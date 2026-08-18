California tiene $15,000 millones en fondos sin reclamar: revisa si hay dinero a tu nombre

California tiene aproximadamente $15,000 millones en propiedades no reclamadas pertenecientes a millones de personas, empresas y organizaciones.

Mientras un caso reciente en San Diego vuelve a poner el foco sobre el dinero que puede estar esperando a sus propietarios.

Por qué importa: Una cuenta olvidada, un cheque que nunca cobraste o incluso un depósito pueden terminar como propiedad no reclamada.

Buscar directamente en los registros oficiales es gratuito y podría revelar dinero que no sabías que tenías.

San Diego tiene más de $1 millón esperando dueño

El tesorero y recaudador de impuestos del condado de San Diego, Larry Cohen, anunció el período anual para reclamar fondos antes de que el dinero pase a ser propiedad del condado.

Los fondos pueden proceder de impuestos pagados en exceso, cheques devueltos por correo, pagos que nunca fueron cobrados y otras situaciones relacionadas con personas u organizaciones que hicieron negocios con el condado.

La cantidad más alta que puede reclamar una persona supera los $27,000, mientras que la más pequeña es de $15, según la información publicada por el condado.

Los posibles propietarios tienen hasta el 11 de octubre de 2026 para presentar su reclamación correspondiente a esta campaña.

California guarda unos $15,000 millones sin reclamar

El problema va mucho más allá de San Diego.