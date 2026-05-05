El precio del dólar muestra movimientos interesantes este martes 05 de mayo en tres países clave de América Latina, con una leve subida en México, un fuerte salto en Colombia y estabilidad en República Dominicana.

Estos cambios reflejan dinámicas locales del mercado cambiario que impactan directamente a consumidores y empresas.

Por qué importa: Las variaciones del dólar afectan el costo de productos importados, el poder adquisitivo y decisiones financieras diarias en cada país.

El dólar sube ligeramente en México y supera niveles recientes

El tipo de cambio en México registra un aumento leve este martes.

Según datos de Banxico, el dólar se ubica en 17.5157 pesos , superando el precio observado el jueves pasado.

, superando el precio observado el jueves pasado. En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compra en 17.0684 pesos y se vende en 17.7554 pesos. Esta diferencia refleja la actividad habitual entre instituciones financieras y casas de cambio.

En bancos comerciales, el comportamiento no es uniforme.

En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar bajó ligeramente en Ciudad de México: se compra en 16.00 pesos y se vende en 18.19 pesos. Esto evidencia cómo cada institución ajusta sus precios según su estrategia y demanda.

Colombia: el dólar se dispara y marca tendencia al alza

En Colombia, el dólar presenta uno de los movimientos más notorios de la jornada.