El precio del dólar cerró la jornada de este viernes 8 de mayo con movimientos distintos en América Latina.

Mientras en México la moneda estadounidense mostró estabilidad con una ligera baja, en Colombia volvió a subir y en República Dominicana retrocedió levemente, según datos oficiales de cada país.

Por qué importa: los cambios diarios del dólar impactan directamente el bolsillo de millones de personas. Desde remesas y compras hasta viajes y pagos de servicios, el comportamiento de la divisa influye en precios, consumo y decisiones financieras cotidianas.

Un dólar estable hoy en México hoy 08/05

En México, el dólar se mantuvo relativamente estable durante este viernes.

El Banco de México (Banxico) reportó que el tipo de cambio bajó a 17.24 pesos por dólar , manteniendo la tendencia de estabilidad vista en los últimos días.

, manteniendo la tendencia de estabilidad vista en los últimos días. En el mercado cambiario , el dólar se compró en 16.8898 pesos y se vendió en 17.5169 pesos . Aunque el movimiento fue moderado, sigue siendo relevante para quienes realizan pagos en dólares o reciben remesas desde Estados Unidos.

, el dólar y . Aunque el movimiento fue moderado, sigue siendo relevante para quienes realizan pagos en dólares o reciben remesas desde Estados Unidos. En Banco Azteca, una de las referencias más consultadas por los consumidores en Ciudad de México, colocó el dólar en 16.00 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta.

La diferencia entre compra y venta sigue siendo un punto clave para quienes cambian dinero en efectivo. Dependiendo de la institución financiera, el costo puede variar considerablemente durante el mismo día.

Colombia registra nueva subida del dólar

En Colombia, el dólar retomó la tendencia alcista este viernes y volvió a subir frente al peso colombiano.