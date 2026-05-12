El precio de la carne de res se ha convertido en uno de los dolores de cabeza más visibles para millones de consumidores en Estados Unidos.

Mientras los supermercados muestran cierta estabilidad en productos como los huevos, el costo de un bistec o carne molida sigue golpeando el presupuesto familiar.

Ahora, el presidente Donald Trump intenta intervenir directamente con nuevas medidas destinadas a aumentar la oferta y reducir precios.

Por qué importa: la medida permitiría que una mayor cantidad de carne extranjera ingrese al mercado estadounidense con menores costos, algo que podría traducirse en precios más bajos para consumidores que llevan años enfrentando aumentos constantes en alimentos.

Trump intenta bajar precios de la carne ¿Ha funcionado hasta ahora?

Según información publicada por The Wall Street Journal y el New York Post, Trump firmará dos órdenes ejecutivas enfocadas en abaratar la carne de res.

La primera suspenderá temporalmente aranceles que actualmente encarecen parte de las importaciones de carne vacuna.

El problema no es menor: De acuerdo con los datos citados en el reporte, los precios de la carne de res han subido alrededor de 40% en los últimos cinco años, convirtiéndose en uno de los principales motores de la inflación alimentaria.

La presión política también es evidente. Con las elecciones de mitad de mandato acercándose, el costo de vida vuelve a ocupar un lugar central en la conversación económica y la administración Trump busca mostrar señales concretas de alivio para las familias.