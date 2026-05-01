Aumento del salario mínimo federal a $25 la hora: demócratas proponen ley ante el congreso ¿Estás de acuerdo?
Un nuevo intento por transformar los ingresos de millones de trabajadores en Estados Unidos vuelve al centro del debate político. Legisladores demócratas presentaron una propuesta que busca elevar el salario mínimo federal a $25 por hora, un cambio que triplicaría el nivel actual vigente desde hace más de una década. Por qué importa: El salario […]
Publicado el01/05/2026 a las 04:58
Un nuevo intento por transformar los ingresos de millones de trabajadores en Estados Unidos vuelve al centro del debate político.
- Legisladores demócratas presentaron una propuesta que busca elevar el salario mínimo federal a $25 por hora, un cambio que triplicaría el nivel actual vigente desde hace más de una década.
Por qué importa: El salario mínimo federal permanece en $7.25 por hora desde 2009. En un contexto de aumento del costo de vida, esta propuesta podría redefinir el ingreso básico de millones de trabajadores, pero también generar tensiones en el mercado laboral.
La propuesta: aumento del salario mínimo federal de forma gradual hasta 2031 y 2038
El proyecto, denominado Ley de Salario Digno para Todos, fue impulsado por representantes demócratas como Delia Ramirez (Illinois) y Analilia Mejia (Nueva Jersey), según informó CNBC.
- La iniciativa plantea un aumento progresivo del salario mínimo federal hasta alcanzar los $25 por hora. Sin embargo, el calendario sería escalonado:
- Para grandes empresas, aquellas con al menos 500 empleados o ingresos superiores a mil millones de dólares anuales, el objetivo sería llegar a esa cifra en 2031.
- Para empresas más pequeñas, el plazo se extendería hasta 2038, con el fin de darles más margen de adaptación.
Además, el proyecto incluye un mecanismo de ajuste automático para que el salario mínimo se mantenga equivalente a dos tercios del salario medio nacional, que actualmente ronda los $31 por hora, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.
El argumento a favor: enfrentar el costo de vida
Quienes respaldan la medida sostienen que el salario mínimo actual ya no refleja la realidad económica del país.
- El aumento busca responder al encarecimiento de elementos básicos como la vivienda, la atención médica y los alimentos. Para sus impulsores, elevar el salario mínimo permitiría mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la presión económica en los hogares.
- La propuesta cuenta con el respaldo de una coalición de organizaciones laborales y sociales, incluyendo One Fair Wage, la NAACP y la Federación Estadounidense de Maestros, que participaron en el desarrollo del proyecto.
Además, investigaciones previas realizadas por la Universidad de Michigan y la Universidad Carnegie Mellon sugieren que incrementos en el salario mínimo pueden generar beneficios como mayor retención de empleados y mejores ingresos en sectores como el restaurantero.
Las críticas al aumento del salario mínimo: impacto en empleos y pequeñas empresas
El proyecto también enfrenta una fuerte oposición:
- Organizaciones empresariales, como la Federación Nacional de Empresas Independientes, advierten que un aumento tan significativo podría elevar los costos laborales a niveles difíciles de sostener, especialmente para pequeños negocios.
- Según estos críticos, esto podría traducirse en menos contrataciones, reducción de horas laborales o incluso cierres de empresas.
En estados donde ya se han aprobado aumentos graduales, algunos representantes empresariales aseguran que las compañías aún están ajustándose a niveles más bajos, como el salario mínimo de $15 por hora, lo que genera preocupación sobre la viabilidad de un salto hasta $25.
EE.UU. un país con realidades salariales desiguales
El impacto del salario mínimo federal no es uniforme en todo el país.
- Aunque muchos estados han establecido salarios mínimos más altos, otros dependen directamente del nivel federal. Cinco estados no cuentan con un salario mínimo estatal propio: Alabama, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur y Tennessee.
En estos casos, los trabajadores están sujetos al salario federal, lo que hace que cualquier cambio en esta política tenga un impacto directo e inmediato.
Además, algunos estados tienen salarios mínimos por debajo del federal, aunque en la práctica se aplica el nivel nacional.
Un debate que sigue sin consenso en el Congreso
El aumento del salario mínimo ha sido históricamente un tema difícil de aprobar en Washington.
- Un Congreso dividido ha impedido acuerdos en el pasado, y esta nueva propuesta enfrenta un escenario similar.
La diferencia de posturas entre legisladores refleja un debate más amplio sobre el equilibrio entre mejorar ingresos y proteger la estabilidad económica de las empresas.
TE PODRÍA INTERESAR: Trump impulsa acceso al ahorro para la jubilación con $1,000 al año
Lo que viene: la decisión que puede redefinir el mercado laboral
La Ley de Salario Digno para Todos abre una discusión clave sobre el futuro del trabajo en Estados Unidos.
Si bien el objetivo es mejorar los ingresos y adaptarlos al costo de vida actual, el impacto real dependerá de cómo se implemente y de la respuesta del sector empresarial.
- Por ahora, la propuesta inicia su camino en el Congreso, donde deberá superar divisiones políticas y económicas para convertirse en ley.
- Lo que está en juego no es solo un número, sino la forma en que millones de trabajadores podrán sostener su vida diaria en los próximos años.