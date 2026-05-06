Airbnb ofrece hasta $750 a quienes renten su casa durante el Mundial 2026 ¿Cómo aplicar?
El Mundial FIFA 2026 no solo promete estadios llenos y millones de turistas en Norteamérica. También podría convertirse en una oportunidad económica para miles de familias que buscan ingresos extra desde casa. Airbnb anunció un nuevo programa de incentivos para captar anfitriones antes del torneo y ofrecerá hasta $750 adicionales a quienes comiencen a rentar […]
Publicado el06/05/2026 a las 04:44
El Mundial FIFA 2026 no solo promete estadios llenos y millones de turistas en Norteamérica. También podría convertirse en una oportunidad económica para miles de familias que buscan ingresos extra desde casa.
- Airbnb anunció un nuevo programa de incentivos para captar anfitriones antes del torneo y ofrecerá hasta $750 adicionales a quienes comiencen a rentar propiedades en ciudades sede.
- La plataforma asegura que la Copa Mundial generará una fuerte demanda de hospedaje en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que busca ampliar rápidamente su oferta de alojamientos de cara al evento deportivo más grande del planeta.
Por qué importa: La Copa Mundial FIFA 2026 será la edición más grande en la historia del torneo y atraerá a millones de visitantes.
- Ante el aumento esperado de viajeros, Airbnb considera que muchas personas podrían beneficiarse económicamente alquilando sus viviendas, habitaciones o propiedades completas durante el evento.
Plataforma de alquiler busca nuevos anfitriones para el Mundial 2026
La empresa confirmó que lanzó su programa de incentivos más ambicioso hasta ahora para atraer nuevos anfitriones en las 16 ciudades sede del Mundial.
- Según Airbnb, la demanda de hospedaje crecerá considerablemente durante el torneo, especialmente en ciudades que recibirán partidos y actividades relacionadas con la competencia.
Además del impacto turístico, la plataforma destacó que cada vez más personas están utilizando las rentas temporales como una fuente alternativa de ingresos ante el aumento del costo de vida y las presiones económicas en Norteamérica.
Airbnb ofrece bonificación de $750 para quienes comiencen a rentar
El programa contempla un pago de $750 para nuevos anfitriones que publiquen una vivienda completa en Airbnb y reciban a sus primeros huéspedes antes del 31 de julio.
- El incentivo aplica únicamente para propiedades ubicadas en alguna de las 16 ciudades sede de la Copa Mundial en Canadá, México y Estados Unidos (Atlanta, Nueva York, Los Ángeles y Miami entre otras).
Airbnb aclaró que este dinero es adicional a las ganancias generadas por las reservaciones, por lo que algunos anfitriones podrían obtener ingresos mucho mayores dependiendo de la ubicación y la demanda durante el torneo.
Así funciona la calculadora de ganancias de Airbnb durante el Mundial de Fútbol 2026
Como parte de la estrategia para atraer nuevos usuarios, Airbnb también lanzó una herramienta llamada “Airbnb World Cup Calculator”.
- La calculadora permite a los propietarios ingresar la dirección de su vivienda y obtener una estimación personalizada sobre cuánto dinero podrían ganar durante el Mundial 2026.
La empresa explicó que esta herramienta busca ayudar a los residentes a evaluar rápidamente el potencial económico de sus propiedades antes de decidir convertirse en anfitriones.
Muchas familias usarían el dinero para pagar deudas
Airbnb también compartió resultados de una encuesta elaborada por Focaldata entre residentes de ciudades sede.
Según el estudio, casi el 90% de los encuestados afirmó que obtener ingresos extra mediante hospedaje tendría un impacto positivo en su situación financiera actual.
Entre los principales destinos del dinero aparecen:
- Pago de deudas (40%)
- Gastos de manutención (35%)
- Mejoras del hogar (33%)
Los resultados reflejan cómo muchas familias ven el Mundial como una oportunidad temporal para aliviar presiones económicas o generar ingresos complementarios.
La mayoría de alojamientos cuestan menos de $500 por noche
La plataforma señaló que, hasta finales de febrero, cerca del 80% de los alojamientos disponibles en ciudades sede tenían un precio promedio inferior a $500 por noche.
Con esto, Airbnb busca destacar que existe oferta para distintos presupuestos y que el hospedaje temporal podría convertirse en una alternativa más flexible frente a hoteles tradicionales durante el torneo.
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Lo que viene
A poco más de un año del Mundial 2026, plataformas como Airbnb ya comenzaron la carrera para captar nuevos anfitriones y prepararse para una de las mayores movilizaciones turísticas de la década.
Para muchos propietarios, el evento podría representar no solo fútbol y entretenimiento, sino también una oportunidad real de generar miles de dólares desde casa.