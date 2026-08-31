El dólar vuelve a superar los $17 en México y acelera su subida en Colombia

El dólar comienza este lunes 31 de agosto con una subida en México y vuelve a colocarse por encima de los 17 pesos, según los datos proporcionados de Banxico.

En Colombia, la moneda estadounidense mantiene su tendencia ascendente, mientras que en República Dominicana la cotización muestra estabilidad frente a la jornada anterior.

Por qué importa: Un dólar más caro puede encarecer productos importados y compras en moneda estadounidense, aunque también puede favorecer a quienes reciben remesas en dólares.

Así comienza la semana el dólar en México, Colombia y RD

Según Banxico, el dólar se ubica este lunes en 17.0427 pesos mexicanos, frente a los 16.9712 pesos registrados el viernes.

En el mercado cambiario, el dólar se compra en $16.72 y se vende en $17.28.

En Banco Azteca, la cotización es de $16.85 a la compra y $17.79 a la venta.

De esta manera, la referencia de Banxico vuelve a superar la barrera de los 17 pesos, mientras que el precio de venta para los consumidores puede acercarse a los $18 dependiendo del establecimiento.

El dólar mantiene su escalada en Colombia

Según el Banco de la República, la cotización se ubica este lunes en 3,202.768 pesos colombianos, frente a los 3,144.396 pesos reportados el viernes.