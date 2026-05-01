El aumento del costo de vida se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los votantes latinos en Estados Unidos, y una nueva encuesta revela que muchos de ellos culpan al presidente Trump por esta situación.

Por qué importa: A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de 2026, la percepción económica de los votantes latinos podría influir de forma decisiva en los resultados electorales.

Mayoría de latinos en EE.UU. culpan a Trump por inflación

Según una encuesta de Somos Votantes en colaboración con Global Strategy Group, cerca de dos tercios de los votantes latinos en estados clave aseguran que el costo de vida ha aumentado “mucho” en el último año.

Más del 80% considera que los precios han subido en general, lo que refleja una percepción generalizada de presión económica en los hogares.

Las mayores preocupaciones se concentran en: