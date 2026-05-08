Descubre supermercados más baratos que Walmart y ahorra hasta 21% en comida
Comprar alimentos en Estados Unidos se ha vuelto más complicado para millones de familias. El precio de productos básicos sigue aumentando y muchas personas buscan nuevas formas de reducir gastos sin sacrificar calidad. Un análisis de Consumer Reports encontró que varios supermercados ofrecen precios considerablemente más bajos que Walmart. Dependiendo de la ciudad y la […]
Publicado el08/05/2026 a las 06:14
Comprar alimentos en Estados Unidos se ha vuelto más complicado para millones de familias. El precio de productos básicos sigue aumentando y muchas personas buscan nuevas formas de reducir gastos sin sacrificar calidad.
- Un análisis de Consumer Reports encontró que varios supermercados ofrecen precios considerablemente más bajos que Walmart. Dependiendo de la ciudad y la tienda elegida, el ahorro puede superar el 21% en compras habituales.
Por qué importa: La inflación alimentaria continúa presionando el presupuesto familiar. Según datos analizados por el Banco de la Reserva Federal de San Luis con información de la Oficina de Estadísticas Laborales:
- Los alimentos subieron 25,5% entre 2020 y 2024.
- El café aumentó cerca de 20% en un año.
- La carne y los lácteos siguen en niveles históricamente altos.
Costco aparece como el supermercado más barato
Consumer Reports comparó canastas de productos comunes en seis ciudades representativas de Estados Unidos. Walmart fue utilizado como punto de referencia para medir diferencias de precios.
Los resultados mostraron que Costco lideró los precios más bajos a nivel nacional.
Ahorros promedio frente a Walmart:
- Costco: 21,4% menos.
- BJ’s Wholesale Club: 21% menos.
- Lidl: 8,5% menos.
- Aldi: 8,3% menos.
- WinCo: 3,3% menos.
El estudio incluyó:
- Productos empacados.
- Frutas y verduras.
- Carne y lácteos.
- Artículos de consumo frecuente.
Chicago y California mostraron grandes diferencias
Las variaciones de precios cambian dependiendo de la ciudad.
En Chicago, Consumer Reports encontró que:
- Costco tuvo precios 28,5% más bajos que Walmart.
- Aldi fue 7,7% más barato.
En Los Ángeles y el sur de California:
- Costco registró precios 20% menores.
- WinCo fue 4,3% más económico.
- Aldi mostró diferencias de 4%.
Las imágenes del estudio reflejan que Walmart no siempre es la opción más barata, especialmente frente a clubes mayoristas y supermercados de descuento.
Elegir bien la tienda puede ahorrar cientos de dólares
El reporte destaca que la mayoría de estadounidenses compra comida en al menos dos supermercados diferentes cada semana.
Sin embargo, cambiar de tienda puede tener un impacto importante en el gasto mensual.
Strategic Resource Group, empresa encargada del análisis para Consumer Reports, explicó que los mayores ahorros aparecen en:
- Clubes mayoristas.
- Tiendas con marcas propias.
- Supermercados de descuento.
También señaló que algunas cadenas especializadas tienen menos productos comparables con Walmart, por lo que ciertas diferencias pueden variar según la categoría de alimentos.
Los precios de alimentos siguen afectando al bolsillo
Muchos consumidores están cambiando sus hábitos debido al aumento constante en productos básicos.
Entre las estrategias más utilizadas aparecen:
- Comprar al por mayor.
- Dividir compras entre varias tiendas.
- Buscar marcas privadas.
- Comparar precios semanalmente.
El estudio señala que incluso pequeñas diferencias de precio pueden representar un ahorro considerable durante el año.
Por ejemplo: Una familia que gasta $250 semanales en supermercado podría ahorrar más de $2.000 anuales comprando en tiendas con precios 15% o 20% menores.
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Walmart sigue siendo fuerte, pero ya no domina precios
Aunque Walmart continúa siendo uno de los supermercados más populares del país, el análisis muestra que ya no lidera automáticamente en precios bajos.
- Costco, Aldi y otros competidores están atrayendo consumidores que buscan reducir gastos en medio de la inflación.
- El informe también revela que la diferencia entre la tienda más cara y la más barata superó el 33% en algunas ciudades analizadas.
Lo que viene: Mientras los precios de alimentos continúen elevados, más familias probablemente seguirán comparando supermercados y buscando alternativas más económicas para proteger su presupuesto.