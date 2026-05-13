Próximo aumento del Seguro Social podría no ser suficiente para jubilados ¿Cómo prepararse?
El ajuste por costo de vida del Seguro Social podría traer un alivio moderado para millones de jubilados en Estados Unidos, pero expertos advierten que el incremento no cubriría el aumento real del costo de vida. Mientras la inflación continúa presionando gastos esenciales como vivienda, salud y alimentos, muchos adultos mayores enfrentan una realidad complicada: […]
Publicado el13/05/2026 a las 05:20
El ajuste por costo de vida del Seguro Social podría traer un alivio moderado para millones de jubilados en Estados Unidos, pero expertos advierten que el incremento no cubriría el aumento real del costo de vida.
- Mientras la inflación continúa presionando gastos esenciales como vivienda, salud y alimentos, muchos adultos mayores enfrentan una realidad complicada: recibir cheques más altos, pero con menos poder adquisitivo.
Por qué importa: El Seguro Social representa la principal fuente de ingresos para millones de jubilados.
- Cualquier cambio en el COLA tiene un impacto directo en la estabilidad financiera de hogares que dependen casi exclusivamente de estos pagos mensuales.
Próximo aumento del Seguro Social podría no ser suficiente: la inflación sigue golpeando el bolsillo
La Administración del Seguro Social (SSA) anunció para 2026 un ajuste del 2,8 %, ligeramente superior al incremento del 2,5 % aplicado este año.
- Sin embargo, The Senior Citizens League (TSCL) estima que el COLA de 2027 podría ubicarse en torno al 3,3 %, el nivel más alto en dos años.
- Aunque el aumento puede parecer positivo, organizaciones que defienden a jubilados sostienen que el sistema actual no refleja adecuadamente los gastos reales de las personas mayores.
Según TSCL, el poder adquisitivo promedio de los beneficios del Seguro Social ha disminuido alrededor de un 14 % desde 2010 debido al aumento sostenido de precios.
La inflación en EE.UU. no da tregua a los jubilados: aumentó en abril
Los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. muestran que la inflación volvió a acelerarse en abril.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 3,8 % interanual, mientras que el incremento mensual fue de 0,6 %, el mayor en casi tres años.
- El aumento en costos de energía, servicios básicos y alimentos continúa afectando especialmente a jubilados, quienes destinan una parte importante de sus ingresos a necesidades esenciales.
Uno de los principales cuestionamientos al COLA es que se calcula utilizando el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos (IPC-W), una métrica enfocada en trabajadores activos y no en adultos mayores retirados.
Esto genera diferencias importantes entre la inflación oficial y los gastos que realmente enfrentan quienes dependen del Seguro Social.
¿Cuánto reciben actualmente los jubilados?
Actualmente, cerca de 75 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social o del programa Supplemental Security Income (SSI), según datos de la SSA.
- El pago promedio mensual para trabajadores jubilados ronda los $2.076, mientras que el promedio general se ubica cerca de $1.928.
- Aunque los ajustes anuales aumentan esos montos, muchos beneficiarios aseguran que el dinero sigue siendo insuficiente para cubrir gastos médicos, renta, seguros y alimentación.
La presión financiera se ha vuelto más visible en estados con altos costos de vivienda y servicios, donde los jubilados destinan gran parte de sus ingresos únicamente a mantenerse al día con pagos básicos.
Cómo prepararse si el cheque del Seguro Social no alcanza
Frente a este panorama, especialistas recomiendan que los jubilados adopten estrategias para proteger mejor sus finanzas.
- El primer paso suele ser reorganizar el presupuesto para priorizar vivienda, medicamentos, servicios públicos y alimentos. Identificar gastos prescindibles puede ayudar a liberar recursos en momentos de inflación elevada.
- Muchos adultos mayores también están recurriendo a trabajos de medio tiempo o actividades flexibles para complementar sus ingresos. Incluso pequeñas entradas adicionales pueden marcar diferencia al final del mes.
- Otra recomendación es llevar un control detallado de los gastos diarios. Registrar compras y pagos permite detectar fugas de dinero y ajustar hábitos de consumo.
Además, programas locales de asistencia para medicamentos, alimentos o energía pueden ayudar a reducir costos fijos mensuales.
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El desafío financiero podría continuar
Las proyecciones muestran que la inflación seguirá siendo uno de los principales retos económicos para los hogares estadounidenses durante los próximos meses.
- Aunque el COLA busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados, diversos análisis coinciden en que los incrementos no siempre alcanzan el ritmo real del aumento de precios.
Para millones de beneficiarios, la clave estará en adaptar sus finanzas personales y prepararse para un escenario donde los ajustes del Seguro Social podrían seguir quedándose cortos frente al costo de vida.