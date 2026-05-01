Un nuevo intento por transformar los ingresos de millones de trabajadores en Estados Unidos vuelve al centro del debate político.

Legisladores demócratas presentaron una propuesta que busca elevar el salario mínimo federal a $25 por hora, un cambio que triplicaría el nivel actual vigente desde hace más de una década.

Por qué importa: El salario mínimo federal permanece en $7.25 por hora desde 2009. En un contexto de aumento del costo de vida, esta propuesta podría redefinir el ingreso básico de millones de trabajadores, pero también generar tensiones en el mercado laboral.

La propuesta: aumento del salario mínimo federal de forma gradual hasta 2031 y 2038

El proyecto, denominado Ley de Salario Digno para Todos, fue impulsado por representantes demócratas como Delia Ramirez (Illinois) y Analilia Mejia (Nueva Jersey), según informó CNBC.

La iniciativa plantea un aumento progresivo del salario mínimo federal hasta alcanzar los $25 por hora. Sin embargo, el calendario sería escalonado: Para grandes empresas, aquellas con al menos 500 empleados o ingresos superiores a mil millones de dólares anuales, el objetivo sería llegar a esa cifra en 2031. Para empresas más pequeñas, el plazo se extendería hasta 2038, con el fin de darles más margen de adaptación.



Además, el proyecto incluye un mecanismo de ajuste automático para que el salario mínimo se mantenga equivalente a dos tercios del salario medio nacional, que actualmente ronda los $31 por hora, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

El argumento a favor: enfrentar el costo de vida

Quienes respaldan la medida sostienen que el salario mínimo actual ya no refleja la realidad económica del país.