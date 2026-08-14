China habría encontrado una “puerta trasera” a los aranceles de Trump: EE.UU. pierde hasta $26.000 millones
Publicado el14/08/2026 a las 05:13
Estados Unidos estaría perdiendo hasta $26.000 millones al año por una maniobra que permite a productos chinos esquivar los aranceles de Trump pasando primero por otros países, según un nuevo informe de la Casa Blanca.
Por qué importa: el gobierno estadounidense asegura que esta “puerta trasera” reduce lo que recauda por aranceles y ahora busca cerrarla con controles más estrictos sobre el verdadero origen de los productos que ingresan al país.
Así funcionaría la “puerta trasera” para productos chinos enviados a EE.UU.
La Casa Blanca denomina esta práctica “The Great Transshipment Scam”, o “la gran estafa del transbordo”.
- El mecanismo consiste en enviar mercancías fabricadas en China hacia un tercer país antes de llevarlas a Estados Unidos. Allí pueden ser reempacadas, recibir modificaciones o pasar por otros procesos antes de continuar su recorrido.
El problema, según Washington, aparece cuando ese paso permite presentar los productos como procedentes de otro lugar y pagar un arancel menor al que correspondería si fueran identificados como mercancía china.
La Casa Blanca estima que estas prácticas pueden provocar pérdidas de entre $19.000 millones y $26.000 millones anuales en ingresos por aranceles.
México y otros países quedan bajo la lupa de EE.UU.
Aunque China es el principal objetivo del reporte, la investigación alcanza las rutas utilizadas por las mercancías antes de entrar a Estados Unidos.
La administración identifica a más de 40 países que podrían ser utilizados como puntos intermedios. Entre ellos aparecen México, Canadá y Japón, además de economías del sudeste asiático.
🇺🇸 La Casa Blanca acusó a China de utilizar a México y otros países para triangular mercancías y reducir los aranceles que debe pagar al ingresar a Estados Unidos.
En un informe, la oficina de Peter Navarro señaló que exportadores chinos aprovechan los beneficios comerciales de… pic.twitter.com/JRCgNxvRKs
— Uno TV (@UnoNoticias) August 13, 2026
También se mencionan países latinoamericanos como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, según el informe.
- Esto no significa que todos los productos procedentes de esos países estén involucrados en irregularidades ni que sus gobiernos participen en ellas.
- El foco está en empresas que podrían utilizar terceros países para ocultar el verdadero origen de las mercancías.
Trump endurece los controles contra el transbordo de mercancías
La administración Trump ya había establecido medidas para combatir estas operaciones.
- Una orden de agosto de 2025 fijó un arancel adicional del 40% para mercancías que las autoridades determinen que fueron transbordadas con el objetivo de evitar los aranceles correspondientes.
- En junio de 2026, Trump también ordenó reforzar los controles contra prácticas como declarar valores inferiores a los reales, clasificar incorrectamente mercancías y realizar transbordos ilegales.
Para las empresas que venden productos en Estados Unidos, esta ofensiva puede significar una revisión más estricta de documentos, proveedores y lugares de fabricación.
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La inteligencia artificial entra en la ofensiva
Washington también quiere recurrir a la tecnología para identificar operaciones sospechosas.
Una de las herramientas señaladas es “Detective Border”, destinada a analizar información comercial y encontrar inconsistencias que puedan revelar irregularidades en el origen o recorrido de las mercancías.
Lo que viene: Estados Unidos busca impedir que los aranceles impuestos a China pierdan efectividad simplemente porque un producto cambie su ruta antes de llegar al país.
Ahora la atención estará en cómo se aplicarán estos controles y qué consecuencias tendrán para las empresas y países utilizados como puntos intermedios.