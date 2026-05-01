Límite del 10% a tarjetas dejaría sin crédito a 64 millones en EE.UU., según informe
La propuesta de Trump que busca limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10% está generando preocupación en el sistema financiero de Estados Unidos. Un nuevo informe advierte que esta medida podría dejar sin acceso al crédito a millones de personas y afectar el crecimiento económico. Por qué importa: Las tarjetas […]
Publicado el01/05/2026 a las 05:31
La propuesta de Trump que busca limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10% está generando preocupación en el sistema financiero de Estados Unidos.
- Un nuevo informe advierte que esta medida podría dejar sin acceso al crédito a millones de personas y afectar el crecimiento económico.
Por qué importa: Las tarjetas de crédito son una herramienta clave en la economía estadounidense.
- Reducir su rentabilidad para las entidades financieras podría cambiar quiénes pueden acceder al crédito y en qué condiciones, según análisis informado por The Center Square.
El impacto directo: millones podrían quedar fuera del sistema de crédito
De acuerdo con un informe de la organización Unleash Prosperity, al menos 64 millones de estadounidenses podrían perder el acceso a las tarjetas de crédito si se implementa un límite del 10% en las tasas de interés.
- El análisis señala que esta medida actuaría como un control de precios, lo que obligaría a las entidades crediticias a restringir el crédito, especialmente para los consumidores con mayor riesgo, como aquellos con historiales crediticios bajos.
Además, el informe estima que cerca del 30% de las cuentas de tarjetas podrían cerrarse o ver reducidos sus límites.
🚨 | Trump: «A partir del 20 de enero de 2026, yo, como presidente de los Estados Unidos, solicito un límite anual del 10 % para las tasas de interés de las tarjetas de crédito» pic.twitter.com/2P4suHcTUK
— VOZ (@VozMediaUSA) January 10, 2026
Menos crédito, menos consumo: el riesgo para la economía
Las consecuencias no se limitarían al acceso individual al crédito.
- Según el informe, la medida podría provocar una caída significativa en el gasto de los consumidores.
- Las tarjetas de crédito representan aproximadamente un tercio del gasto en Estados Unidos y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto. Reducir su disponibilidad podría traducirse en menor consumo, caída de ventas minoristas y menor producción económica.
El informe proyecta incluso una posible pérdida de hasta 714 mil millones de dólares en actividad económica debido a la reducción del crédito disponible.
Sectores en alerta: turismo y comercio en la mira
El análisis también advierte sobre el impacto en sectores específicos que dependen del uso de tarjetas de crédito.
- Industrias como aerolíneas y hoteles, que utilizan programas de fidelización vinculados al gasto con tarjetas, podrían ver una disminución en sus ingresos si baja el uso del crédito.
Esto podría afectar la demanda de viajes y otros servicios relacionados, generando un efecto en cadena en la economía.
El argumento a favor: proteger a los consumidores
Quienes apoyan la propuesta sostienen que limitar las tasas de interés ayudaría a proteger a los consumidores de los altos costos de endeudamiento.
- El objetivo sería evitar que los usuarios acumulen deudas difíciles de pagar y fomentar un uso más responsable del crédito.
También se plantea que una menor disponibilidad de crédito podría incentivar hábitos financieros más sostenibles, reduciendo la dependencia del endeudamiento.
Un cambio en cómo se construye el historial financiero
Otro efecto relevante que destaca el informe es el impacto en la construcción del historial crediticio.
- Las tarjetas de crédito son una herramienta fundamental para acceder a otros productos financieros, como hipotecas o préstamos para automóviles. Limitar su acceso podría dificultar este proceso para millones de personas.
Además, algunos consumidores podrían recurrir a alternativas más costosas, como préstamos rápidos, si se reduce la disponibilidad de crédito tradicional.
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Lo que viene: una decisión con efectos amplios
La propuesta de limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito ha captado la atención de legisladores de distintos sectores políticos, lo que indica que el debate apenas comienza.
El desafío será encontrar un equilibrio entre proteger a los consumidores y mantener el acceso al crédito que impulsa gran parte de la economía.
- Por ahora, el informe plantea un escenario claro: una medida que busca aliviar el costo del crédito podría tener efectos más amplios, desde el consumo hasta el crecimiento económico.
- La decisión final dependerá del rumbo que tome el Congreso y de cómo se evalúen estos riesgos frente a los beneficios potenciales.