Dólar hoy: cae en Colombia y se mantiene debajo de los 17 pesos en México
Publicado el03/09/2026 a las 05:01
El dólar inicia este jueves 3 de septiembre con movimientos a la baja en Colombia, mientras en México la referencia oficial de Banxico continúa por debajo de los 17 pesos.
Por qué importa: Los cambios diarios del dólar impactan directamente a quienes reciben remesas, compran moneda estadounidense o realizan pagos y compras vinculadas a esta divisa.
Dólar hoy en México: ¿a cuánto se compra y vende?
Según el Banco de México (Banxico), el dólar se ubica este jueves en 16.9852 pesos mexicanos, ligeramente por encima de los 16.9755 pesos registrados el miércoles.
La diferencia es pequeña y mantiene la referencia oficial por debajo de los 17 pesos por dólar.
En el mercado cambiario, la cotización presenta una diferencia más amplia entre compra y venta:
- Compra: $16.6946
- Venta: $17.2212
En Banco Azteca, el dólar se compra este jueves en $16.75 y se vende en $17.54.
Esto significa que el precio que enfrenta el consumidor puede superar los 17 pesos al momento de comprar dólares, pese a que la referencia de Banxico permanece por debajo de ese nivel.
El dólar vuelve a caer en Colombia
Colombia registra este jueves una nueva caída del dólar, que se ubica en 3,143.528 pesos colombianos, frente a los 3,184.107 pesos reportados el miércoles.
La disminución entre ambas jornadas es de aproximadamente 40.58 pesos, lo que profundiza el retroceso observado desde el miércoles.
En el mercado cambiario, el dólar se compra alrededor de $3,107 y se vende en aproximadamente $3,231.50 pesos colombianos.
La tendencia: Tras comenzar septiembre con avances, la moneda estadounidense acumula ahora dos jornadas consecutivas de descenso frente al peso colombiano.
¿A cuánto está el dólar en República Dominicana?
En República Dominicana, el Banco Central reporta este jueves una tasa de RD$58.6455 para la compra y RD$59.2015 para la venta.
A diferencia de México y Colombia, la referencia dominicana mantiene una brecha relativamente estrecha entre ambas operaciones.
A tener en cuenta: Las tasas disponibles para el público pueden variar según el banco, casa de cambio y momento de la operación.