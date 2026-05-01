El presidente Donald Trump lanzó una nueva apuesta para cambiar cómo millones de estadounidenses ahorran para su retiro.

La medida busca ampliar el acceso a cuentas de jubilación con aportes federales de hasta $1,000 al año, especialmente para quienes hoy están fuera del sistema tradicional.

Por qué importa: En Estados Unidos, millones de trabajadores no tienen acceso a planes de jubilación patrocinados por sus empleadores.

Esta iniciativa apunta directamente a ese grupo, con el objetivo de cerrar una brecha que afecta la estabilidad financiera futura.

Ahorro para la jubilación: así funcionará TrumpIRA.gov

La orden ejecutiva firmada por Trump instruye al Departamento del Tesoro a crear TrumpIRA.gov, una plataforma federal que conectará a trabajadores con cuentas IRA (Individual Retirement Accounts) de bajo costo ofrecidas por el sector privado.

El sitio permitirá comparar opciones según costos, calidad y alternativas de inversión. La idea es simplificar el proceso y facilitar decisiones informadas para quienes no tienen experiencia en productos financieros.

Según la Casa Blanca, la plataforma estará operativa a partir del 1 de enero de 2027 y estará enfocada en trabajadores sin acceso a planes de jubilación tradicionales.

Aportes de hasta $1,000: el incentivo clave

El eje del programa es el llamado Federal Saver’s Match, que contempla contribuciones del gobierno de hasta $1,000 anuales para trabajadores de ingresos bajos y medios que aporten a sus cuentas de retiro.

Este incentivo busca replicar mecanismos similares a los que ya existen en programas federales, donde las contribuciones equivalentes aumentan significativamente la participación.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo es que más personas comiencen a ahorrar, ya que diversos estudios muestran que los trabajadores tienden a contribuir más cuando reciben un aporte adicional.