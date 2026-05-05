Camioneros de California sufren por precio del Diesel: gastan más de $1,000 para llenar un tanque
Publicado el05/05/2026 a las 05:11
Los precios del combustible siguen presionando el bolsillo de conductores en Estados Unidos, pero el impacto es especialmente fuerte en California, donde el diésel y la gasolina alcanzan niveles no vistos en años.
- Los datos más recientes confirman que el estado vuelve a encabezar la lista nacional con los costos más altos.
Por qué importa: El encarecimiento del diésel impacta directamente en el transporte de mercancías, los precios al consumidor y la estabilidad de pequeñas empresas que dependen del combustible para operar.
California vuelve a liderar los precios del diésel
Según la AAA, el precio promedio del diésel en California alcanzó aproximadamente los $7.498 por galón el 5 de mayo, muy por encima del promedio nacional de $5.659. Esto representa una diferencia de casi $1.84 por galón.
- Los datos actuales muestran que el diésel se mantiene en niveles elevados, con promedios cercanos a los $7.496 por galón en el estado.
- En comparación, la gasolina regular también supera los $6 por galón, consolidando a California como el mercado más caro del país.
El incremento no es aislado: los precios han subido en los 50 estados, pero el impacto es más severo en la costa oeste.
¿Cuánto cuesta llenar el tanque de un camión en California hoy?
El impacto del diésel es aún más evidente en el sector del transporte.
- Según datos de International Used Truck Center, un camión semirremolque puede tener tanques con capacidad de entre 120 y 150 galones, y hasta 300 galones en total.
- Con esos números, llenar un solo tanque en ciudades como San Rafael, donde el diésel ronda los $7.825 por galón, según AAA, puede costar aproximadamente $1,173.75. Si se trata de ambos tanques, el gasto puede duplicarse fácilmente.
Este aumento golpea directamente a conductores independientes y empresas de logística, que deben absorber costos cada vez más altos.
El caso de Bankers Hill refleja la crisis
La presión no es solo estadística.
En Bankers Hill, San Diego, un empresario local relató a 23ABC News cómo el aumento del combustible está afectando su operación diaria.
- El propietario explicó que antes pagaba alrededor de $5 por galón, pero ahora enfrenta precios cercanos a los $8.50. Incluso gastar $500 en la gasolinera apenas le alcanza para llenar la mitad del tanque de su camión.
Además, señaló que el problema va más allá del combustible: los costos de servicios en carretera y otros gastos asociados también han aumentado, mientras que los pagos por su trabajo pueden tardar entre uno y dos meses en llegar.
¿Por qué está tan caro el diésel en California?
El aumento en los precios del diésel no solo responde a factores locales.
Desde el finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra conjunta contra Irán, el precio del petróleo crudo, principal componente del diésel, se ha disparado y ha mostrado una alta volatilidad.
- El conflicto ha provocado interrupciones en las cadenas de suministro y recortes en la producción por parte de los principales productores de petróleo en Oriente Medio, lo que reduce la oferta global.
Como resultado, el precio del crudo WTI se ubica actualmente en 103.1 dólares por barril, según datos de oilprice.com. Este encarecimiento del petróleo impacta directamente en el costo del diésel, elevando los precios en estados como California.
El impacto se extiende a toda la economía
El aumento del diésel no solo afecta a transportistas. También repercute en toda la cadena de suministro, elevando costos para industrias y consumidores.
El encarecimiento del transporte se traduce en precios más altos para productos básicos, lo que genera presión inflacionaria adicional en el estado.
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Lo que viene
Si la tendencia continúa, los conductores en California podrían seguir enfrentando precios elevados en las próximas semanas.
- Mientras tanto, el sector del transporte y los consumidores deberán adaptarse a un escenario donde el combustible sigue siendo uno de los principales factores de presión económica.