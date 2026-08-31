Aranceles golpean el bolsillo: útiles escolares cuestan hasta $147 más este año

Los aranceles comerciales comienzan a sentirse en gastos cotidianos de los estadounidenses, justo cuando la disputa entre Estados Unidos y Canadá amenaza con elevar nuevos costos.

Una cesta de artículos comunes para el regreso a clases acumula unos $147.60 en cargas arancelarias, según cálculos de la National Taxpayers Union (NTU).

Por qué importa: Los aranceles pueden trasladarse a precios más altos y afectar especialmente a familias de menores ingresos, que destinan mayor proporción de su presupuesto a necesidades básicas.

Aranceles encarecen útiles escolares ¿Por qué?

Bryan Riley, director de la Iniciativa de Libre Comercio de NTU, explicó a The Center Square que prácticamente todos los productos sienten algún efecto de los gravámenes.

El impacto, sin embargo, cambia considerablemente dependiendo del artículo y de cuánto depende Estados Unidos de las importaciones para abastecer su mercado.

Según NTU, los aranceles añaden alrededor de $18.80 al calzado deportivo, $4.90 a las calculadoras, $5.13 a la ropa y $0.85 a los cuadernos.

La organización estima que los aranceles podrían representar aproximadamente $200,000 millones anuales para los estadounidenses.

Riley advirtió que pequeños incrementos pueden parecer insignificantes individualmente, pero terminan acumulándose cuando una familia compra numerosos productos.

El efecto puede multiplicarse para distritos escolares que adquieren alimentos, materiales y otros suministros para miles de estudiantes utilizando recursos financiados por los contribuyentes.