El precio del dólar volvió a moverse este jueves 7 de mayo en varios países de América Latina, aunque no de la misma forma en todos los mercados.

En México y Colombia, la moneda estadounidense perdió algo de fuerza frente a las divisas locales, mientras que en República Dominicana el comportamiento fue mucho más estable.

frente a las divisas locales, mientras que en República Dominicana el comportamiento fue mucho más estable. Para millones de personas, estos cambios pueden impactar desde el envío de remesas hasta el costo de productos importados, pagos en línea o viajes internacionales.

Por qué importa: El comportamiento del dólar sigue siendo uno de los indicadores más observados en América Latina, especialmente en países donde muchas familias dependen de remesas o donde gran parte de los productos tienen precios ligados al mercado internacional.

El dólar sigue perdiendo terreno en México

En México, el dólar volvió a bajar este jueves y mantiene la tendencia de debilitamiento observada durante las últimas jornadas.

De acuerdo con datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.253 pesos por dólar .

. En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compra en 16.8914 pesos y se vende en 17.4999 pesos .

y . Mientras tanto, en Banco Azteca de Ciudad de México, el dólar se compra en 16.00 pesos y se vende en 17.89 pesos.

La diferencia entre el precio oficial y el que ofrecen bancos y casas de cambio responde a factores como comisiones, demanda local y márgenes comerciales. Para quienes cambian dólares en efectivo, esta diferencia puede representar varios pesos por operación.

El retroceso del dólar también puede beneficiar temporalmente a consumidores mexicanos que compran productos importados o realizan pagos internacionales.