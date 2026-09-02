Dólar da marcha atrás: vuelve a los $16 en México y baja en Colombia
Publicado el02/09/2026 a las 03:00
El dólar comienza este miércoles 2 de septiembre con una nueva baja en México y vuelve a colocarse por debajo de los 17 pesos, según los datos proporcionados de Banxico.
- En Colombia, la moneda estadounidense también retrocede después de varias jornadas al alza, mientras que en República Dominicana la cotización se mantiene estable.
Por qué importa: Un dólar más barato puede aliviar el costo de compras e importaciones pagadas en moneda estadounidense, aunque reduce lo que reciben en moneda local quienes cambian dólares.
Así cotiza el dólar hoy miércoles en México, Colombia y RD
Según Banxico, el dólar se ubica este miércoles en 16.9755 pesos mexicanos, frente a los 17.0147 pesos registrados el martes.
La caída es de casi cuatro centavos y lleva nuevamente a la referencia oficial por debajo de la barrera de los 17 pesos.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra en $16.64 y se vende en $17.22.
- En Banco Azteca, la cotización es de $16.00 a la compra y $17.59 a la venta.
De esta manera, el dólar acumula una segunda jornada consecutiva de descenso en México. Sin embargo, quienes necesiten comprar la moneda estadounidense todavía pueden encontrar precios de venta superiores a los $17 dependiendo del establecimiento.
El dólar corta su racha de subidas en Colombia
Después de comenzar septiembre extendiendo su avance, el dólar cambia de dirección este miércoles en Colombia.
- Según el Banco de la República, la cotización se ubica en 3,184.107 pesos colombianos, frente a los 3,214.265 pesos registrados el martes.
Esto representa una caída de aproximadamente 30.16 pesos en una jornada, un movimiento que revierte parte del avance registrado durante los últimos días.
En el mercado cambiario de Bogotá, el dólar se compra en aproximadamente $3,126 y se vende en $3,251 pesos colombianos.
República Dominicana mantiene estable el dólar
En República Dominicana, el dólar presenta estabilidad este miércoles, en contraste con los descensos registrados en México y Colombia.
- Según el mercado cambiariol, la moneda estadounidense se encuentra en RD$57.51 a la compra, mientras que la tasa de venta se ubica en RD$59.53.
La cotización dominicana muestra así un comportamiento más estable durante la jornada, mientras México y Colombia comienzan el miércoles con retrocesos frente al dólar.