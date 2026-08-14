China habría encontrado una “puerta trasera” a los aranceles de Trump: EE.UU. pierde hasta $26.000 millones

Estados Unidos estaría perdiendo hasta $26.000 millones al año por una maniobra que permite a productos chinos esquivar los aranceles de Trump pasando primero por otros países, según un nuevo informe de la Casa Blanca.

Por qué importa: el gobierno estadounidense asegura que esta “puerta trasera” reduce lo que recauda por aranceles y ahora busca cerrarla con controles más estrictos sobre el verdadero origen de los productos que ingresan al país.

Así funcionaría la “puerta trasera” para productos chinos enviados a EE.UU.

La Casa Blanca denomina esta práctica “The Great Transshipment Scam”, o “la gran estafa del transbordo”.

El mecanismo consiste en enviar mercancías fabricadas en China hacia un tercer país antes de llevarlas a Estados Unidos. Allí pueden ser reempacadas, recibir modificaciones o pasar por otros procesos antes de continuar su recorrido.

El problema, según Washington, aparece cuando ese paso permite presentar los productos como procedentes de otro lugar y pagar un arancel menor al que correspondería si fueran identificados como mercancía china.

La Casa Blanca estima que estas prácticas pueden provocar pérdidas de entre $19.000 millones y $26.000 millones anuales en ingresos por aranceles.

México y otros países quedan bajo la lupa de EE.UU.

Aunque China es el principal objetivo del reporte, la investigación alcanza las rutas utilizadas por las mercancías antes de entrar a Estados Unidos.