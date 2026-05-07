El dólar sigue perdiendo terreno en México este 07/05, también baja en Colombia
Publicado el07/05/2026 a las 05:13
El precio del dólar volvió a moverse este jueves 7 de mayo en varios países de América Latina, aunque no de la misma forma en todos los mercados.
- En México y Colombia, la moneda estadounidense perdió algo de fuerza frente a las divisas locales, mientras que en República Dominicana el comportamiento fue mucho más estable.
- Para millones de personas, estos cambios pueden impactar desde el envío de remesas hasta el costo de productos importados, pagos en línea o viajes internacionales.
Por qué importa: El comportamiento del dólar sigue siendo uno de los indicadores más observados en América Latina, especialmente en países donde muchas familias dependen de remesas o donde gran parte de los productos tienen precios ligados al mercado internacional.
El dólar sigue perdiendo terreno en México
En México, el dólar volvió a bajar este jueves y mantiene la tendencia de debilitamiento observada durante las últimas jornadas.
- De acuerdo con datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.253 pesos por dólar.
- En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compra en 16.8914 pesos y se vende en 17.4999 pesos.
- Mientras tanto, en Banco Azteca de Ciudad de México, el dólar se compra en 16.00 pesos y se vende en 17.89 pesos.
La diferencia entre el precio oficial y el que ofrecen bancos y casas de cambio responde a factores como comisiones, demanda local y márgenes comerciales. Para quienes cambian dólares en efectivo, esta diferencia puede representar varios pesos por operación.
El retroceso del dólar también puede beneficiar temporalmente a consumidores mexicanos que compran productos importados o realizan pagos internacionales.
Colombia registra un ligero retroceso del dólar
En Colombia, el dólar también mostró una caída moderada este jueves.
- Según cifras del Banco de la República, la divisa estadounidense cotiza en 3.704,154 pesos colombianos.
- En Bogotá, el mercado cambiario muestra precios algo más bajos para las operaciones en efectivo. Allí, el dólar se compra alrededor de 3.610 pesos y se vende cerca de 3.680 pesos.
Aunque la diferencia frente a días anteriores no es drástica, el comportamiento genera atención porque el dólar ha tenido semanas de movimientos constantes. Para muchos colombianos, el precio de la moneda estadounidense influye directamente en viajes, tecnología, productos importados y pagos internacionales.
Además, sectores económicos ligados a exportaciones o importaciones siguen monitoreando cualquier variación del tipo de cambio.
República Dominicana mantiene estabilidad cambiaria
A diferencia de México y Colombia, el mercado cambiario en República Dominicana mostró estabilidad este jueves 7 de mayo.
- Según los datos del mercado cambiario dominicano, el dólar se compra en 59.2692 pesos dominicanos y se vende en 59.7122 pesos.
Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, el comportamiento estable del tipo de cambio ayuda a mantener cierta previsibilidad en el valor recibido en moneda local.
TE PODRÍA INTERESAR: Atención jubilados: Primer pago del SSA de mayo llegará en 1 semana
Lo que viene para el dólar esta semana
Los mercados seguirán atentos a nuevas señales económicas internacionales, especialmente decisiones relacionadas con tasas de interés en Estados Unidos y movimientos financieros globales.
- Aunque los cambios diarios del dólar pueden parecer menores, continúan siendo una referencia clave para consumidores, empresas y familias en toda la región.