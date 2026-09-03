Dólar hoy: cae en Colombia y se mantiene debajo de los 17 pesos en México

El dólar inicia este jueves 3 de septiembre con movimientos a la baja en Colombia, mientras en México la referencia oficial de Banxico continúa por debajo de los 17 pesos.

Por qué importa: Los cambios diarios del dólar impactan directamente a quienes reciben remesas, compran moneda estadounidense o realizan pagos y compras vinculadas a esta divisa.

Dólar hoy en México: ¿a cuánto se compra y vende?

Según el Banco de México (Banxico), el dólar se ubica este jueves en 16.9852 pesos mexicanos, ligeramente por encima de los 16.9755 pesos registrados el miércoles.

La diferencia es pequeña y mantiene la referencia oficial por debajo de los 17 pesos por dólar.

En el mercado cambiario, la cotización presenta una diferencia más amplia entre compra y venta:

Compra: $16.6946

Venta: $17.2212

En Banco Azteca, el dólar se compra este jueves en $16.75 y se vende en $17.54.

Esto significa que el precio que enfrenta el consumidor puede superar los 17 pesos al momento de comprar dólares, pese a que la referencia de Banxico permanece por debajo de ese nivel.