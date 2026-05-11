El precio del dólar arrancó este viernes 11 de mayo con movimientos distintos en América Latina. Mientras en México la moneda estadounidense mostró una ligera baja y estabilidad, en Colombia sigue subiendo y en República Dominicana retrocedió en el mercado cambiario. Por qué importa: los cambios del dólar afectan desde las remesas y compras online hasta los viajes, créditos y precios de productos importados. Aunque las variaciones parezcan pequeñas, impactan el bolsillo diario de millones de personas. México mantiene hoy la estabilidad cambiaria En México, el dólar inició la jornada con un comportamiento estable. El Banco de México (Banxico) ubicó el tipo de cambio en 17.2105 pesos mexicanos por dólar .

. En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compra en 16.8423 pesos y se vende en 17.4304 pesos mexicanos.

En Banco Azteca, el dólar registró una ligera baja en Ciudad de México. La compra se ubicó en $16.00 pesos y la venta en $17.44 pesos mexicanos. La estabilidad del dólar en México es seguida de cerca porque influye directamente en productos importados, combustibles y operaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, un dólar más bajo puede representar menos pesos al momento de cambiar dinero. Sin embargo, para viajeros o consumidores que compran productos importados, la baja puede ser positiva. Colombia enfrenta una nueva subida del dólar En Colombia, el panorama es diferente. El dólar continúa al alza y este viernes cotiza en 3.747,545 pesos colombianos , según el Banco de la República.

, según el Banco de la República. En casas de cambio y operaciones comerciales en Bogotá, la divisa estadounidense se compra alrededor de $3.610 pesos y se vende en $3.720 pesos colombianos. La subida del dólar en Colombia suele generar preocupación porque impacta directamente productos importados, tecnología, viajes y combustibles. Además, muchas empresas monitorean la divisa para ajustar costos y presupuestos. El comportamiento del dólar también es clave para quienes realizan pagos internacionales o tienen deudas en moneda extranjera. Cuando el dólar sube, esas operaciones se vuelven más costosas en pesos colombianos. República Dominicana registra leve baja En República Dominicana, el dólar mostró una caída este viernes 11 de mayo.