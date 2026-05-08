Comprar alimentos en Estados Unidos se ha vuelto más complicado para millones de familias. El precio de productos básicos sigue aumentando y muchas personas buscan nuevas formas de reducir gastos sin sacrificar calidad.

Un análisis de Consumer Reports encontró que varios supermercados ofrecen precios considerablemente más bajos que Walmart. Dependiendo de la ciudad y la tienda elegida, el ahorro puede superar el 21% en compras habituales.

Por qué importa: La inflación alimentaria continúa presionando el presupuesto familiar. Según datos analizados por el Banco de la Reserva Federal de San Luis con información de la Oficina de Estadísticas Laborales:

Los alimentos subieron 25,5% entre 2020 y 2024.

El café aumentó cerca de 20% en un año.

La carne y los lácteos siguen en niveles históricamente altos.

Costco aparece como el supermercado más barato

Consumer Reports comparó canastas de productos comunes en seis ciudades representativas de Estados Unidos. Walmart fue utilizado como punto de referencia para medir diferencias de precios.

Los resultados mostraron que Costco lideró los precios más bajos a nivel nacional.

Ahorros promedio frente a Walmart: