Millones de jubilados y beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos ya esperan uno de los pagos más importantes del mes.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el próximo miércoles 13 de mayo comenzará la primera ronda de depósitos correspondientes al calendario de pagos de mayo de 2026.

Por qué importa: Para millones de hogares, el cheque mensual del Seguro Social sigue siendo la principal fuente de ingresos en medio de un escenario marcado por inflación, altos costos de vivienda y aumentos persistentes en alimentos, servicios y gasolina.

El pago del Seguro Social del 13 de mayo ya tiene grupo definido

La SSA mantiene su sistema de pagos escalonados para distribuir millones de depósitos cada mes sin retrasos.

Según el calendario oficial, el pago del miércoles 13 de mayo corresponde a los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

de cualquier mes. El dinero llegará mediante depósito directo o a través del método habitual seleccionado por cada beneficiario.

Este sistema se ha mantenido durante años como una forma de evitar saturaciones bancarias y garantizar que los pagos lleguen de manera ordenada.

El calendario escalonado también permite que la SSA procese de manera más eficiente los beneficios de jubilación, discapacidad y otros programas federales relacionados.