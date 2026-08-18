California tiene $15,000 millones en fondos sin reclamar: revisa si hay dinero a tu nombre
Publicado el18/08/2026 a las 06:07
California tiene aproximadamente $15,000 millones en propiedades no reclamadas pertenecientes a millones de personas, empresas y organizaciones.
- Mientras un caso reciente en San Diego vuelve a poner el foco sobre el dinero que puede estar esperando a sus propietarios.
Por qué importa: Una cuenta olvidada, un cheque que nunca cobraste o incluso un depósito pueden terminar como propiedad no reclamada.
Buscar directamente en los registros oficiales es gratuito y podría revelar dinero que no sabías que tenías.
San Diego tiene más de $1 millón esperando dueño
El tesorero y recaudador de impuestos del condado de San Diego, Larry Cohen, anunció el período anual para reclamar fondos antes de que el dinero pase a ser propiedad del condado.
Los fondos pueden proceder de impuestos pagados en exceso, cheques devueltos por correo, pagos que nunca fueron cobrados y otras situaciones relacionadas con personas u organizaciones que hicieron negocios con el condado.
- La cantidad más alta que puede reclamar una persona supera los $27,000, mientras que la más pequeña es de $15, según la información publicada por el condado.
- Los posibles propietarios tienen hasta el 11 de octubre de 2026 para presentar su reclamación correspondiente a esta campaña.
California guarda unos $15,000 millones sin reclamar
El problema va mucho más allá de San Diego.
La Oficina del Contralor de California administra aproximadamente $15,000 millones en propiedades no reclamadas pertenecientes a millones de personas, empresas y entidades gubernamentales.
- Entre esos bienes pueden encontrarse cuentas bancarias olvidadas, cheques sin cobrar, depósitos, acciones, dividendos, pólizas de seguro, fondos fiduciarios y depósitos de servicios públicos, entre otros.
En junio, el estado informó además que estaba enviando cartas a aproximadamente 130,000 californianos que podrían tener propiedades pendientes.
Revisar si tienes dinero pendiente es gratis
Los residentes pueden buscar su nombre directamente mediante las herramientas oficiales del gobierno de California. El estado aclara que no cobra por buscar propiedades ni por presentar una reclamación directamente.
En el caso de San Diego, el Treasurer-Tax Collector también dispone de su propia lista y sistema para consultar los fondos del condado.
Es importante distinguir ambos programas: el $1.011 millón anunciado en San Diego no forma parte de una nueva entrega de los $15,000 millones estatales, sino que corresponde a fondos administrados localmente.
Las personas que reciban una carta de la Oficina del Contralor del Estado deben:
- Revisar el aviso detenidamente y verificar la información que contiene.
- Visitar la URL única que aparece en la carta e introducir el código de reclamación incluido en la misma.
- Seguir las instrucciones para confirmar la titularidad y recibir un cheque en aproximadamente dos semanas.
- Comunicarse con la Oficina del Contralor Estatal si creen que la notificación se recibió por error o si tienen preguntas sobre el reclamo.
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Lo que viene
Quienes hayan vivido en California, tengan una dirección anterior en el estado o hayan realizado negocios allí pueden consultar los registros oficiales.
- Una búsqueda de pocos minutos podría revelar desde un pequeño cheque olvidado hasta miles de dólares pendientes.