El dólar sube ligeramente en México este 5 de mayo y se dispara en Colombia
Publicado el05/05/2026 a las 04:32
El precio del dólar muestra movimientos interesantes este martes 05 de mayo en tres países clave de América Latina, con una leve subida en México, un fuerte salto en Colombia y estabilidad en República Dominicana.
- Estos cambios reflejan dinámicas locales del mercado cambiario que impactan directamente a consumidores y empresas.
Por qué importa: Las variaciones del dólar afectan el costo de productos importados, el poder adquisitivo y decisiones financieras diarias en cada país.
El dólar sube ligeramente en México y supera niveles recientes
El tipo de cambio en México registra un aumento leve este martes.
- Según datos de Banxico, el dólar se ubica en 17.5157 pesos, superando el precio observado el jueves pasado.
- En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compra en 17.0684 pesos y se vende en 17.7554 pesos. Esta diferencia refleja la actividad habitual entre instituciones financieras y casas de cambio.
En bancos comerciales, el comportamiento no es uniforme.
- En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar bajó ligeramente en Ciudad de México: se compra en 16.00 pesos y se vende en 18.19 pesos. Esto evidencia cómo cada institución ajusta sus precios según su estrategia y demanda.
Colombia: el dólar se dispara y marca tendencia al alza
En Colombia, el dólar presenta uno de los movimientos más notorios de la jornada.
- Según el Banco de la República, la moneda alcanza los 3.710,000 pesos colombianos, reflejando un incremento significativo.
- En el mercado de Bogotá, el dólar se compra en 3.600 pesos y se vende en 3.700 pesos. Este rango muestra una fuerte presión al alza en la divisa, lo que puede impactar costos de importación y precios internos.
El comportamiento del dólar en Colombia suele ser especialmente relevante para sectores como comercio exterior y combustibles, donde cualquier variación puede trasladarse rápidamente al consumidor.
República Dominicana: estabilidad en el tipo de cambio
A diferencia de México y Colombia, el dólar en República Dominicana se mantiene estable este martes, según datos del mercado cambiario.
- La moneda estadounidense se compra en 58.56 pesos dominicanos y se vende en 60.78 pesos. Esta estabilidad sugiere un equilibrio temporal entre oferta y demanda en el mercado local.
Para consumidores y empresas, un dólar estable puede facilitar la planificación financiera, especialmente en sectores que dependen de importaciones.
Comparación regional: tres realidades distintas del dólar
El panorama de este 05 de mayo muestra tres comportamientos claros: una leve alza en México, un fuerte incremento en Colombia y estabilidad en República Dominicana.
- Estas diferencias responden a condiciones específicas de cada mercado cambiario, desde la demanda interna hasta decisiones financieras locales.
En conjunto, el dólar sigue siendo un indicador clave para entender la economía diaria en la región, ya que sus movimientos influyen en precios, consumo y decisiones de inversión.
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Lo que viene: atentos a próximos movimientos
Las variaciones observadas este martes podrían marcar el inicio de nuevas tendencias o simplemente ser ajustes puntuales del mercado.
Los próximos días serán clave para confirmar si el dólar mantiene estas direcciones o si se presentan correcciones en cada país.