Dólar da marcha atrás: vuelve a los $16 en México y baja en Colombia

El dólar comienza este miércoles 2 de septiembre con una nueva baja en México y vuelve a colocarse por debajo de los 17 pesos, según los datos proporcionados de Banxico.

En Colombia, la moneda estadounidense también retrocede después de varias jornadas al alza, mientras que en República Dominicana la cotización se mantiene estable.

Por qué importa: Un dólar más barato puede aliviar el costo de compras e importaciones pagadas en moneda estadounidense, aunque reduce lo que reciben en moneda local quienes cambian dólares.

Así cotiza el dólar hoy miércoles en México, Colombia y RD

Según Banxico, el dólar se ubica este miércoles en 16.9755 pesos mexicanos, frente a los 17.0147 pesos registrados el martes.

La caída es de casi cuatro centavos y lleva nuevamente a la referencia oficial por debajo de la barrera de los 17 pesos.

En el mercado cambiario, el dólar se compra en $16.64 y se vende en $17.22.

En Banco Azteca, la cotización es de $16.00 a la compra y $17.59 a la venta.

De esta manera, el dólar acumula una segunda jornada consecutiva de descenso en México. Sin embargo, quienes necesiten comprar la moneda estadounidense todavía pueden encontrar precios de venta superiores a los $17 dependiendo del establecimiento.

El dólar corta su racha de subidas en Colombia