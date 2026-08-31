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El dólar vuelve a superar los $17 en México y acelera su subida en Colombia
La divisa estadounidense rebasa otra vez los 17 pesos en México, mientras sube con fuerza en Colombia y se mantiene estable en RD.
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El dólar vuelve a superar los $17 en México y acelera su subida en Colombia

Publicado el31/08/2026 a las 04:26

El dólar comienza este lunes 31 de agosto con una subida en México y vuelve a colocarse por encima de los 17 pesos, según los datos proporcionados de Banxico.

  • En Colombia, la moneda estadounidense mantiene su tendencia ascendente, mientras que en República Dominicana la cotización muestra estabilidad frente a la jornada anterior.

Por qué importa: Un dólar más caro puede encarecer productos importados y compras en moneda estadounidense, aunque también puede favorecer a quienes reciben remesas en dólares.

Así comienza la semana el dólar en México, Colombia y RD

Así comienza la semana el dólar en México, Colombia y RD
Infografía – MundoNow – Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD

Según Banxico, el dólar se ubica este lunes en 17.0427 pesos mexicanos, frente a los 16.9712 pesos registrados el viernes.

  • En el mercado cambiario, el dólar se compra en $16.72 y se vende en $17.28.
  • En Banco Azteca, la cotización es de $16.85 a la compra y $17.79 a la venta.

De esta manera, la referencia de Banxico vuelve a superar la barrera de los 17 pesos, mientras que el precio de venta para los consumidores puede acercarse a los $18 dependiendo del establecimiento.

El dólar mantiene su escalada en Colombia

Según el Banco de la República, la cotización se ubica este lunes en 3,202.768 pesos colombianos, frente a los 3,144.396 pesos reportados el viernes.

En el mercado cambiario de Bogotá, el dólar se compra en aproximadamente $3,121 y se vende en $3,255 pesos colombianos.

República Dominicana inicia la semana con estabilidad

En República Dominicana, el dólar registra pocos cambios al comenzar la semana.

  • Según el Banco Central, la moneda estadounidense se encuentra este lunes en RD$58.64 a la compra, mientras que la tasa de venta se ubica en RD$58.87.

El viernes, las referencias se encontraban en RD$58.61 para la compra y RD$58.91 para la venta, respectivamente.

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