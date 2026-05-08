Dólar estable hoy en México hoy 08/05, y sube en Colombia
Publicado el08/05/2026 a las 03:56
El precio del dólar cerró la jornada de este viernes 8 de mayo con movimientos distintos en América Latina.
- Mientras en México la moneda estadounidense mostró estabilidad con una ligera baja, en Colombia volvió a subir y en República Dominicana retrocedió levemente, según datos oficiales de cada país.
Por qué importa: los cambios diarios del dólar impactan directamente el bolsillo de millones de personas. Desde remesas y compras hasta viajes y pagos de servicios, el comportamiento de la divisa influye en precios, consumo y decisiones financieras cotidianas.
Un dólar estable hoy en México hoy 08/05
En México, el dólar se mantuvo relativamente estable durante este viernes.
- El Banco de México (Banxico) reportó que el tipo de cambio bajó a 17.24 pesos por dólar, manteniendo la tendencia de estabilidad vista en los últimos días.
- En el mercado cambiario, el dólar se compró en 16.8898 pesos y se vendió en 17.5169 pesos. Aunque el movimiento fue moderado, sigue siendo relevante para quienes realizan pagos en dólares o reciben remesas desde Estados Unidos.
- En Banco Azteca, una de las referencias más consultadas por los consumidores en Ciudad de México, colocó el dólar en 16.00 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta.
La diferencia entre compra y venta sigue siendo un punto clave para quienes cambian dinero en efectivo. Dependiendo de la institución financiera, el costo puede variar considerablemente durante el mismo día.
Colombia registra nueva subida del dólar
En Colombia, el dólar retomó la tendencia alcista este viernes y volvió a subir frente al peso colombiano.
- El Banco de la República informó que la divisa alcanzó los 3.729,515 pesos colombianos.
El comportamiento del dólar en Colombia suele generar atención inmediata debido al impacto que tiene en productos importados, combustibles y precios relacionados con el comercio internacional.
- En Bogotá, las casas de cambio reportaron el dólar a 3.610 pesos a la compra y 3.680 pesos a la venta. La diferencia refleja la volatilidad que todavía persiste en el mercado cambiario colombiano.
Aunque el incremento no fue extremo, muchos consumidores y empresarios siguen atentos a cualquier variación diaria. Sectores que dependen de importaciones suelen resentir rápidamente los aumentos del dólar, especialmente en tecnología, alimentos y transporte.
República Dominicana ve un ligero retroceso en el dólar
En República Dominicana, el dólar bajó ligeramente este viernes, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central.
- La moneda estadounidense se compró a 59.0150 pesos dominicanos y se vendió a 59.6360 pesos dominicanos.
Aunque la caída fue moderada, el comportamiento del dólar sigue siendo uno de los temas económicos más observados en el país debido a su relación con remesas, turismo y comercio exterior.
El mercado cambiario dominicano ha mostrado estabilidad relativa en semanas recientes, algo que suele beneficiar a consumidores y negocios que dependen de transacciones internacionales.
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El dólar sigue marcando el ritmo económico regional
Los movimientos del dólar este viernes reflejan cómo cada economía responde de manera distinta a las presiones financieras internacionales y al comportamiento de los mercados.
Lo que viene: los próximos días podrían traer nuevos ajustes en el dólar dependiendo de factores internacionales, decisiones de bancos centrales y expectativas económicas en Estados Unidos y América Latina.