Jubilados y beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos comenzarán a recibir esta semana los pagos correspondientes al calendario de mayo de 2026.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el miércoles 13 de mayo iniciará la primera ronda de depósitos mensuales para quienes cumplen con los requisitos establecidos por fecha de nacimiento.

Por qué importa: Para millones de familias latinas y adultos mayores, el cheque mensual del Seguro Social sigue siendo la principal fuente de ingresos en medio de una economía marcada por altos precios en vivienda, alimentos, gasolina y servicios médicos.

Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 13 de mayo

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, el depósito del miércoles 13 de mayo corresponde a beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Los pagos llegarán mediante depósito directo o a través del método de cobro habitual seleccionado por cada persona.

El sistema escalonado se mantiene desde hace años como una forma de distribuir millones de pagos sin generar retrasos ni saturaciones bancarias.