La inflación volvió a acelerarse en Estados Unidos durante abril y alcanzó su nivel más alto en casi un año, reflejando el impacto que siguen teniendo los costos de la energía y otros servicios básicos sobre el bolsillo de millones de consumidores.

Los nuevos datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. muestran que los precios continúan avanzando por encima de lo esperado, en un contexto marcado por tensiones internacionales y mayores presiones sobre los hogares.

Por qué importa: el dato confirma que la desaceleración de precios observada durante parte de 2024 perdió fuerza y que la inflación sigue siendo uno de los principales desafíos para la economía estadounidense.

Aumenta la inflación en abril: llegó a 3,8%, el nivel más alto en casi un año

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió hasta el 3,8% interanual en abril, frente al dato previo registrado en marzo.

Según información difundida por EFE con base en cifras oficiales del BLS, se trata del nivel más alto desde mayo de 2023 y del segundo incremento consecutivo de la inflación en el país.

En términos mensuales, el IPC avanzó 0,6% ajustado estacionalmente, una cifra que superó las expectativas del mercado y que representa el aumento mensual más elevado en casi tres años.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, también mostró señales de presión. Este indicador aumentó hasta 2,8% interanual, dos décimas por encima del registro de marzo.

La energía vuelve a presionar los precios en Estados Unidos

Gran parte del aumento estuvo relacionado con el incremento en los precios de la energía, impulsado por la incertidumbre internacional derivada de la guerra en Irán y sus efectos sobre los mercados energéticos globales.