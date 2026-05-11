Jubilados reciben prestaciones sociales este miércoles 13 de mayo
Jubilados y beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos comenzarán a recibir esta semana los pagos correspondientes al calendario de mayo de 2026. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el miércoles 13 de mayo iniciará la primera ronda de depósitos mensuales para quienes cumplen con los requisitos establecidos por fecha de nacimiento. Por […]
Publicado el11/05/2026 a las 05:03
Jubilados y beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos comenzarán a recibir esta semana los pagos correspondientes al calendario de mayo de 2026.
- La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el miércoles 13 de mayo iniciará la primera ronda de depósitos mensuales para quienes cumplen con los requisitos establecidos por fecha de nacimiento.
Por qué importa: Para millones de familias latinas y adultos mayores, el cheque mensual del Seguro Social sigue siendo la principal fuente de ingresos en medio de una economía marcada por altos precios en vivienda, alimentos, gasolina y servicios médicos.
Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 13 de mayo
De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, el depósito del miércoles 13 de mayo corresponde a beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.
Los pagos llegarán mediante depósito directo o a través del método de cobro habitual seleccionado por cada persona.
El sistema escalonado se mantiene desde hace años como una forma de distribuir millones de pagos sin generar retrasos ni saturaciones bancarias.
La SSA divide cada mes los depósitos en diferentes fechas según el cumpleaños del beneficiario:
- Nacidos del 1 al 10: miércoles 13 de mayo.
- Nacidos del 11 al 20: miércoles 20 de mayo.
Los beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997 o quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) suelen tener calendarios distintos.
El cheque mensual sigue siendo clave para muchos latinos
Aunque el monto promedio para trabajadores jubilados ya supera los 2.000 dólares mensuales, muchos adultos mayores aseguran que el dinero apenas alcanza para cubrir necesidades básicas.
La inflación continúa afectando directamente el presupuesto de quienes dependen casi exclusivamente del Seguro Social.
Los gastos de vivienda siguen siendo una de las mayores preocupaciones, especialmente en ciudades donde los alquileres continúan aumentando.
A eso se suman:
- Facturas de electricidad y servicios.
- Medicamentos y atención médica.
- Primas de Medicare.
- Alimentación y transporte.
Datos recientes muestran que más del 70% de los beneficiarios depende del Seguro Social como principal fuente de ingresos.
Eso significa que cualquier incremento en el costo de vida puede afectar rápidamente la estabilidad financiera de millones de jubilados.
Cómo hacer que alcance el dinero del Seguro Social
Especialistas financieros recomiendan que los adultos mayores prioricen primero gastos esenciales como vivienda, salud y alimentación.
Mantener un presupuesto mensual claro sigue siendo una de las herramientas más efectivas para evitar desequilibrios financieros.
También sugieren revisar pequeños gastos diarios que muchas veces pasan desapercibidos y terminan afectando el presupuesto mensual.
Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentran:
- Comparar precios en supermercados.
- Reducir suscripciones innecesarias.
- Buscar descuentos para adultos mayores.
- Monitorear gastos médicos constantemente.
Otra recomendación importante es verificar programas de asistencia disponibles para personas mayores, especialmente relacionados con medicamentos, servicios públicos o ayuda alimentaria.
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Lo que viene
Después de la primera ronda de depósitos del 13 de mayo, la SSA continuará enviando pagos el 20 y 27 de mayo para el resto de beneficiarios según su fecha de nacimiento.
Las autoridades recomiendan revisar cuentas bancarias y mantener actualizada la información de depósito directo para evitar retrasos.
Mientras tanto, millones de jubilados continúan atentos a cualquier cambio económico que pueda afectar el poder adquisitivo de sus beneficios mensuales.