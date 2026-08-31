Seguro Social, ANCHOR y CalPERS: 3 pagos de septiembre que podrías recibir

Septiembre trae distintos pagos para beneficiarios del Seguro Social, residentes de Nueva Jersey y jubilados públicos de California, aunque cada programa tiene requisitos diferentes.

No se trata de tres nuevos cheques de estímulo ni todos pueden cobrarlos. Las cantidades y fechas dependen del beneficio y de la situación de cada persona.

Por qué importa: Estos programas federales y estatales pueden representar desde cientos hasta miles de dólares para hogares elegibles que dependen de beneficios o buscan aliviar sus gastos.

¿Qué pagos puedes recibir en septiembre y quién califica?

Seguro Social: quiénes reciben pagos en septiembre y cuándo

El calendario de la Administración del Seguro Social (SSA) contempla en septiembre pagos de jubilación, discapacidad, sobrevivientes y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

La fecha depende del beneficio y, en muchos casos, del cumpleaños del beneficiario. El SSI correspondiente a septiembre se paga el 1 de septiembre.

Quienes reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997, o reciben simultáneamente Seguro Social y SSI, siguen un calendario diferente al basado en cumpleaños.

Para el resto, los depósitos se distribuyen durante el mes según la fecha de nacimiento, conforme al calendario oficial de la SSA.