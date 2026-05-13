El ajuste por costo de vida del Seguro Social podría traer un alivio moderado para millones de jubilados en Estados Unidos, pero expertos advierten que el incremento no cubriría el aumento real del costo de vida.

Mientras la inflación continúa presionando gastos esenciales como vivienda, salud y alimentos, muchos adultos mayores enfrentan una realidad complicada: recibir cheques más altos, pero con menos poder adquisitivo.

Por qué importa: El Seguro Social representa la principal fuente de ingresos para millones de jubilados.

Cualquier cambio en el COLA tiene un impacto directo en la estabilidad financiera de hogares que dependen casi exclusivamente de estos pagos mensuales.

Próximo aumento del Seguro Social podría no ser suficiente: la inflación sigue golpeando el bolsillo

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció para 2026 un ajuste del 2,8 %, ligeramente superior al incremento del 2,5 % aplicado este año.

Sin embargo, The Senior Citizens League (TSCL) estima que el COLA de 2027 podría ubicarse en torno al 3,3 % , el nivel más alto en dos años.

, el nivel más alto en dos años. Aunque el aumento puede parecer positivo, organizaciones que defienden a jubilados sostienen que el sistema actual no refleja adecuadamente los gastos reales de las personas mayores.

Según TSCL, el poder adquisitivo promedio de los beneficios del Seguro Social ha disminuido alrededor de un 14 % desde 2010 debido al aumento sostenido de precios.

La inflación en EE.UU. no da tregua a los jubilados: aumentó en abril

Los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. muestran que la inflación volvió a acelerarse en abril.