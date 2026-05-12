El comportamiento del dólar volvió a mostrar contrastes este martes 12 de mayo en América Latina.

En México la moneda estadounidense registró una baja frente al peso, mientras que en Colombia continúa aumentando y en República Dominicana se mantiene estable, según los bancos centrales y el mercado cambiario de cada país.

Por qué importa: El precio del dólar afecta directamente el costo de productos importados, viajes, pagos internacionales y hasta algunos servicios digitales. Por eso, millones de personas siguen diariamente las variaciones de la moneda estadounidense para entender cómo puede impactar su bolsillo.

El dólar pierde fuerza frente al peso mexicano

En México, el dólar amaneció con una ligera caída este martes.

De acuerdo con datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.1908 pesos por dólar , mostrando una reducción frente a jornadas recientes.

, mostrando una reducción frente a jornadas recientes. En el mercado cambiario , el precio de compra se colocó en 16.8468 pesos , mientras que la venta llegó a 17.4328 pesos . Esto significa que quienes compran dólares en bancos o casas de cambio todavía encuentran diferencias importantes dependiendo de la institución financiera.

, el precio de compra se colocó en , mientras que la venta llegó a . Esto significa que quienes compran dólares en bancos o casas de cambio todavía encuentran diferencias importantes dependiendo de la institución financiera. En Banco Azteca, uno de los referentes más consultados en Ciudad de México, el dólar prácticamente se mantuvo sin cambios respecto al día anterior. La compra se ubicó en 16.00 pesos y la venta en 17.59 pesos.

El contexto: La estabilidad del peso mexicano en las últimas semanas ha sido favorecida por factores como el flujo de inversión extranjera y las altas tasas de interés en México, que siguen atrayendo capitales.