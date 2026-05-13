Cheques de Alivio Contributivo 2026: quiénes y dónde recibirán hasta $5.368
Miles de contribuyentes en Puerto Rico podrían comenzar a recibir nuevos pagos de alivio contributivo desde la próxima semana. El programa contempla cheques y depósitos directos que podrían alcanzar hasta $5.368 dependiendo del ingreso y la situación familiar de cada beneficiario. Por qué importa: El alivio contributivo forma parte de un paquete económico de $554 […]
Publicado el13/05/2026 a las 05:47
Miles de contribuyentes en Puerto Rico podrían comenzar a recibir nuevos pagos de alivio contributivo desde la próxima semana.
- El programa contempla cheques y depósitos directos que podrían alcanzar hasta $5.368 dependiendo del ingreso y la situación familiar de cada beneficiario.
Por qué importa: El alivio contributivo forma parte de un paquete económico de $554 millones diseñado para reducir la carga contributiva de cerca de 690.000 personas en Puerto Rico, en medio de presiones por inflación y aumento del costo de vida.
Cheques de alivio contributivo: Algunos contribuyentes recibirían más de $5.000
Según informó la Agencia Fiscal y Autoridad Financiera de Puerto Rico, el beneficio aplicará a contribuyentes con ingresos netos tributables de hasta $150.000 anuales correspondientes al año fiscal 2025.
La Oficina de la Gobernadora publicó una tabla con ejemplos específicos que muestran cuánto dinero podrían recibir distintos perfiles de trabajadores bajo el nuevo esquema impulsado por la gobernadora Jenniffer González Colón.
- Uno de los casos destacados corresponde a un psicólogo soltero con un dependiente menor e ingresos netos tributables de $113.436. Según las proyecciones oficiales, esta persona recibiría aproximadamente $5.368 en alivio contributivo.
- Otro ejemplo incluido en la tabla es el de una administradora de escuela preescolar casada y dueña de negocio, con ingresos de $88.317, quien obtendría cerca de $4.058.
También aparecen otros perfiles laborales que recibirían distintos montos dependiendo de sus ingresos y dependientes.
- Una veterinaria casada con ingresos de $85.140 tendría un alivio estimado de $3.236, mientras que un supervisor de servicio soltero con dos dependientes y salario tributable de $60.038 recibiría cerca de $2.459.
- En el caso de trabajadores con ingresos más bajos, el programa también contempla pagos. Por ejemplo, un enfermero soltero con dos dependientes e ingresos de $16.480 obtendría un cheque de aproximadamente $481.
Quiénes califican para el incentivo 2026
- El Departamento de Hacienda explicó que podrán acceder al beneficio quienes hayan presentado su planilla contributiva correspondiente a 2025 o solicitaron una prórroga antes del 15 de abril de 2026.
- Las autoridades indicaron que el proceso será automático para quienes ya realizaron su declaración contributiva. Hacienda hará internamente el cálculo del incentivo y determinará el monto correspondiente para cada contribuyente elegible.
- Además, quienes reclamen dependientes menores de 18 años recibirán un alivio adicional de $2.500 por cada menor.
Este componente adicional podría aumentar significativamente el monto final para familias con varios dependientes.
¿Dónde enviarán los pagos?
El gobierno informó que los pagos comenzarán a emitirse desde el próximo lunes.
- Los depósitos se enviarán directamente a las cuentas bancarias registradas en el sistema SURI, utilizado por Hacienda para trámites contributivos.
- En los casos donde no exista una cuenta bancaria registrada, el dinero será enviado mediante cheque físico.
Las autoridades también advirtieron que el incentivo podría utilizarse primero para cubrir deudas pendientes con Hacienda o con ASUME antes de que el contribuyente reciba cualquier balance restante.
TE PODRÍA INTERESAR: Próximo aumento del Seguro Social podría no ser suficiente para jubilados ¿Cómo prepararse?
El alivio llega mientras sigue debate contributivo
El incentivo aprobado se presenta como una alternativa parcial a la Reforma Contributiva que todavía continúa bajo evaluación legislativa en Puerto Rico.
- El gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal negociaron este paquete económico como medida inmediata para aliviar la carga financiera de miles de hogares.
- Aunque el programa aplica únicamente al año contributivo 2025, el anuncio ha generado expectativa entre trabajadores y familias que buscan compensar el impacto del aumento en gastos básicos y servicios.
La distribución de los pagos marcará uno de los programas de alivio económico más amplios implementados recientemente en Puerto Rico y podría beneficiar especialmente a sectores de clase trabajadora y familias con dependientes.