Así amaneció el dólar este martes 12 de mayo en México, Colombia y RD
El comportamiento del dólar volvió a mostrar contrastes este martes 12 de mayo en América Latina. En México la moneda estadounidense registró una baja frente al peso, mientras que en Colombia continúa aumentando y en República Dominicana se mantiene estable, según los bancos centrales y el mercado cambiario de cada país. Por qué importa: El […]
Publicado el12/05/2026 a las 04:54
El comportamiento del dólar volvió a mostrar contrastes este martes 12 de mayo en América Latina.
En México la moneda estadounidense registró una baja frente al peso, mientras que en Colombia continúa aumentando y en República Dominicana se mantiene estable, según los bancos centrales y el mercado cambiario de cada país.
Por qué importa: El precio del dólar afecta directamente el costo de productos importados, viajes, pagos internacionales y hasta algunos servicios digitales. Por eso, millones de personas siguen diariamente las variaciones de la moneda estadounidense para entender cómo puede impactar su bolsillo.
El dólar pierde fuerza frente al peso mexicano
En México, el dólar amaneció con una ligera caída este martes.
- De acuerdo con datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.1908 pesos por dólar, mostrando una reducción frente a jornadas recientes.
- En el mercado cambiario, el precio de compra se colocó en 16.8468 pesos, mientras que la venta llegó a 17.4328 pesos. Esto significa que quienes compran dólares en bancos o casas de cambio todavía encuentran diferencias importantes dependiendo de la institución financiera.
- En Banco Azteca, uno de los referentes más consultados en Ciudad de México, el dólar prácticamente se mantuvo sin cambios respecto al día anterior. La compra se ubicó en 16.00 pesos y la venta en 17.59 pesos.
El contexto: La estabilidad del peso mexicano en las últimas semanas ha sido favorecida por factores como el flujo de inversión extranjera y las altas tasas de interés en México, que siguen atrayendo capitales.
En Colombia el dólar sigue aumentando ¿Hasta cuándo?
A diferencia de México, Colombia registró un nuevo aumento en el precio del dólar este martes.
- Según cifras del Banco de la República, la divisa estadounidense cotiza en 3.767,720 pesos colombianos.
- En Bogotá, las casas de cambio reportan un precio de compra cercano a los $3.620 pesos y una venta alrededor de los $3.740 pesos.
El incremento mantiene atentos tanto a consumidores como a empresarios, especialmente porque muchos productos tecnológicos, electrónicos y algunos alimentos dependen de importaciones pagadas en dólares.
Qué significa: Cuando el dólar sube en Colombia, suele aumentar el costo de viajes internacionales, compras en línea y servicios contratados en moneda extranjera. También puede impactar la inflación en algunos sectores.
República Dominicana mantiene estabilidad cambiaria
En República Dominicana, el dólar mostró estabilidad este martes 12 de mayo.
- El Banco Central informó que la moneda estadounidense se compra en 58.6723 pesos dominicanos y se vende en 59.5747 pesos dominicanos.
Aunque el valor continúa cerca de la barrera de los 60 pesos dominicanos por dólar, el mercado cambiario no registró movimientos bruscos durante la jornada.
La estabilidad es seguida de cerca por sectores como el turismo y las remesas, dos áreas clave para la economía dominicana y altamente vinculadas al comportamiento del dólar.
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Las diferencias regionales reflejan realidades económicas distintas
El panorama cambiario de este martes evidencia cómo cada país enfrenta dinámicas económicas diferentes. México mantiene un peso relativamente fuerte, Colombia enfrenta presión alcista sobre el dólar y República Dominicana conserva estabilidad en el mercado.
- Para quienes envían remesas, planean viajes o realizan pagos internacionales, estos cambios pueden marcar diferencias importantes en costos y capacidad de compra.
Lo que viene: Los mercados seguirán atentos a decisiones económicas internacionales, movimientos de tasas de interés y reportes financieros de Estados Unidos, factores que suelen influir directamente en el precio del dólar en América Latina.