internacionales.
Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, una caída del dólar puede traducirse en menos pesos colombianos por cada envío recibido.
República Dominicana también ve una leve baja del dólar
En República Dominicana, el dólar también mostró un pequeño descenso durante la jornada de este viernes.
- La moneda estadounidense se cotizó a la compra en 59,3444 pesos dominicanos y a la venta en 60,0987 pesos.
Aunque la variación fue leve, el comportamiento del dólar sigue siendo importante para miles de personas que dependen de remesas, turismo y pagos vinculados al mercado estadounidense.
Muchos consumidores siguen atentos al tipo de cambio porque puede influir en compras online, viajes y precios de algunos productos importados.
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El dólar sigue marcando el pulso económico en la región
Los movimientos de este viernes muestran cómo el dólar puede tener comportamientos distintos incluso dentro de Latinoamérica.
- Mientras México registró una leve recuperación de la moneda estadounidense, Colombia y República Dominicana vieron pequeñas bajas en el tipo de cambio.
Lo que viene: los próximos reportes económicos y movimientos internacionales seguirán siendo clave para determinar si estas tendencias continúan durante los próximos días.