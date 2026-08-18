El peso mexicano no cede ante el dólar: así arrancó este martes 18

El peso mexicano mantiene el pulso frente al dólar este martes 18 de agosto, mientras Colombia continúa sin cambios tras el feriado del lunes. La principal novedad está en RD, donde el dólar subió tanto para la compra como para la venta.

Por qué importa: El panorama no es igual en los tres países. En México, quienes compran dólares siguen encontrando un peso fuerte; en Colombia los precios continúan sin una nueva referencia tras el feriado, mientras que en RD ahora se necesitan más pesos dominicanos para comprar la misma cantidad de dólares.

Así está el dólar en México, Colombia y RD hoy 18 de agosto

Dólar en México

Según los datos proporcionados de Banxico, el dólar se encuentra en 17.0245 pesos mexicanos, apenas por encima del nivel registrado el lunes.

En el mercado cambiario, los precios de este martes son:

Compra: $16.73

Venta: $17.28

En Banco Azteca, el dólar se encuentra en: