¡Buenas noticias! El dólar sigue subiendo levemente hoy en México, RD y Colombia
El dólar cambia de ritmo este 30 de abril: México rompe la estabilidad reciente con una subida moderada, Colombia se mantiene sin variaciones relevantes y República Dominicana registra un nuevo avance. El movimiento no es brusco, pero sí suficiente para impactar precios, remesas y decisiones diarias. Por qué importa: Incluso variaciones pequeñas en el dólar […]
Publicado el30/04/2026 a las 03:05
El dólar cambia de ritmo este 30 de abril: México rompe la estabilidad reciente con una subida moderada, Colombia se mantiene sin variaciones relevantes y República Dominicana registra un nuevo avance.
- El movimiento no es brusco, pero sí suficiente para impactar precios, remesas y decisiones diarias.
Por qué importa: Incluso variaciones pequeñas en el dólar pueden alterar el costo de productos, el valor del dinero enviado desde EE.UU. y el poder de compra en cada país.
En México el dólar sigue subiendo levemente
El dólar en México mostró una leve recuperación este 30 de abril.
- Según el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se ubicó en 17.4948 pesos por dólar, reflejando un incremento respecto a jornadas anteriores.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra en 17.0788 pesos y se vende en 17.7515 pesos, lo que confirma una tendencia ligeramente al alza.
- En bancos, el comportamiento es más amplio: en Banco Azteca, por ejemplo, el dólar se compra en $16.30 y se vende en $18.19, mostrando una brecha considerable frente al mercado interbancario.
Qué significa: este repunte, aunque leve, puede encarecer compras en dólares y reducir el valor de las remesas enviadas desde Estados Unidos. También podría anticipar mayor volatilidad en los próximos días.
Colombia: hay estabilidad en el dólar tras días de movimientos
En Colombia, el dólar se mantuvo estable este 30 de abril, ubicándose en 3,622.031 pesos colombianos, según el Banco de la República.
- En Bogotá, las casas de cambio manejan valores de compra en $3,590 y venta en $3,700, lo que indica un mercado sin grandes presiones al alza o a la baja.
Qué significa: la estabilidad ofrece un respiro temporal para quienes dependen del dólar, especialmente importadores y personas que reciben remesas. Sin embargo, el margen entre compra y venta sigue siendo relevante para operaciones diarias.
En República Dominicana el dólar retoma la subida
En República Dominicana, el dólar volvió a subir este 30 de abril.
- De acuerdo con el Banco Central, se compra en $59.5860 pesos dominicanos y se vende en $60.1943.
Este aumento mantiene la tendencia reciente de presión al alza en el tipo de cambio, lo que podría impactar el costo de bienes importados y servicios dolarizados.
Qué significa: un dólar más alto puede traducirse en mayores precios internos, especialmente en productos básicos que dependen del comercio exterior.
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Cómo afectan los cambios del dólar a tu bolsillo hoy
Los movimientos de este 30 de abril dejan tres señales claras: subida en México, estabilidad en Colombia y aumento en República Dominicana.
Para las familias latinas, esto implica:
- En México, pagos en dólares ligeramente más caros.
- En Colombia, estabilidad momentánea en precios ligados al dólar.
- En República Dominicana, presión al alza en costos importados.
También afecta a quienes envían dinero desde EE.UU., ya que el valor recibido puede variar dependiendo del país.
Lo que viene: El comportamiento del dólar seguirá condicionado por factores externos como decisiones económicas en Estados Unidos y movimientos del mercado global.
Aunque los cambios de hoy son leves, podrían anticipar nuevas variaciones en los próximos días.