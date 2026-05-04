La posibilidad de recuperar dinero pagado al IRS durante la pandemia está tomando fuerza tras un reciente análisis del Servicio de Defensa del Contribuyente (TAS).

El organismo advierte que millones de personas podrían haber sido afectadas por cobros indebidos de multas e intereses entre 2020 y 2023.

Por qué importa: Este escenario abre la puerta a reembolsos significativos, pero no serán automáticos.

Si los contribuyentes no actúan antes del plazo establecido, podrían perder el dinero definitivamente.

Reembolsos de impuestos COVID: Un fallo judicial podria reconocer y beneficiar a millones de personas

El origen del posible reembolso está en el caso Kwong v. United States, resuelto en noviembre de 2025 por el Tribunal Federal de Reclamaciones.

Según informó USA Today, la decisión interpretó que los plazos fiscales fueron suspendidos durante el periodo de emergencia por COVID-19.

El punto clave: la declaración federal de desastre estuvo vigente desde el 20 de enero de 2020 hasta el 11 de mayo de 2023, con una extensión adicional de 60 días, lo que llevó el límite hasta el 10 de julio de 2023.