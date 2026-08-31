Aranceles golpean el bolsillo: útiles escolares cuestan hasta $147 más este año
Publicado el31/08/2026 a las 05:07
Los aranceles comerciales comienzan a sentirse en gastos cotidianos de los estadounidenses, justo cuando la disputa entre Estados Unidos y Canadá amenaza con elevar nuevos costos.
- Una cesta de artículos comunes para el regreso a clases acumula unos $147.60 en cargas arancelarias, según cálculos de la National Taxpayers Union (NTU).
Por qué importa: Los aranceles pueden trasladarse a precios más altos y afectar especialmente a familias de menores ingresos, que destinan mayor proporción de su presupuesto a necesidades básicas.
Aranceles encarecen útiles escolares ¿Por qué?
Bryan Riley, director de la Iniciativa de Libre Comercio de NTU, explicó a The Center Square que prácticamente todos los productos sienten algún efecto de los gravámenes.
El impacto, sin embargo, cambia considerablemente dependiendo del artículo y de cuánto depende Estados Unidos de las importaciones para abastecer su mercado.
- Según NTU, los aranceles añaden alrededor de $18.80 al calzado deportivo, $4.90 a las calculadoras, $5.13 a la ropa y $0.85 a los cuadernos.
La organización estima que los aranceles podrían representar aproximadamente $200,000 millones anuales para los estadounidenses.
Riley advirtió que pequeños incrementos pueden parecer insignificantes individualmente, pero terminan acumulándose cuando una familia compra numerosos productos.
El efecto puede multiplicarse para distritos escolares que adquieren alimentos, materiales y otros suministros para miles de estudiantes utilizando recursos financiados por los contribuyentes.
Canadá prepara aranceles de hasta 50%
La presión sobre los consumidores coincide con una nueva escalada comercial entre Washington y Ottawa.
- Canadá anunció aranceles de represalia de 15%, 25% y hasta 50%, que entrarán en vigor el 8 de septiembre sobre productos estadounidenses.
La medida responde al arancel estadounidense de 50% aplicado a determinados bienes canadienses y alcanzará importaciones estadounidenses valoradas en aproximadamente $27,600 millones.
Entre los sectores incluidos aparecen: acero, aluminio, electrodomésticos, maquinaria agrícola, productos lácteos, papel, plásticos y electrónicos, según información oficial canadiense.
La escalada aumenta la incertidumbre sobre cuánto de estos costos terminará trasladándose a empresas y consumidores de ambos países.
Cerca de 24 millones de estudiantes de educación básica y más de 1.2 millones de maestros comienzan actividades este lunes; aquí los detalles del regreso a clases. #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/PJDedJlAnH
— NMás (@nmas) August 31, 2026
Hogares en EE.UU. enfrentan una factura cada vez mayor
El economista Orphe Divounguy dijo a The Center Square que un hogar promedio necesita aproximadamente $2,900 adicionales al año para comprar la misma cesta de productos que hace un año.
Divounguy aclaró que los aranceles no son el único factor. También señaló las tasas de interés, el gasto público y los precios energéticos.
Para las familias, la preocupación está en la suma de esos factores: desde zapatos y ropa escolar hasta alimentos, transporte y otros gastos habituales.
Si Estados Unidos y Canadá continúan elevando sus barreras comerciales, el regreso a clases podría ser apenas uno de los ejemplos más visibles de una factura mucho mayor.