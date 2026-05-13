Miles de contribuyentes en Puerto Rico podrían comenzar a recibir nuevos pagos de alivio contributivo desde la próxima semana.

El programa contempla cheques y depósitos directos que podrían alcanzar hasta $5.368 dependiendo del ingreso y la situación familiar de cada beneficiario.

Por qué importa: El alivio contributivo forma parte de un paquete económico de $554 millones diseñado para reducir la carga contributiva de cerca de 690.000 personas en Puerto Rico, en medio de presiones por inflación y aumento del costo de vida.

Cheques de alivio contributivo: Algunos contribuyentes recibirían más de $5.000

Según informó la Agencia Fiscal y Autoridad Financiera de Puerto Rico, el beneficio aplicará a contribuyentes con ingresos netos tributables de hasta $150.000 anuales correspondientes al año fiscal 2025.

La Oficina de la Gobernadora publicó una tabla con ejemplos específicos que muestran cuánto dinero podrían recibir distintos perfiles de trabajadores bajo el nuevo esquema impulsado por la gobernadora Jenniffer González Colón.

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