Atención jubilados: Primer pago del SSA de mayo llegará en 1 semana
Millones de jubilados y beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos ya esperan uno de los pagos más importantes del mes. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el próximo miércoles 13 de mayo comenzará la primera ronda de depósitos correspondientes al calendario de pagos de mayo de 2026. Por qué importa: Para millones […]
Publicado el06/05/2026 a las 09:02
Millones de jubilados y beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos ya esperan uno de los pagos más importantes del mes.
- La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el próximo miércoles 13 de mayo comenzará la primera ronda de depósitos correspondientes al calendario de pagos de mayo de 2026.
Por qué importa: Para millones de hogares, el cheque mensual del Seguro Social sigue siendo la principal fuente de ingresos en medio de un escenario marcado por inflación, altos costos de vivienda y aumentos persistentes en alimentos, servicios y gasolina.
El pago del Seguro Social del 13 de mayo ya tiene grupo definido
La SSA mantiene su sistema de pagos escalonados para distribuir millones de depósitos cada mes sin retrasos.
- Según el calendario oficial, el pago del miércoles 13 de mayo corresponde a los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.
- El dinero llegará mediante depósito directo o a través del método habitual seleccionado por cada beneficiario.
Este sistema se ha mantenido durante años como una forma de evitar saturaciones bancarias y garantizar que los pagos lleguen de manera ordenada.
El calendario escalonado también permite que la SSA procese de manera más eficiente los beneficios de jubilación, discapacidad y otros programas federales relacionados.
Para muchos adultos mayores, conocer exactamente la fecha de pago es fundamental para organizar gastos esenciales y evitar retrasos en cuentas importantes.
El cheque promedio supera $2,000, pero sigue siendo insuficiente
Aunque el pago promedio para trabajadores jubilados supera actualmente los 2.000 dólares mensuales, muchos beneficiarios aseguran que el dinero apenas alcanza para cubrir gastos básicos.
- La vivienda continúa siendo uno de los mayores desafíos económicos, especialmente en ciudades donde los alquileres siguen aumentando.
- A esto se suman gastos de alimentación, servicios públicos, medicamentos y atención médica.
- Muchos jubilados también deben destinar parte importante de sus ingresos al pago de primas de Medicare y otros costos relacionados con salud.
Los datos más recientes muestran que más del 70% de los beneficiarios depende del Seguro Social como principal fuente de ingresos.
Eso significa que cualquier aumento en el costo de vida tiene un impacto directo sobre su estabilidad financiera.
Las reglas cambian para quienes trabajan y reciben beneficios
Durante 2026 continúan vigentes varios ajustes importantes para las personas que reciben beneficios del Seguro Social mientras mantienen ingresos laborales.
- En el caso de beneficiarios con discapacidad, el límite permitido es de 1.690 dólares mensuales sin perder automáticamente el beneficio.
- Para personas ciegas, el límite aumenta hasta 2.830 dólares al mes.
- Además, el llamado período de prueba laboral se mantiene en 1.210 dólares mensuales.
La SSA también estableció que las personas que aún no alcanzan la edad plena de jubilación podrán ganar hasta 24.480 dólares al año antes de enfrentar reducciones en sus beneficios.
Una vez alcanzada la edad plena de jubilación, esas restricciones desaparecen y los beneficiarios pueden generar ingresos adicionales sin penalizaciones.
¿Cómo hacer que alcance el cheque del Seguro Social?
Especialistas financieros recomiendan que los jubilados prioricen primero gastos esenciales como vivienda, alimentación y salud.
- Tener un presupuesto mensual claro sigue siendo una de las herramientas más efectivas para evitar desequilibrios financieros.
- También puede resultar útil revisar suscripciones, comparar precios en supermercados y reducir gastos innecesarios.
- Para muchos adultos mayores, pequeños ajustes en el consumo diario pueden representar un alivio importante al final del mes.
Otro aspecto clave es monitorear continuamente gastos médicos y programas de asistencia disponibles para personas mayores o beneficiarios del Seguro Social.
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La inflación seguirá marcando el futuro del SSA
El comportamiento de la inflación seguirá siendo uno de los factores más importantes para millones de beneficiarios durante 2026.
Los ajustes anuales del Seguro Social continúan siendo observados de cerca por jubilados y expertos financieros, especialmente en un contexto donde muchos hogares viven con presupuestos limitados.
Mientras tanto, conocer el calendario oficial de pagos y entender cómo funcionan los beneficios puede ayudar a los beneficiarios a tomar decisiones más organizadas sobre su dinero.