La propuesta de Trump que busca limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10% está generando preocupación en el sistema financiero de Estados Unidos.

Un nuevo informe advierte que esta medida podría dejar sin acceso al crédito a millones de personas y afectar el crecimiento económico.

Por qué importa: Las tarjetas de crédito son una herramienta clave en la economía estadounidense.

Reducir su rentabilidad para las entidades financieras podría cambiar quiénes pueden acceder al crédito y en qué condiciones, según análisis informado por The Center Square.

El impacto directo: millones podrían quedar fuera del sistema de crédito

De acuerdo con un informe de la organización Unleash Prosperity, al menos 64 millones de estadounidenses podrían perder el acceso a las tarjetas de crédito si se implementa un límite del 10% en las tasas de interés.

El análisis señala que esta medida actuaría como un control de precios, lo que obligaría a las entidades crediticias a restringir el crédito, especialmente para los consumidores con mayor riesgo, como aquellos con historiales crediticios bajos.

Además, el informe estima que cerca del 30% de las cuentas de tarjetas podrían cerrarse o ver reducidos sus límites.