El dólar cambia de ritmo este 30 de abril: México rompe la estabilidad reciente con una subida moderada, Colombia se mantiene sin variaciones relevantes y República Dominicana registra un nuevo avance.

El movimiento no es brusco, pero sí suficiente para impactar precios, remesas y decisiones diarias.

Por qué importa: Incluso variaciones pequeñas en el dólar pueden alterar el costo de productos, el valor del dinero enviado desde EE.UU. y el poder de compra en cada país.

En México el dólar sigue subiendo levemente

El dólar en México mostró una leve recuperación este 30 de abril.

Según el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se ubicó en 17.4948 pesos por dólar , reflejando un incremento respecto a jornadas anteriores.

, reflejando un incremento respecto a jornadas anteriores. En el mercado cambiario, el dólar se compra en 17.0788 pesos y se vende en 17.7515 pesos , lo que confirma una tendencia ligeramente al alza.

y , lo que confirma una tendencia ligeramente al alza. En bancos, el comportamiento es más amplio: en Banco Azteca, por ejemplo, el dólar se compra en $16.30 y se vende en $18.19, mostrando una brecha considerable frente al mercado interbancario.

Qué significa: este repunte, aunque leve, puede encarecer compras en dólares y reducir el valor de las remesas enviadas desde Estados Unidos. También podría anticipar mayor volatilidad en los próximos días.

Colombia: hay estabilidad en el dólar tras días de movimientos

En Colombia, el dólar se mantuvo estable este 30 de abril, ubicándose en 3,622.031 pesos colombianos, según el Banco de la República.