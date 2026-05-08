Crece empleo en abril y sorprende con 115.000 nuevos puestos de trabajo en EE.UU.
El mercado laboral estadounidense volvió a mostrar señales de resistencia en abril luego de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informara la creación de 115.000 nuevos empleos no agrícolas, una cifra que superó ampliamente las previsiones de economistas. Por qué importa: El reporte reduce parcialmente los temores de una desaceleración económica inmediata y muestra […]
Publicado el08/05/2026 a las 04:52
El mercado laboral estadounidense volvió a mostrar señales de resistencia en abril luego de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informara la creación de 115.000 nuevos empleos no agrícolas, una cifra que superó ampliamente las previsiones de economistas.
Por qué importa: El reporte reduce parcialmente los temores de una desaceleración económica inmediata y muestra que algunos sectores clave continúan contratando pese a la incertidumbre financiera y global.
- Los analistas consultados por Reuters esperaban la creación de apenas 62.000 puestos de trabajo durante abril, muy por debajo de los 115.000 finalmente reportados por el gobierno federal.
- El informe también mostró que la tasa de desempleo permaneció estable en 4,3%, sin cambios frente al mes anterior.
Salud y transporte impulsaron las contrataciones
La Oficina de Estadísticas Laborales señaló en su reporte de abril que las mayores ganancias de empleo ocurrieron en sectores específicos de servicios y transporte.
Entre las industrias con mayor crecimiento aparecen:
- Salud
- Transporte y almacenamiento
- Comercio minorista
- Servicios sociales
El sector salud agregó 37.000 empleos durante abril, impulsado principalmente por:
- Centros de atención residencial
- Servicios de salud en el hogar
- Atención médica especializada
Mientras tanto, transporte y almacenamiento sumaron 30.000 nuevos puestos, especialmente en servicios de mensajería y entrega.
El comercio minorista también registró crecimiento con 22.000 nuevos empleos, incluyendo aumentos en supermercados, tiendas de materiales de construcción y clubes de almacenes.
El desempleo se mantuvo estable en abril
El reporte mostró pocos cambios en la tasa nacional de desempleo.
Según el BLS:
- Desempleo nacional: 4,3%
- Personas desempleadas: 7,4 millones
- Participación laboral: 61,8%
La agencia indicó que las cifras variaron poco frente al año anterior.
El informe también mostró diferencias moderadas entre grupos demográficos:
- Hombres adultos: 4,0%
- Mujeres adultas: 3,9%
- Hispanos: 5,0%
- Afroamericanos: 7,3%
- Asiáticos: 3,3%
Además, el número de personas desempleadas por menos de cinco semanas aumentó en 358.000 personas durante abril.
El empleo federal continúa cayendo en EE.UU.
Aunque algunos sectores registraron contrataciones, el gobierno federal siguió reduciendo puestos de trabajo.
- La Oficina de Estadísticas Laborales informó que el empleo federal cayó en 9.000 puestos durante abril.
- Desde octubre de 2024, el empleo gubernamental federal acumula una reducción cercana a 348.000 trabajadores.
El sector de información y tecnología también mostró debilidad.
Durante abril, la industria perdió 13.000 empleos, incluyendo recortes en:
- Telecomunicaciones
- Producción audiovisual
- Infraestructura informática
- Procesamiento de datos
El informe señala que el empleo en el sector de información ha disminuido en aproximadamente 342.000 puestos desde su punto máximo alcanzado en noviembre de 2022.
Los salarios siguen aumentando, pero lentamente
El reporte también mostró avances moderados en los ingresos de los trabajadores estadounidenses.
- Las ganancias promedio por hora para empleados privados aumentaron 6 centavos en abril hasta alcanzar $37,41.
- En comparación con el año anterior, los salarios crecieron 3,6%.
El empleo en EE.UU. volvió a sorprender al alza en abril: la economía creó 115.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo se mantuvo estable. https://t.co/0M6Qu6zTYV
— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) May 8, 2026
Los trabajadores de producción y empleados no supervisores registraron un aumento mensual de 11 centavos, llegando a $32,23 por hora.
Mientras tanto, la jornada laboral promedio para empleados privados subió ligeramente hasta 34,3 horas semanales.
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Crece empleo en abril y el mercado laboral sigue mostrando resistencia
Aunque el crecimiento del empleo fue más moderado que en años anteriores, los datos de abril sugieren que la economía estadounidense continúa generando puestos de trabajo pese a factores de incertidumbre global, tasas de interés elevadas y desaceleración en algunos sectores.
El informe también incluyó revisiones a meses anteriores:
- Febrero fue corregido de -133.000 a -156.000 empleos
- Marzo pasó de 178.000 a 185.000 puestos creados
En conjunto, las revisiones redujeron ligeramente el total combinado de empleo en 16.000 puestos respecto a cálculos previos.
Analistas seguirán atentos a próximos reportes económicos para determinar si el mercado laboral mantiene su fortaleza durante el resto del año o comienza a mostrar señales más claras de desaceleración.