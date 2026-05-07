FedEx y UPS reembolsarán dinero de aranceles a sus clientes: lo que debes saber
El gobierno de Estados Unidos comenzó el proceso para devolver miles de millones de dólares cobrados en aranceles de importación que posteriormente fueron anulados por la Corte Suprema. La medida ya generó una reacción inmediata de gigantes logísticos como FedEx y UPS, que confirmaron que reembolsarán ese dinero a sus clientes a medida que reciban […]
Publicado el07/05/2026 a las 06:29
El gobierno de Estados Unidos comenzó el proceso para devolver miles de millones de dólares cobrados en aranceles de importación que posteriormente fueron anulados por la Corte Suprema.
- La medida ya generó una reacción inmediata de gigantes logísticos como FedEx y UPS, que confirmaron que reembolsarán ese dinero a sus clientes a medida que reciban los pagos federales.
Por qué importa: El proceso podría convertirse en uno de los mayores reembolsos comerciales en la historia reciente del país y afectará a importadores, empresas y cadenas de suministro que pagaron impuestos adicionales durante los últimos años.
FedEx y UPS reembolsarán aranceles a clientes
Las compañías explicaron que devolverán los fondos correspondientes a los clientes afectados una vez que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) procese los reembolsos.
- Según reportó Fox News, UPS aseguró que trabajará directamente con CBP para facilitar el proceso de devolución mediante el nuevo portal en línea habilitado por el gobierno federal.
Durante la presentación de resultados trimestrales de la empresa, la directora ejecutiva de UPS, Carol Tomé, reveló que la compañía procesó alrededor de 16 millones de declaraciones relacionadas con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y remitió más de 5.000 millones de dólares en aranceles al Tesoro estadounidense.
- UPS también explicó, según información citada por The Hill y Nexstar, que la primera fase incluirá ciertos pagos realizados desde el 30 de enero de 2026, además de aranceles aún pendientes.
- FedEx emitió una postura similar y confirmó que transferirá los fondos a sus clientes tan pronto reciba los reembolsos oficiales del gobierno federal.
Ambas compañías recalcaron que actuaron principalmente como intermediarias encargadas de recaudar y transferir esos impuestos de importación.
El gobierno iniciará los pagos desde mayo
- El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que la primera ronda de reembolsos electrónicos comenzará a emitirse a partir del 12 de mayo de 2026.
- La agencia explicó en un comunicado que, después de revisar cada solicitud, el Departamento del Tesoro enviará los pagos mediante transferencias electrónicas ACH.
“Después de la revisión de la CBP, el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitirá los reembolsos a través de la Cámara de Compensación Automatizada”, indicó el organismo en su actualización oficial.
La administración Trump inicia devoluciones millonarias por aranceles anulados por la Corte Suprema de EE.UU. Lo que se sabe: https://t.co/9cMWj4z9QT
— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) May 6, 2026
El CBP abrió el portal de solicitudes el pasado 20 de abril para que importadores y agentes aduanales puedan reclamar los impuestos pagados antes de que los aranceles fueran derogados en febrero.
Las autoridades también habilitaron herramientas para que las empresas consulten el estado de sus solicitudes y revisen el calendario estimado de pagos.
Millones de consumidores quedarían fuera de los reembolsos del gobierno
Aunque el anuncio representa un alivio financiero para numerosas compañías, el escenario es diferente para millones de consumidores estadounidenses que terminaron pagando precios más altos durante los años en que los aranceles estuvieron vigentes.
- En muchos casos, las empresas trasladaron los costos adicionales a los consumidores mediante aumentos de precios en productos importados, tecnología, artículos del hogar y otros bienes de consumo.
- Sin embargo, los reembolsos no llegarán directamente al público, ya que legalmente los pagos corresponden a las empresas importadoras que realizaron las declaraciones aduanales y pagaron los impuestos inicialmente.
Expertos del sector logístico consideran que el proceso podría tardar varios meses debido al volumen de solicitudes pendientes y a la complejidad administrativa de revisar millones de operaciones comerciales.
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Lo que viene para importadores y empresas
Las compañías afectadas ahora deberán presentar correctamente la documentación requerida para acceder a los fondos.
- El proceso incluye validación de pagos previos, revisión de declaraciones y confirmación de elegibilidad bajo las reglas establecidas por CBP.
- Para empresas que dependen de importaciones constantes, el reembolso podría representar un alivio importante en costos operativos y flujo de caja en un momento en que muchas industrias siguen enfrentando inflación y desaceleración económica.
Mientras tanto, FedEx y UPS continúan coordinando con las autoridades federales para acelerar las devoluciones y distribuir los fondos correspondientes entre sus clientes.