Pago extra de hasta $994: quién puede recibirlo además del Seguro Social
Publicado el14/08/2026 a las 05:32
Las personas que reciben un cheque bajo del Seguro Social podrían calificar para otra ayuda federal de hasta $994 al mes en 2026, siempre que cumplan con los requisitos.
- Se trata de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un programa que puede complementar los ingresos de algunas personas que ya reciben beneficios del Seguro Social. Recibir un cheque de jubilación o incapacidad, por lo tanto, no impide automáticamente obtener SSI.
Por qué importa: para una persona que vive con ingresos limitados, desconocer que ambos beneficios pueden recibirse al mismo tiempo podría significar dejar pasar una ayuda mensual importante.
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) puede pagar hasta $994 al mes en 2026
El SSI está destinado a personas con pocos ingresos y recursos que además tengan 65 años o más, sean ciegas o tengan una incapacidad que cumpla con los requisitos del programa.
- En 2026, el beneficio federal máximo es de $994 mensuales para una persona y $1,491 para una pareja elegible, después del ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8% aplicado este año.
Eso no significa que todas las personas que califican recibirán $994. La cantidad final puede disminuir dependiendo de los ingresos, la situación de vivienda y, en algunos casos, los ingresos de determinados familiares. Algunos estados también agregan un suplemento al pago federal.
¿Puedes recibir Seguro Social y esta ayuda al mismo tiempo?
Sí, una de las claves es que cobrar beneficios del Seguro Social cuenta como ingreso, pero no necesariamente elimina la posibilidad de recibir SSI.
- Para 2026, la SSA establece como referencia un límite mensual de $1,014 para una persona cuyo ingreso proviene únicamente de fuentes distintas al trabajo, mientras que para una pareja es de $1,511.
- La propia agencia advierte que una persona podría tener ingresos superiores a esos límites y todavía ser elegible, porque no todos los ingresos se contabilizan de la misma manera.
Por eso, tener un cheque pequeño del Seguro Social no basta por sí solo para saber si alguien califica.
Tus ahorros también pueden determinar si calificas
SSI no analiza únicamente cuánto dinero entra cada mes. La SSA también considera determinados recursos que posee la persona, como dinero en cuentas bancarias.
En 2026, los límites generales son:
- $2,000 para una persona.
- $3,000 para una pareja.
No todas las pertenencias cuentan para alcanzar esos límites, por lo que superar esas cantidades al sumar todos los bienes de una persona no significa necesariamente quedar excluido.
En cuanto a los ingresos laborales, la SSA indica que SSI generalmente está dirigido a personas que ganan no más de $2,073 mensuales trabajando, aunque existen diferentes reglas y límites según cada situación.
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Tener 65 años puede abrir la puerta sin una incapacidad
Otro punto importante para jubilados es la edad. Una persona de 65 años o más no necesita tener una incapacidad para poder recibir SSI si cumple con las demás condiciones.
Para quienes tienen 64 años o menos, las reglas son diferentes: generalmente deben tener una incapacidad que afecte su capacidad para trabajar durante al menos un año, pueda provocar la muerte o, en el caso de niños, limite considerablemente sus actividades diarias.
Lo que viene: si tu cheque mensual del Seguro Social es bajo, la cantidad que recibes es solo una parte de la evaluación.
La SSA también revisará tus demás ingresos, recursos, edad o incapacidad y situación de vivienda antes de determinar si puedes recibir esta ayuda adicional y cuánto te correspondería.