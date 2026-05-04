IRS debería reembolsar impuestos cobrados durante COVID-19, según defensor del contribuyente
La posibilidad de recuperar dinero pagado al IRS durante la pandemia está tomando fuerza tras un reciente análisis del Servicio de Defensa del Contribuyente (TAS). El organismo advierte que millones de personas podrían haber sido afectadas por cobros indebidos de multas e intereses entre 2020 y 2023. Por qué importa: Este escenario abre la puerta […]
Publicado el04/05/2026 a las 05:14
La posibilidad de recuperar dinero pagado al IRS durante la pandemia está tomando fuerza tras un reciente análisis del Servicio de Defensa del Contribuyente (TAS).
- El organismo advierte que millones de personas podrían haber sido afectadas por cobros indebidos de multas e intereses entre 2020 y 2023.
Por qué importa: Este escenario abre la puerta a reembolsos significativos, pero no serán automáticos.
- Si los contribuyentes no actúan antes del plazo establecido, podrían perder el dinero definitivamente.
Reembolsos de impuestos COVID: Un fallo judicial podria reconocer y beneficiar a millones de personas
El origen del posible reembolso está en el caso Kwong v. United States, resuelto en noviembre de 2025 por el Tribunal Federal de Reclamaciones.
Según informó USA Today, la decisión interpretó que los plazos fiscales fueron suspendidos durante el periodo de emergencia por COVID-19.
El punto clave: la declaración federal de desastre estuvo vigente desde el 20 de enero de 2020 hasta el 11 de mayo de 2023, con una extensión adicional de 60 días, lo que llevó el límite hasta el 10 de julio de 2023.
- Bajo esta interpretación, las obligaciones de presentar declaraciones y pagar impuestos no se consideraban vencidas durante ese periodo. Esto implica que muchas sanciones aplicadas por retrasos podrían no haber correspondido.
- El tribunal fue claro al señalar que la prórroga debía abarcar todo el periodo del desastre más los 60 días adicionales, lo que contradice la interpretación más restrictiva adoptada por el gobierno.
¿Cuáles impuestos podrían ser reembolsados a la gente?
De acuerdo con el TAS y análisis derivados del fallo, los contribuyentes podrían tener derecho a recuperar distintos tipos de cargos aplicados durante la pandemia.
- Entre ellos se incluyen multas por presentar declaraciones fuera de plazo, penalizaciones por no pagar impuestos a tiempo y cargos relacionados con pagos estimados. También entran en esta categoría los intereses acumulados antes de lo debido o calculados de forma incorrecta.
- Incluso podrían revisarse recargos vinculados a auditorías o acuerdos de pago en cuotas, siempre que hayan ocurrido dentro del periodo comprendido entre enero de 2020 y julio de 2023.
La lógica es directa: si los plazos estaban suspendidos, las penalizaciones asociadas a incumplimientos durante ese tiempo podrían no ser válidas.
Plazo reembolso IRS 2026: El riesgo de quedar fuera por falta de información
Uno de los principales problemas señalados por el Servicio de Defensa del Contribuyente es que este alivio no será automático. La mayoría de las personas deberá presentar una solicitud formal para reclamar cualquier reembolso.
- El plazo límite general para hacerlo es el 10 de julio de 2026. Después de esa fecha, las posibilidades de recuperar el dinero podrían desaparecer.
- El TAS advierte que la complejidad del caso y la falta de información podrían dejar fuera a millones de contribuyentes. En particular, existe el riesgo de que solo quienes tengan asesoría fiscal especializada logren beneficiarse, mientras que otros queden excluidos.
Además, el gobierno ha mostrado desacuerdo con la interpretación del tribunal, y se espera que el Departamento de Justicia presente una apelación. Esto podría prolongar la incertidumbre durante varios años.
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Qué deben hacer los contribuyentes ahora
Ante este escenario, la recomendación principal es revisar el historial fiscal de los años afectados. Esto incluye declaraciones presentadas, pagos realizados y cualquier penalización aplicada por el IRS durante la pandemia.
- También es útil consultar transcripciones fiscales para identificar posibles cargos que puedan ser cuestionados. En muchos casos, buscar asesoría profesional puede ayudar a determinar si existe una oportunidad real de reclamación.
- Esperar a que el caso se resuelva definitivamente podría ser un error. Aunque el fallo podría ser apelado, el plazo para solicitar reembolsos sigue corriendo.
Lo que viene: La decisión final sobre este tema podría tardar años en definirse en los tribunales. Mientras tanto, los contribuyentes tienen una ventana limitada para actuar. Revisar la situación fiscal cuanto antes será clave para no perder una posible devolución de dinero.