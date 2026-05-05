Dónde celebrar el 5 de mayo con las mejores ofertas: lo que debes saber hoy
El Cinco de Mayo vuelve a posicionarse como una de las fechas clave para restaurantes y cadenas de comida en Estados Unidos, impulsando promociones especiales que combinan tradición, cultura y consumo. Este 2026, la celebración llega con un incentivo adicional: coincide con el popular “Taco Tuesday”, lo que intensifica la oferta de descuentos y menús […]
Publicado el05/05/2026 a las 06:34
El Cinco de Mayo vuelve a posicionarse como una de las fechas clave para restaurantes y cadenas de comida en Estados Unidos, impulsando promociones especiales que combinan tradición, cultura y consumo.
- Este 2026, la celebración llega con un incentivo adicional: coincide con el popular “Taco Tuesday”, lo que intensifica la oferta de descuentos y menús temáticos en todo el país.
Por qué importa: La fecha no solo tiene un valor histórico, conmemora la victoria de México sobre Francia en la Batalla de Puebla en 1862, sino que también se ha consolidado como un momento clave para el consumo en la industria gastronómica, especialmente en comida mexicana.
Restaurantes activan ofertas Cinco de Mayo en Estados Unidos
Diversas cadenas han lanzado ofertas específicas para atraer clientes durante la jornada.
- California Tortilla, por ejemplo, ofrece un incentivo diferido: quienes realicen una compra el 5 de mayo recibirán un cupón para un taco gratis en su próxima visita.
- Además, las compras vinculadas a su programa de recompensas permiten participar en sorteos que incluyen premios como burritos gratis durante un año o entradas a parques temáticos.
Este tipo de estrategias apunta a fidelizar clientes más allá de la fecha puntual, aprovechando el alto tráfico del día para generar visitas futuras.
7-Eleven apuesta con promociones por Cinco de Mayo
Las tiendas 7-Eleven, junto con Speedway y Stripes, también participan en la celebración con promociones centradas en volumen y precio.
- Entre las ofertas más destacadas está el formato “compra uno y llévate otro gratis” en burritos, una estrategia clásica para aumentar el ticket promedio.
- Además, se introduce un producto especial: el “Walking Taco”, servido dentro de una bolsa de papas fritas y con ingredientes como carne, queso y Doritos, con un precio de 6 dólares.
- A esto se suman margaritas congeladas desde 3 dólares y descuentos en cervezas mexicanas para miembros de programas de fidelidad.
Estas promociones buscan captar tanto a consumidores habituales como a quienes buscan opciones rápidas y económicas para celebrar.
Menús especiales y bebidas destacan en cadenas mexicanas
En el segmento de restaurantes, Chuy’s y Fuzzy’s Taco Shop lideran con propuestas más elaboradas.
- Chuy’s ofrece platos principales desde 6 dólares, descuentos en cervezas mexicanas y acompañamientos como tazones de queso a precios reducidos.
- Por su parte, Fuzzy’s lanza un menú de edición limitada llamado “Viva Los Tacos”, disponible hasta junio, que incluye opciones como tacos de camarón con miel y chipotle, carnitas con cítricos y elote con pollo a la parrilla. Durante el 5 de mayo, también destacan margaritas de gran tamaño por 10 dólares y tacos desde 2.50.
Además, la cadena incentiva la fidelización con promociones posteriores, como totopos y queso gratis para miembros de su programa de recompensas el 6 de mayo.
Opciones accesibles también llegan a cadenas masivas
El Pollo Loco se suma a la tendencia con una oferta más simple pero competitiva: dos tacos de pollo por 5 dólares, disponibles tanto en restaurante como en pedidos en línea.
También incluye descuentos en catering, con rebajas de 20 dólares en pedidos grandes.
Este tipo de promociones busca captar tanto consumo individual como grupal, aprovechando reuniones y celebraciones en torno a la fecha.
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Lo que viene
El Cinco de Mayo continúa consolidándose como una fecha comercial clave para la industria de alimentos en Estados Unidos, combinando identidad cultural con estrategias de marketing agresivas.
La coincidencia con el Taco Tuesday en 2026 refuerza aún más el impacto económico de la jornada.
Se espera que estas iniciativas no solo impulsen ventas en el corto plazo, sino que también fortalezcan programas de fidelización y hábitos de consumo en el mediano plazo, especialmente en un contexto donde las promociones siguen siendo un factor decisivo para los consumidores.