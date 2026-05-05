Los precios del combustible siguen presionando el bolsillo de conductores en Estados Unidos, pero el impacto es especialmente fuerte en California, donde el diésel y la gasolina alcanzan niveles no vistos en años.

Los datos más recientes confirman que el estado vuelve a encabezar la lista nacional con los costos más altos.

Por qué importa: El encarecimiento del diésel impacta directamente en el transporte de mercancías, los precios al consumidor y la estabilidad de pequeñas empresas que dependen del combustible para operar.

California vuelve a liderar los precios del diésel

Según la AAA, el precio promedio del diésel en California alcanzó aproximadamente los $7.498 por galón el 5 de mayo, muy por encima del promedio nacional de $5.659. Esto representa una diferencia de casi $1.84 por galón.

Los datos actuales muestran que el diésel se mantiene en niveles elevados, con promedios cercanos a los $7.496 por galón en el estado.

En comparación, la gasolina regular también supera los $6 por galón, consolidando a California como el mercado más caro del país.

El incremento no es aislado: los precios han subido en los 50 estados, pero el impacto es más severo en la costa oeste.

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El impacto del diésel es aún más evidente en el sector del transporte.