El debate sobre el futuro de la Seguridad Social en Estados Unidos vuelve a intensificarse con una propuesta que busca limitar los beneficios más altos del sistema.

La iniciativa plantea establecer un tope anual de $100,000 en las prestaciones para ciertos jubilados, como parte de un paquete de soluciones orientadas a evitar un posible colapso financiero del programa en los próximos años.

Por qué importa: La Seguridad Social enfrenta un déficit estructural que podría derivar en recortes automáticos de beneficios si no se implementan cambios. Esta propuesta apunta a reducir ese riesgo sin afectar a la mayoría de los beneficiarios.

El límite de $100.000 busca frenar el gasto en jubilaciones altas

Según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), el sistema podría quedarse sin fondos suficientes en menos de siete años, lo que activaría un recorte general de aproximadamente 24% en las prestaciones.

En ese contexto, el plan introduce el llamado “Límite de Seis Cifras” (SFL, por sus siglas en inglés), que establecería un techo de $100,000 anuales para parejas jubiladas que comiencen a recibir beneficios a la edad normal de retiro. Para personas solteras, el límite sería de $50,000 bajo las mismas condiciones.

La propuesta parte de un dato clave: actualmente, aunque es una minoría, existen jubilados con ingresos lo suficientemente altos como para recibir beneficios cercanos o superiores a los seis dígitos anuales.

¿Cómo funcionaría el límite prestaciones Seguridad Social según edad y tipo de beneficiario?

El diseño del límite contempla variaciones según la edad en que se solicitan los beneficios.