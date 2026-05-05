El Cinco de Mayo vuelve a posicionarse como una de las fechas clave para restaurantes y cadenas de comida en Estados Unidos, impulsando promociones especiales que combinan tradición, cultura y consumo.

Este 2026, la celebración llega con un incentivo adicional: coincide con el popular “Taco Tuesday”, lo que intensifica la oferta de descuentos y menús temáticos en todo el país.

Por qué importa: La fecha no solo tiene un valor histórico, conmemora la victoria de México sobre Francia en la Batalla de Puebla en 1862, sino que también se ha consolidado como un momento clave para el consumo en la industria gastronómica, especialmente en comida mexicana.

Restaurantes activan ofertas Cinco de Mayo en Estados Unidos

Diversas cadenas han lanzado ofertas específicas para atraer clientes durante la jornada.

California Tortilla, por ejemplo, ofrece un incentivo diferido: quienes realicen una compra el 5 de mayo recibirán un cupón para un taco gratis en su próxima visita.

Además, las compras vinculadas a su programa de recompensas permiten participar en sorteos que incluyen premios como burritos gratis durante un año o entradas a parques temáticos.

Este tipo de estrategias apunta a fidelizar clientes más allá de la fecha puntual, aprovechando el alto tráfico del día para generar visitas futuras.

7-Eleven apuesta con promociones por Cinco de Mayo

Las tiendas 7-Eleven, junto con Speedway y Stripes, también participan en la celebración con promociones centradas en volumen y precio.