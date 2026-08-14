Pago extra de hasta $994: quién puede recibirlo además del Seguro Social

Las personas que reciben un cheque bajo del Seguro Social podrían calificar para otra ayuda federal de hasta $994 al mes en 2026, siempre que cumplan con los requisitos.

Se trata de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un programa que puede complementar los ingresos de algunas personas que ya reciben beneficios del Seguro Social. Recibir un cheque de jubilación o incapacidad, por lo tanto, no impide automáticamente obtener SSI.

Por qué importa: para una persona que vive con ingresos limitados, desconocer que ambos beneficios pueden recibirse al mismo tiempo podría significar dejar pasar una ayuda mensual importante.

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) puede pagar hasta $994 al mes en 2026

El SSI está destinado a personas con pocos ingresos y recursos que además tengan 65 años o más, sean ciegas o tengan una incapacidad que cumpla con los requisitos del programa.

En 2026, el beneficio federal máximo es de $994 mensuales para una persona y $1,491 para una pareja elegible, después del ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8% aplicado este año.

Eso no significa que todas las personas que califican recibirán $994. La cantidad final puede disminuir dependiendo de los ingresos, la situación de vivienda y, en algunos casos, los ingresos de determinados familiares. Algunos estados también agregan un suplemento al pago federal.

¿Puedes recibir Seguro Social y esta ayuda al mismo tiempo?

Sí, una de las claves es que cobrar beneficios del Seguro Social cuenta como ingreso, pero no necesariamente elimina la posibilidad de recibir SSI.