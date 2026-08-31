El dólar vuelve a superar los $17 en México y acelera su subida en Colombia
Publicado el31/08/2026 a las 04:26
El dólar comienza este lunes 31 de agosto con una subida en México y vuelve a colocarse por encima de los 17 pesos, según los datos proporcionados de Banxico.
- En Colombia, la moneda estadounidense mantiene su tendencia ascendente, mientras que en República Dominicana la cotización muestra estabilidad frente a la jornada anterior.
Por qué importa: Un dólar más caro puede encarecer productos importados y compras en moneda estadounidense, aunque también puede favorecer a quienes reciben remesas en dólares.
Así comienza la semana el dólar en México, Colombia y RD
Según Banxico, el dólar se ubica este lunes en 17.0427 pesos mexicanos, frente a los 16.9712 pesos registrados el viernes.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra en $16.72 y se vende en $17.28.
- En Banco Azteca, la cotización es de $16.85 a la compra y $17.79 a la venta.
De esta manera, la referencia de Banxico vuelve a superar la barrera de los 17 pesos, mientras que el precio de venta para los consumidores puede acercarse a los $18 dependiendo del establecimiento.
El dólar mantiene su escalada en Colombia
Según el Banco de la República, la cotización se ubica este lunes en 3,202.768 pesos colombianos, frente a los 3,144.396 pesos reportados el viernes.
En el mercado cambiario de Bogotá, el dólar se compra en aproximadamente $3,121 y se vende en $3,255 pesos colombianos.
República Dominicana inicia la semana con estabilidad
En República Dominicana, el dólar registra pocos cambios al comenzar la semana.
- Según el Banco Central, la moneda estadounidense se encuentra este lunes en RD$58.64 a la compra, mientras que la tasa de venta se ubica en RD$58.87.
El viernes, las referencias se encontraban en RD$58.61 para la compra y RD$58.91 para la venta, respectivamente.