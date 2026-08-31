Seguro Social, ANCHOR y CalPERS: 3 pagos de septiembre que podrías recibir
Publicado el31/08/2026 a las 06:08
Septiembre trae distintos pagos para beneficiarios del Seguro Social, residentes de Nueva Jersey y jubilados públicos de California, aunque cada programa tiene requisitos diferentes.
- No se trata de tres nuevos cheques de estímulo ni todos pueden cobrarlos. Las cantidades y fechas dependen del beneficio y de la situación de cada persona.
Por qué importa: Estos programas federales y estatales pueden representar desde cientos hasta miles de dólares para hogares elegibles que dependen de beneficios o buscan aliviar sus gastos.
¿Qué pagos puedes recibir en septiembre y quién califica?
Seguro Social: quiénes reciben pagos en septiembre y cuándo
El calendario de la Administración del Seguro Social (SSA) contempla en septiembre pagos de jubilación, discapacidad, sobrevivientes y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
La fecha depende del beneficio y, en muchos casos, del cumpleaños del beneficiario. El SSI correspondiente a septiembre se paga el 1 de septiembre.
- Quienes reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997, o reciben simultáneamente Seguro Social y SSI, siguen un calendario diferente al basado en cumpleaños.
Para el resto, los depósitos se distribuyen durante el mes según la fecha de nacimiento, conforme al calendario oficial de la SSA.
- Las cantidades tampoco son iguales. En jubilación, el máximo para alguien que comienza a cobrar a los 70 años en 2026 puede alcanzar $5,181 mensuales.
Ese máximo supone haber ganado el máximo tributable desde los 22 años. A plena edad de jubilación, bajo esas condiciones, el máximo es $4,152.
Nueva Jersey pagará hasta $1.500 de ayuda para impuestos de vivienda
Nueva Jersey comenzará el 15 de septiembre los pagos escalonados de ANCHOR, programa que reduce la carga de impuestos sobre la propiedad para propietarios e inquilinos elegibles.
- Los propietarios con ingresos de hasta $150,000 pueden recibir $1,500. Entre $150,001 y $250,000, el beneficio baja a $1,000.
- Los inquilinos elegibles reciben $450, mientras quienes tenían 65 años o más al finalizar 2025 pueden obtener $700. El límite de ingresos para inquilinos es $150,000.
Más de un millón de residentes recibieron cartas que confirman la presentación automática de ANCHOR. Quienes deban solicitarlo tienen hasta el 2 de noviembre.
El estado advierte que los desembolsos son escalonados y normalmente se realizan dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la solicitud.
Jubilados públicos de California reciben su pago de CalPERS
California también tiene un desembolso importante el 1 de septiembre, aunque no representa una nueva ayuda estatal ni un cheque de estímulo.
CalPERS, el sistema que administra beneficios de jubilación para trabajadores públicos participantes de California, programó para esa fecha el depósito directo correspondiente al beneficio de agosto.
- Los cheques físicos correspondientes fueron programados para enviarse el 28 de agosto. La cantidad que recibe cada jubilado depende de su beneficio individual.
CalPERS recomienda a quienes utilizan depósito directo consultar con su institución financiera para conocer exactamente cuándo estarán disponibles los fondos.
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¿Quién puede recibir estos beneficios y qué requisitos debe cumplir?
Los tres pagos tienen reglas independientes: Seguro Social depende del tipo de beneficio y elegibilidad; ANCHOR exige cumplir requisitos de residencia e ingresos en Nueva Jersey.
- En California, el pago del 1 de septiembre corresponde a personas que ya son jubilados o beneficiarios de CalPERS, por lo que no existe un cheque general que cualquier residente pueda solicitar.
- Para ANCHOR, Nueva Jersey permite verificar el estado del beneficio y presentar una solicitud cuando corresponda. CalPERS permite revisar los pagos mediante una cuenta myCalPERS.