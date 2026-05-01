Mayoría de latinos en EE.UU. culpan a Trump por aumento de precios ¿Cómo está tu bolsillo?
El aumento del costo de vida se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los votantes latinos en Estados Unidos, y una nueva encuesta revela que muchos de ellos culpan al presidente Trump por esta situación. Por qué importa: A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de 2026, la […]
Publicado el01/05/2026 a las 05:59
El aumento del costo de vida se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los votantes latinos en Estados Unidos, y una nueva encuesta revela que muchos de ellos culpan al presidente Trump por esta situación.
Por qué importa: A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de 2026, la percepción económica de los votantes latinos podría influir de forma decisiva en los resultados electorales.
Mayoría de latinos en EE.UU. culpan a Trump por inflación
Según una encuesta de Somos Votantes en colaboración con Global Strategy Group, cerca de dos tercios de los votantes latinos en estados clave aseguran que el costo de vida ha aumentado “mucho” en el último año.
Más del 80% considera que los precios han subido en general, lo que refleja una percepción generalizada de presión económica en los hogares.
Las mayores preocupaciones se concentran en:
- El precio de los alimentos
- El costo de la atención médica
- El valor de los medicamentos
Estos factores están impactando directamente el día a día de millones de familias.
Trump y las políticas económicas bajo escrutinio
La encuesta muestra que los votantes latinos atribuyen en gran medida el aumento de precios a decisiones políticas.
- Por un margen de tres a uno, los encuestados consideran que los políticos no están haciendo lo suficiente para controlar los precios o exigir responsabilidades a las empresas.
- Cuando se comparan partidos, una mayoría clara responsabiliza a las políticas republicanas por el incremento del costo de vida, incluyendo medidas como aranceles, gasto militar en el extranjero y recortes a programas sociales.
El nivel de desaprobación hacia Trump es especialmente alto en temas económicos, donde registra sus peores evaluaciones.
La guerra con Irán y su impacto en la economía
Otro factor que pesa en la percepción económica es la política exterior.
La guerra impulsada por la administración Trump con Irán aparece como una de las principales preocupaciones entre los votantes latinos.
Entre los temores más destacados:
- Aumento de la inflación
- Subida en el precio de la gasolina
- Mayor gasto público en defensa
Para muchos encuestados, estas decisiones están directamente relacionadas con el deterioro de su situación económica.
Un electorado latino crítico, pero no definido
Aunque los datos reflejan una fuerte crítica hacia Trump y los republicanos, la encuesta también muestra que los votantes latinos no han consolidado completamente su apoyo hacia el Partido Demócrata.
Persisten dudas en temas como:
- Manejo del gasto público
- Seguridad y delincuencia
- Credibilidad fiscal
Esto sugiere que, aunque existe descontento, el voto latino sigue siendo competitivo y no está completamente decidido.
La economía como factor decisivo de elecciones de medio término 2026
El estudio destaca que la percepción económica no solo es un tema relevante, sino determinante.
- El aumento del costo de vida se ha convertido en una especie de “veredicto” para muchos votantes, que evalúan el desempeño político en función de su impacto en la economía doméstica.
Las familias latinas están vinculando directamente sus dificultades económicas con decisiones políticas recientes, lo que podría influir en su comportamiento electoral.
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Lo que viene: una batalla por el voto latino
De cara a las elecciones de mitad de mandato, ambos partidos enfrentan el reto de responder a las preocupaciones económicas de este grupo clave.
- Los votantes latinos buscan soluciones concretas: alivio en los costos, protección de programas esenciales y mayor control sobre los precios.
- El partido que logre responder primero a estas demandas podría tener una ventaja decisiva en noviembre.
Por ahora, el mensaje es claro: el costo de vida está en el centro del debate y será uno de los factores más influyentes en el panorama político de Estados Unidos.