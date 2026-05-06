El dólar arrancó este viernes 6 de mayo con movimientos distintos en América Latina.

En México, la moneda estadounidense bajó ligeramente después de varios días de aumentos leves; en Colombia sigue subiendo y mantiene presión sobre los precios; mientras que en República Dominicana el tipo de cambio permanece prácticamente sin cambios frente a jornadas anteriores.

Por qué importa: Las variaciones del dólar impactan directamente el costo de productos importados, viajes, remesas y pagos internacionales. También sirven como indicador del comportamiento económico y financiero de cada país.

El dólar retrocede en México tras varios días de aumentos

El dólar registró una leve caída en México este viernes, después de varios días consecutivos de incrementos moderados.

Según datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.3752 pesos mexicanos por dólar .

. En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compra en 17.0058 pesos y se vende en 17.6263 pesos , mostrando una corrección ligera frente a los movimientos de la semana pasada.

y , mostrando una corrección ligera frente a los movimientos de la semana pasada. En Ciudad de México, Banco Azteca también reflejó una baja en sus operaciones. La institución financiera compra el dólar en $16.00 pesos y lo vende en $18.04 pesos.

El contexto: Aunque el ajuste es pequeño, la baja rompe temporalmente la racha de aumentos que había mantenido la divisa en días recientes. Para quienes realizan compras en dólares o envían dinero al extranjero, el movimiento puede representar un alivio moderado.

Colombia mantiene la tendencia alcista del dólar

En Colombia, el dólar continúa subiendo este viernes y mantiene la atención de consumidores y mercados financieros.