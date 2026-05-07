Aumenta el salario mínimo en Los Ángeles a más de $18 ¿Es suficiente para cubrir la inflación?
Los trabajadores de Los Ángeles recibirán un nuevo aumento salarial a partir del 1 de julio, cuando el salario mínimo en la ciudad suba oficialmente a $18.42 por hora. La medida llega en medio de una creciente preocupación por el costo de vida en California y reabre el debate sobre si los incrementos salariales realmente […]
Publicado el07/05/2026 a las 07:00
Los trabajadores de Los Ángeles recibirán un nuevo aumento salarial a partir del 1 de julio, cuando el salario mínimo en la ciudad suba oficialmente a $18.42 por hora.
- La medida llega en medio de una creciente preocupación por el costo de vida en California y reabre el debate sobre si los incrementos salariales realmente alcanzan para enfrentar la inflación.
Por qué importa: Los Ángeles tendrá uno de los salarios mínimos más altos del país, pero también continúa siendo una de las ciudades más caras para vivir en Estados Unidos.
- El nuevo ajuste fue confirmado por el sitio web oficial de la ciudad de Los Ángeles y está basado en el IPC publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales.
El aumento salarial busca aliviar el costo de vida en Los Ángeles
El incremento elevará automáticamente el salario mínimo local conforme avance la inflación en el área metropolitana de Los Ángeles.
Las autoridades municipales sostienen que la medida intenta proteger el poder adquisitivo de trabajadores que enfrentan aumentos constantes en gastos básicos.
Entre los costos que más presionan a las familias destacan:
- Vivienda y alquileres
- Alimentos y supermercados
- Transporte y gasolina
- Servicios básicos
- Atención médica
El ajuste impactará especialmente a empleados de sectores como restaurantes, comercio minorista, limpieza y servicios, donde miles de trabajadores reciben salarios cercanos al mínimo legal.
Sin embargo, grupos laborales llevan años advirtiendo que incluso ingresos superiores a $18 por hora continúan siendo insuficientes en ciudades con costos habitacionales tan elevados como Los Ángeles.
Trabajadores de hoteles recibirán hasta $25 por hora
Uno de los cambios más importantes beneficiará a empleados del sector hotelero.
Según un memorando emitido por la alcaldesa Karen Bass, algunos trabajadores de hoteles dentro de la ciudad recibirán un salario mínimo de $25 por hora.
La medida aplicará para:
- Hoteles con 60 o más habitaciones
- Hoteles con 50 habitaciones dentro de la Zona de Hospitalidad del Aeropuerto
Sindicatos y organizaciones laborales aseguran que el aumento representa una victoria importante para trabajadores que enfrentan largas jornadas y elevados costos de vida.
El salario mínimo federal también podría aumentar
Mientras California avanza con ajustes locales, en Washington crece la discusión sobre el salario mínimo federal.
Representantes demócratas impulsan actualmente la llamada Ley de Salario Digno para Todos, una propuesta que busca aumentar gradualmente el salario mínimo hasta alcanzar los $25 por hora.
Según CNBC, el proyecto fue promovido por figuras como Delia Ramírez, representante de Illinois, y Analilia Mejia, de Nueva Jersey.
El plan contempla diferentes plazos según el tamaño de las empresas:
- Grandes compañías: llegarían a $25 por hora en 2031
- Pequeñas empresas: tendrían plazo hasta 2038
La propuesta también plantea un mecanismo automático para ajustar el salario mínimo conforme aumente el salario promedio nacional.
Actualmente, el salario medio en Estados Unidos ronda los $31 por hora, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.
Inflación y vivienda siguen afectando a trabajadores
Los defensores de los aumentos salariales argumentan que el salario mínimo actual ya no refleja la realidad económica que viven millones de familias.
El problema de la vivienda continúa siendo uno de los mayores desafíos en California, especialmente en ciudades donde las rentas siguen aumentando año tras año.
A esto se suman otros factores económicos:
- Incrementos en servicios médicos
- Aumento en precios de alimentos
- Costos de transporte más altos
- Presión financiera en hogares de clase media
Organizaciones como One Fair Wage, la NAACP y la Federación Estadounidense de Maestros respaldan el proyecto federal y consideran que mejores salarios podrían reducir parte de esa presión económica.
Además, investigaciones de la Universidad de Michigan y la Universidad Carnegie Mellon señalan que incrementos salariales pueden ayudar a mejorar la retención de empleados y fortalecer sectores como restaurantes y hospitalidad.
TE PODRÍA INTERESAR: FedEx y UPS reembolsarán dinero de aranceles a sus clientes: lo que debes saber
Lo que viene para trabajadores y empresas
El nuevo salario mínimo en Los Ángeles entrará en vigor el próximo 1 de julio y obligará a miles de empresas a ajustar sus estructuras salariales.
Mientras algunos empresarios advierten sobre mayores costos operativos, defensores laborales aseguran que el incremento es necesario para enfrentar la inflación y mantener estabilidad económica.
- El debate sobre cuánto necesita ganar un trabajador para vivir cómodamente en Estados Unidos continúa creciendo, especialmente en estados donde el costo de vida sigue marcando récords.