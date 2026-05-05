El estado de Georgia comenzó oficialmente la distribución de reembolsos especiales de impuestos correspondientes a 2026.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Brian P. Kemp junto al Departamento de Ingresos de Georgia (DOR), busca devolver más de mil millones de dólares a los residentes elegibles.

Por qué importa: Este tipo de reembolsos representa un alivio económico directo para los contribuyentes, especialmente en un contexto donde otros estados enfrentan presiones fiscales y posibles aumentos de impuestos.

Reembolsos de hasta $500 según el tipo de contribuyente

El monto que recibirá cada persona dependerá de su situación fiscal y del tipo de declaración presentada. De acuerdo con el programa aprobado bajo la Ley HB 1000, los límites son claros:

Las personas solteras o casadas que declaran por separado pueden recibir hasta $250 .

pueden recibir . Quienes presentan como cabeza de familia pueden acceder a un máximo de $375 .

pueden acceder a un . Las parejas casadas que presentan declaración conjunta pueden obtener hasta $500.

Este esquema busca mantener una distribución proporcional basada en la carga tributaria individual, sin que todos los contribuyentes reciban necesariamente el mismo monto.

¿Quiénes califican para recibir el reembolso especial de impuestos?

No todos los residentes recibirán automáticamente este reembolso.