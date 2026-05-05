Quieren limitar prestaciones sociales a $100.000 al año ¿Cómo es la propuesta que «mejoraría» la seguridad social?
El debate sobre el futuro de la Seguridad Social en Estados Unidos vuelve a intensificarse con una propuesta que busca limitar los beneficios más altos del sistema. La iniciativa plantea establecer un tope anual de $100,000 en las prestaciones para ciertos jubilados, como parte de un paquete de soluciones orientadas a evitar un posible colapso […]
Publicado el05/05/2026 a las 06:58
El debate sobre el futuro de la Seguridad Social en Estados Unidos vuelve a intensificarse con una propuesta que busca limitar los beneficios más altos del sistema.
- La iniciativa plantea establecer un tope anual de $100,000 en las prestaciones para ciertos jubilados, como parte de un paquete de soluciones orientadas a evitar un posible colapso financiero del programa en los próximos años.
Por qué importa: La Seguridad Social enfrenta un déficit estructural que podría derivar en recortes automáticos de beneficios si no se implementan cambios. Esta propuesta apunta a reducir ese riesgo sin afectar a la mayoría de los beneficiarios.
El límite de $100.000 busca frenar el gasto en jubilaciones altas
Según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), el sistema podría quedarse sin fondos suficientes en menos de siete años, lo que activaría un recorte general de aproximadamente 24% en las prestaciones.
- En ese contexto, el plan introduce el llamado “Límite de Seis Cifras” (SFL, por sus siglas en inglés), que establecería un techo de $100,000 anuales para parejas jubiladas que comiencen a recibir beneficios a la edad normal de retiro. Para personas solteras, el límite sería de $50,000 bajo las mismas condiciones.
La propuesta parte de un dato clave: actualmente, aunque es una minoría, existen jubilados con ingresos lo suficientemente altos como para recibir beneficios cercanos o superiores a los seis dígitos anuales.
¿Cómo funcionaría el límite prestaciones Seguridad Social según edad y tipo de beneficiario?
El diseño del límite contempla variaciones según la edad en que se solicitan los beneficios.
- Por ejemplo, quienes se jubilen antes de la edad estándar verían reducido ese máximo, mientras que quienes retrasen su retiro podrían acceder a un límite más alto.
- De acuerdo con el análisis presentado, una pareja que se jubile a los 62 años tendría un tope aproximado de $70,000, mientras que quienes posterguen hasta los 70 años podrían alcanzar un límite cercano a $124,000 debido a los incentivos por retiro tardío.
Esto busca mantener cierta flexibilidad dentro del sistema, sin eliminar completamente los beneficios adicionales por decisiones individuales de retiro.
Impacto en el déficit y en las finanzas del sistema
Uno de los principales argumentos a favor de la propuesta es su potencial para reducir el déficit de la Seguridad Social.
- El análisis elaborado por el Open Research Group señala que, dependiendo de cómo se ajuste el límite con el tiempo, el sistema podría ahorrar entre $100,000 millones y $190,000 millones en una década.
- Además, el SFL podría cubrir entre una quinta parte y la mitad del déficit proyectado a 75 años, una mejora significativa considerando la magnitud del problema financiero que enfrenta el programa.
El efecto sería progresivo: entre el 60% y el 90% de los ahorros provendrían de los jubilados con mayores ingresos, especialmente del 10% más rico de la población.
Beneficios potenciales para los ingresos más bajos
La propuesta también plantea que limitar los beneficios más altos permitiría redistribuir recursos hacia los beneficiarios de menores ingresos.
- En ese sentido, se proyecta que entre el 70% y el 80% de los jubilados podría recibir mejoras en sus prestaciones.
- Para el grupo con menores ingresos, los incrementos podrían oscilar entre 4% y 25% hacia el año 2060, lo que reforzaría el carácter redistributivo del sistema.
Esta lógica responde a la idea de que la Seguridad Social debe garantizar un nivel básico de ingresos en la jubilación, más que funcionar como un mecanismo de acumulación de beneficios elevados para los sectores más acomodados.
Un cambio del SSA que busca equilibrio entre solvencia y equidad
El trasfondo de la iniciativa es la necesidad urgente de evitar una crisis en el sistema.
- El déficit proyectado equivale aproximadamente al 4% de la masa salarial imponible en los próximos 75 años, lo que obliga a tomar medidas que incluyan aumento de ingresos, reducción del crecimiento de beneficios o ambas.
El límite de seis cifras no resolvería por sí solo el problema, pero se presenta como una herramienta dentro de un conjunto más amplio de reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema.
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Lo que viene
La propuesta del SFL se suma a una lista de posibles reformas que los legisladores deberán evaluar en los próximos años.
- Con la insolvencia del sistema cada vez más cercana, el debate sobre cómo equilibrar sostenibilidad financiera y protección social seguirá ganando protagonismo.
El Comité para un Presupuesto Federal Responsable no respalda una única solución, pero insiste en la necesidad de actuar con rapidez para evitar recortes abruptos que afectarían a millones de beneficiarios.