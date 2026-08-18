El peso mexicano no cede ante el dólar: así arrancó este martes 18
Publicado el18/08/2026 a las 04:30
El peso mexicano mantiene el pulso frente al dólar este martes 18 de agosto, mientras Colombia continúa sin cambios tras el feriado del lunes. La principal novedad está en RD, donde el dólar subió tanto para la compra como para la venta.
Por qué importa: El panorama no es igual en los tres países. En México, quienes compran dólares siguen encontrando un peso fuerte; en Colombia los precios continúan sin una nueva referencia tras el feriado, mientras que en RD ahora se necesitan más pesos dominicanos para comprar la misma cantidad de dólares.
Así está el dólar en México, Colombia y RD hoy 18 de agosto
Dólar en México
Según los datos proporcionados de Banxico, el dólar se encuentra en 17.0245 pesos mexicanos, apenas por encima del nivel registrado el lunes.
En el mercado cambiario, los precios de este martes son:
- Compra: $16.73
- Venta: $17.28
En Banco Azteca, el dólar se encuentra en:
- Compra: $16.70
- Venta: $17.79
La diferencia entre estos precios vuelve a ser clave para el bolsillo. Una persona que necesita comprar dólares puede terminar pagando un monto distinto dependiendo del banco o establecimiento donde haga la operación.
Cómo está el dólar en Colombia
Colombia arranca este martes manteniendo la referencia disponible tras el feriado del lunes. Según los datos proporcionados del Banco de la República, el dólar se encuentra en 3.127,456 pesos colombianos.
En el mercado cambiario de Bogotá, los valores son:
- Compra: $3.250
- Venta: $3.320
Cotización del dólar en República Dominicana
República Dominicana presenta el cambio más claro de la jornada. Según los datos proporcionados del Banco Central, el dólar subió frente a los valores del lunes.
Este martes se encuentra en:
- Compra: RD$58.59
- Venta: RD$59.17
El lunes los valores eran de RD$58.51 para la compra y RD$58.81 para la venta. Esto representa una subida de 8 centavos en la compra y 36 centavos en la venta.
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Antes de cambiar dólares, revisa qué precio te conviene más
El precio que más te importa depende de lo que vas a hacer con tus dólares. Si tienes dólares y quieres recibir moneda local, debes fijarte en el precio de compra: ese es el monto que el banco o la casa de cambio está dispuesto a pagarte.
En cambio, si necesitas dólares para viajar, ahorrar o hacer algún pago, debes mirar el precio de venta, porque indica cuánto tendrás que pagar por cada dólar.
La diferencia puede ser considerable: En México, por ejemplo, Banco Azteca compra este martes el dólar a $16.70, pero lo vende a $17.79. En Bogotá, el mercado cambiario registra $3.250 para la compra y $3.320 para la venta.
Por eso, antes de hacer una operación conviene comparar específicamente el precio que corresponde a lo que necesitas hacer. Mirar únicamente una referencia general del dólar puede no mostrar cuánto dinero terminarás pagando o recibiendo.