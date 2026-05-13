¿Sabes cuánto dinero en efectivo puedes llevar en un avión? Evita inconvenientes
Viajar con dinero en efectivo dentro o fuera de Estados Unidos puede parecer algo simple, pero no cumplir con las reglas federales podría terminar en confiscaciones, multas millonarias e incluso problemas penales. Las autoridades estadounidenses recuerdan constantemente que los viajeros deben declarar grandes cantidades de efectivo antes de abordar vuelos internacionales. Por qué importa: Muchos […]
Publicado el13/05/2026 a las 07:30
Viajar con dinero en efectivo dentro o fuera de Estados Unidos puede parecer algo simple, pero no cumplir con las reglas federales podría terminar en confiscaciones, multas millonarias e incluso problemas penales.
- Las autoridades estadounidenses recuerdan constantemente que los viajeros deben declarar grandes cantidades de efectivo antes de abordar vuelos internacionales.
Por qué importa: Muchos pasajeros desconocen que llevar más de $10.000 en efectivo no es ilegal, pero sí obligatorio reportarlo ante Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). No hacerlo puede generar graves consecuencias, incluso si el dinero es legal.
- Según la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cualquier persona que ingrese o salga del país con más de $10.000 en efectivo o instrumentos monetarios debe declararlo formalmente ante las autoridades.
La norma aplica tanto para dólares estadounidenses como moneda extranjera.
Qué tipo de dinero debes declarar antes de subir al avión
Las reglas no se limitan únicamente a billetes y monedas.
- CBP explica que también deben declararse instrumentos monetarios como cheques de viajero, cheques de caja, pagarés y giros postales si el total supera los $10.000.
- Las autoridades aclaran que no existe un límite máximo sobre cuánto dinero puede transportar un pasajero. El problema aparece cuando el viajero omite la declaración obligatoria o intenta ocultar el efectivo.
En muchos casos, los agentes realizan inspecciones aleatorias antes del embarque o durante controles de aduana en aeropuertos internacionales.
¿Cómo declarar dinero antes de viajar?
Los viajeros pueden completar el formulario FinCEN 105 de distintas maneras.
- Una opción es llenarlo electrónicamente antes del vuelo mediante la plataforma oficial habilitada por CBP. También puede imprimirse previamente o solicitarse directamente a un agente de Aduanas en el aeropuerto.
- Además, quienes ingresan a Estados Unidos deben declarar el dinero en el Formulario 6059B de CBP durante el proceso migratorio.
Las autoridades recomiendan completar el trámite con anticipación para evitar retrasos antes del abordaje.
CBP asegura que el proceso toma apenas unos minutos y puede realizarse incluso desde el teléfono móvil antes de llegar a la puerta de embarque.
Las sanciones pueden ser muy severas en EE.UU.
No declarar dinero en efectivo cuando corresponde puede convertirse en un problema serio.
- Las sanciones federales incluyen la confiscación total del dinero, multas de hasta $500.000 y penas de prisión de hasta 10 años.
- Las autoridades también advierten que intentar ocultar efectivo en equipaje, ropa o sobres separados no evita las inspecciones.
Los agentes especializados utilizan controles físicos, entrevistas y perros entrenados para detectar grandes cantidades de dinero.
El caso del pasajero rumbo a Cancún
Uno de los ejemplos recientes ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional, agentes de CBP incautaron más de $44.000 a un pasajero que abordaría un vuelo hacia Cancún, México.
- Durante una inspección de salida, Nitro, un labrador retriever entrenado para detectar dinero, armas y municiones, alertó a los agentes sobre un hombre de 54 años.
- El pasajero declaró inicialmente que llevaba $10.000, pero posteriormente los agentes encontraron efectivo oculto en bolsillos, sobres y equipaje de mano.
CBP confiscó todo el dinero por violar las leyes federales de declaración de divisas. Posteriormente, por razones humanitarias, devolvieron $240 al viajero, un ciudadano estadounidense naturalizado originario de Perú.
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Las autoridades refuerzan controles en temporada alta
CBP advirtió que los controles aumentarán durante la temporada alta de viajes de verano.
- El director interino del puerto de Filadelfia, Elliott Ortiz, recordó que ningún método de ocultamiento puede evitar que las autoridades detecten grandes cantidades de efectivo.
- Las autoridades insisten en que declarar el dinero no significa perderlo ni pagar impuestos automáticos. El objetivo, explican, es combatir delitos financieros, lavado de dinero y tráfico ilegal.
Para muchos viajeros, conocer estas reglas antes de llegar al aeropuerto podría evitar pérdidas económicas importantes y problemas legales inesperados.