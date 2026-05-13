Viajar con dinero en efectivo dentro o fuera de Estados Unidos puede parecer algo simple, pero no cumplir con las reglas federales podría terminar en confiscaciones, multas millonarias e incluso problemas penales.

Las autoridades estadounidenses recuerdan constantemente que los viajeros deben declarar grandes cantidades de efectivo antes de abordar vuelos internacionales.

Por qué importa: Muchos pasajeros desconocen que llevar más de $10.000 en efectivo no es ilegal, pero sí obligatorio reportarlo ante Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). No hacerlo puede generar graves consecuencias, incluso si el dinero es legal.

Según la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cualquier persona que ingrese o salga del país con más de $10.000 en efectivo o instrumentos monetarios debe declararlo formalmente ante las autoridades.

La norma aplica tanto para dólares estadounidenses como moneda extranjera.

Qué tipo de dinero debes declarar antes de subir al avión

Las reglas no se limitan únicamente a billetes y monedas.

CBP explica que también deben declararse instrumentos monetarios como cheques de viajero, cheques de caja, pagarés y giros postales si el total supera los $10.000 .

. Las autoridades aclaran que no existe un límite máximo sobre cuánto dinero puede transportar un pasajero. El problema aparece cuando el viajero omite la declaración obligatoria o intenta ocultar el efectivo.

En muchos casos, los agentes realizan inspecciones aleatorias antes del embarque o durante controles de aduana en aeropuertos internacionales.