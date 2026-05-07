Los trabajadores de Los Ángeles recibirán un nuevo aumento salarial a partir del 1 de julio, cuando el salario mínimo en la ciudad suba oficialmente a $18.42 por hora.

La medida llega en medio de una creciente preocupación por el costo de vida en California y reabre el debate sobre si los incrementos salariales realmente alcanzan para enfrentar la inflación.

Por qué importa: Los Ángeles tendrá uno de los salarios mínimos más altos del país, pero también continúa siendo una de las ciudades más caras para vivir en Estados Unidos.

El nuevo ajuste fue confirmado por el sitio web oficial de la ciudad de Los Ángeles y está basado en el IPC publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales.

El aumento salarial busca aliviar el costo de vida en Los Ángeles

El incremento elevará automáticamente el salario mínimo local conforme avance la inflación en el área metropolitana de Los Ángeles.

Las autoridades municipales sostienen que la medida intenta proteger el poder adquisitivo de trabajadores que enfrentan aumentos constantes en gastos básicos.

Entre los costos que más presionan a las familias destacan: