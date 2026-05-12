Millones de trabajadores en Estados Unidos podrían recibir hasta $1,000 anuales del gobierno federal y ayudarlos a ahorrar para su jubilación. Esa es la apuesta de una nueva iniciativa impulsada por el presidente Trump, que busca ampliar el acceso a cuentas de retiro para personas que hoy están fuera del sistema tradicional.

La propuesta gira alrededor de una nueva plataforma llamada TrumpIRA.gov y de un programa de aportes federales diseñado para incentivar el ahorro entre trabajadores de ingresos bajos y medios. Por qué importa: el acceso limitado a planes de retiro sigue siendo uno de los principales problemas financieros para millones de estadounidenses, especialmente trabajadores independientes, empleados de pequeñas empresas y personas con empleos parciales. Oportunidad de ahorro para el retiro: Gobierno de Trump busca ampliar el acceso Según informó la Casa Blanca en un comunicado oficial, Trump firmó una orden ejecutiva para facilitar el acceso a cuentas IRA (Individual Retirement Accounts) de bajo costo y alta calidad. La medida instruye al Departamento del Tesoro a desarrollar TrumpIRA.gov, una plataforma digital que permitirá a los trabajadores comparar distintas opciones de cuentas de retiro ofrecidas por instituciones privadas.

El objetivo es simplificar un sistema que para muchos estadounidenses resulta complicado y poco accesible. La plataforma mostrará información sobre costos, opciones de inversión y calidad de las cuentas disponibles. La Casa Blanca indicó que el sitio estaría operativo a partir del 1 de enero de 2027. Ver este video en su propia página →

La propuesta está especialmente dirigida a trabajadores que actualmente no tienen acceso a planes de jubilación patrocinados por sus empleadores, una situación que afecta a decenas de millones de personas en todo el país. El gobierno promete contribuir con hasta $1,000 al año Uno de los puntos centrales del programa es el llamado Federal Saver’s Match, un mecanismo mediante el cual el gobierno federal aportaría hasta $1,000 anuales a trabajadores elegibles que contribuyan a cuentas IRA aprobadas. La idea funciona como una contribución equivalente: mientras más aporte el trabajador a su cuenta de retiro, mayor podría ser el apoyo federal dentro de los límites establecidos. Según la administración Trump, este tipo de incentivos suele aumentar significativamente la participación en programas de ahorro porque las personas perciben un beneficio inmediato.

El plan apunta principalmente a trabajadores con ingresos bajos y medios, sectores que históricamente tienen menos acceso a instrumentos financieros de largo plazo. Entre los grupos que podrían beneficiarse aparecen: Trabajadores independientes.

Empleados de pequeñas empresas.

Personas con empleos de medio tiempo.

Trabajadores sin acceso a planes 401(k). De acuerdo con un estudio de Pew Charitable Trusts citado en el anuncio, aproximadamente 56 millones de estadounidenses no tienen acceso a un plan de retiro patrocinado por su empleador. Ese vacío ha generado preocupación creciente entre economistas y especialistas en seguridad financiera, especialmente por el impacto que podría tener en futuras generaciones de jubilados. El plan de ahorro también enfrenta dudas y críticas Uno de los principales desafíos es que parte de la expansión del sistema requeriría aprobación del Congreso. Sin respaldo legislativo, algunas medidas podrían quedar limitadas dentro de los mecanismos ya existentes.

También existen dudas sobre el impacto real del programa en el largo plazo: Algunos críticos señalan que la propuesta podría beneficiar principalmente a instituciones financieras privadas al canalizar nuevos ahorros hacia sus productos de inversión, sin garantizar necesariamente mejores rendimientos para los trabajadores.

Otros cuestionan si los estadounidenses con ingresos más bajos realmente tendrán capacidad suficiente para aportar dinero regularmente a cuentas de retiro, incluso con incentivos federales. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que el enfoque busca fomentar el ahorro temprano y aprovechar el interés compuesto a lo largo de décadas. Según el argumento oficial, incluso aportes modestos realizados de manera constante podrían convertirse en una cantidad significativa al momento de la jubilación. TE PODRÍA INTERESAR: Trump intenta bajar los precios de la carne ¿Lo sentirá el bolsillo de la gente? El debate sobre la jubilación vuelve al centro económico La propuesta también vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural del sistema de retiro estadounidense: millones de personas trabajan sin una estrategia clara para financiar su jubilación futura.