El mercado laboral estadounidense volvió a mostrar señales de resistencia en abril luego de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informara la creación de 115.000 nuevos empleos no agrícolas, una cifra que superó ampliamente las previsiones de economistas.

Por qué importa: El reporte reduce parcialmente los temores de una desaceleración económica inmediata y muestra que algunos sectores clave continúan contratando pese a la incertidumbre financiera y global.

Los analistas consultados por Reuters esperaban la creación de apenas 62.000 puestos de trabajo durante abril, muy por debajo de los 115.000 finalmente reportados por el gobierno federal.

de trabajo durante abril, muy por debajo de los 115.000 finalmente reportados por el gobierno federal. El informe también mostró que la tasa de desempleo permaneció estable en 4,3%, sin cambios frente al mes anterior.

Salud y transporte impulsaron las contrataciones

La Oficina de Estadísticas Laborales señaló en su reporte de abril que las mayores ganancias de empleo ocurrieron en sectores específicos de servicios y transporte.

Entre las industrias con mayor crecimiento aparecen: