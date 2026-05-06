El Mundial FIFA 2026 no solo promete estadios llenos y millones de turistas en Norteamérica. También podría convertirse en una oportunidad económica para miles de familias que buscan ingresos extra desde casa.

Airbnb anunció un nuevo programa de incentivos para captar anfitriones antes del torneo y ofrecerá hasta $750 adicionales a quienes comiencen a rentar propiedades en ciudades sede.

para captar anfitriones antes del torneo y ofrecerá a quienes comiencen a rentar propiedades en ciudades sede. La plataforma asegura que la Copa Mundial generará una fuerte demanda de hospedaje en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que busca ampliar rápidamente su oferta de alojamientos de cara al evento deportivo más grande del planeta.

Por qué importa: La Copa Mundial FIFA 2026 será la edición más grande en la historia del torneo y atraerá a millones de visitantes.

Ante el aumento esperado de viajeros, Airbnb considera que muchas personas podrían beneficiarse económicamente alquilando sus viviendas, habitaciones o propiedades completas durante el evento.

Plataforma de alquiler busca nuevos anfitriones para el Mundial 2026

La empresa confirmó que lanzó su programa de incentivos más ambicioso hasta ahora para atraer nuevos anfitriones en las 16 ciudades sede del Mundial.

Según Airbnb, la demanda de hospedaje crecerá considerablemente durante el torneo, especialmente en ciudades que recibirán partidos y actividades relacionadas con la competencia.

Además del impacto turístico, la plataforma destacó que cada vez más personas están utilizando las rentas temporales como una fuente alternativa de ingresos ante el aumento del costo de vida y las presiones económicas en Norteamérica.

Airbnb ofrece bonificación de $750 para quienes comiencen a rentar

El programa contempla un pago de $750 para nuevos anfitriones que publiquen una vivienda completa en Airbnb y reciban a sus primeros huéspedes antes del 31 de julio.