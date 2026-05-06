Precio del dólar hoy 06/05: así cotiza en México, Colombia y RD
El dólar arrancó este viernes 6 de mayo con movimientos distintos en América Latina. En México, la moneda estadounidense bajó ligeramente después de varios días de aumentos leves; en Colombia sigue subiendo y mantiene presión sobre los precios; mientras que en República Dominicana el tipo de cambio permanece prácticamente sin cambios frente a jornadas anteriores. […]
Publicado el06/05/2026 a las 03:51
El dólar arrancó este viernes 6 de mayo con movimientos distintos en América Latina.
- En México, la moneda estadounidense bajó ligeramente después de varios días de aumentos leves; en Colombia sigue subiendo y mantiene presión sobre los precios; mientras que en República Dominicana el tipo de cambio permanece prácticamente sin cambios frente a jornadas anteriores.
Por qué importa: Las variaciones del dólar impactan directamente el costo de productos importados, viajes, remesas y pagos internacionales. También sirven como indicador del comportamiento económico y financiero de cada país.
El dólar retrocede en México tras varios días de aumentos
El dólar registró una leve caída en México este viernes, después de varios días consecutivos de incrementos moderados.
- Según datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.3752 pesos mexicanos por dólar.
- En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compra en 17.0058 pesos y se vende en 17.6263 pesos, mostrando una corrección ligera frente a los movimientos de la semana pasada.
- En Ciudad de México, Banco Azteca también reflejó una baja en sus operaciones. La institución financiera compra el dólar en $16.00 pesos y lo vende en $18.04 pesos.
El contexto: Aunque el ajuste es pequeño, la baja rompe temporalmente la racha de aumentos que había mantenido la divisa en días recientes. Para quienes realizan compras en dólares o envían dinero al extranjero, el movimiento puede representar un alivio moderado.
Colombia mantiene la tendencia alcista del dólar
En Colombia, el dólar continúa subiendo este viernes y mantiene la atención de consumidores y mercados financieros.
- De acuerdo con cifras del Banco de la República, la divisa estadounidense cotiza en 3.724,326 pesos colombianos.
- En Bogotá, las casas de cambio reportan que el dólar se compra alrededor de $3.610 pesos y se vende en $3.680 pesos colombianos.
Qué significa: El aumento del dólar suele impactar productos importados, tecnología, viajes y algunos servicios internacionales. También puede influir en el precio de alimentos y mercancías que dependen del comercio exterior.
El comportamiento de la moneda estadounidense ha sido seguido de cerca por empresarios, viajeros y ciudadanos que realizan operaciones en dólares de manera frecuente.
El dólar permanece estable en República Dominicana
En República Dominicana, el dólar mantiene estabilidad este viernes según el comportamiento del mercado cambiario.
- La moneda estadounidense se compra en $59.2778 pesos dominicanos y se vende en $59.8567 pesos dominicanos.
A diferencia de otros mercados de la región, el comportamiento cambiario dominicano no presentó movimientos significativos durante la jornada.
Panorama general: La estabilidad del dólar suele ser observada positivamente por sectores vinculados al turismo, las remesas y las importaciones, áreas clave para la economía dominicana.
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Qué pueden hacer quienes compran o envían dólares esta semana
Los movimientos del dólar también pueden convertirse en una oportunidad para quienes realizan pagos internacionales, envían remesas o planean cambiar dinero en los próximos días.
- En México, la ligera baja puede favorecer a personas que necesitan comprar dólares para viajes, compras en línea o pagos en moneda extranjera, especialmente después de una semana con aumentos constantes.
- En Colombia, donde el dólar sigue subiendo, algunos consumidores prefieren adelantar compras o pagos internacionales antes de posibles nuevas alzas en el tipo de cambio.
- Mientras tanto, la estabilidad del dólar en República Dominicana ofrece un escenario más predecible para quienes reciben remesas, cambian divisas o manejan gastos vinculados al turismo y servicios internacionales.
Lo que viene: Los próximos días serán clave para observar si México mantiene la baja del dólar, si Colombia prolonga la tendencia de aumentos y si República Dominicana continúa con estabilidad cambiaria en medio de los movimientos financieros internacionales.