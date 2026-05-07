El gobierno de Estados Unidos comenzó el proceso para devolver miles de millones de dólares cobrados en aranceles de importación que posteriormente fueron anulados por la Corte Suprema.

La medida ya generó una reacción inmediata de gigantes logísticos como FedEx y UPS, que confirmaron que reembolsarán ese dinero a sus clientes a medida que reciban los pagos federales.

Por qué importa: El proceso podría convertirse en uno de los mayores reembolsos comerciales en la historia reciente del país y afectará a importadores, empresas y cadenas de suministro que pagaron impuestos adicionales durante los últimos años.

FedEx y UPS reembolsarán aranceles a clientes

Las compañías explicaron que devolverán los fondos correspondientes a los clientes afectados una vez que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) procese los reembolsos.

Según reportó Fox News, UPS aseguró que trabajará directamente con CBP para facilitar el proceso de devolución mediante el nuevo portal en línea habilitado por el gobierno federal.

Durante la presentación de resultados trimestrales de la empresa, la directora ejecutiva de UPS, Carol Tomé, reveló que la compañía procesó alrededor de 16 millones de declaraciones relacionadas con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y remitió más de 5.000 millones de dólares en aranceles al Tesoro estadounidense.