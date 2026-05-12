Aumenta la inflación en abril: suben los precios por segundo mes consecutivo
La inflación volvió a acelerarse en Estados Unidos durante abril y alcanzó su nivel más alto en casi un año, reflejando el impacto que siguen teniendo los costos de la energía y otros servicios básicos sobre el bolsillo de millones de consumidores. Los nuevos datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. […]
Publicado el12/05/2026 a las 05:25
La inflación volvió a acelerarse en Estados Unidos durante abril y alcanzó su nivel más alto en casi un año, reflejando el impacto que siguen teniendo los costos de la energía y otros servicios básicos sobre el bolsillo de millones de consumidores.
- Los nuevos datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. muestran que los precios continúan avanzando por encima de lo esperado, en un contexto marcado por tensiones internacionales y mayores presiones sobre los hogares.
Por qué importa: el dato confirma que la desaceleración de precios observada durante parte de 2024 perdió fuerza y que la inflación sigue siendo uno de los principales desafíos para la economía estadounidense.
Aumenta la inflación en abril: llegó a 3,8%, el nivel más alto en casi un año
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió hasta el 3,8% interanual en abril, frente al dato previo registrado en marzo.
- Según información difundida por EFE con base en cifras oficiales del BLS, se trata del nivel más alto desde mayo de 2023 y del segundo incremento consecutivo de la inflación en el país.
- En términos mensuales, el IPC avanzó 0,6% ajustado estacionalmente, una cifra que superó las expectativas del mercado y que representa el aumento mensual más elevado en casi tres años.
La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, también mostró señales de presión. Este indicador aumentó hasta 2,8% interanual, dos décimas por encima del registro de marzo.
La energía vuelve a presionar los precios en Estados Unidos
Gran parte del aumento estuvo relacionado con el incremento en los precios de la energía, impulsado por la incertidumbre internacional derivada de la guerra en Irán y sus efectos sobre los mercados energéticos globales.
- El alza en los costos de combustibles y servicios energéticos terminó impactando otras áreas de la economía, desde transporte hasta productos del hogar. De acuerdo con el reporte, los consumidores comenzaron a enfrentar incrementos en distintos bienes y servicios de uso cotidiano.
- El sector vivienda también volvió a mostrar presiones. Los precios relacionados con alojamiento subieron 0,6% en abril, después de varios meses de moderación, lo que evidencia que la inflación no depende únicamente de la energía.
Otro de los sectores afectados fue el de la confección, considerado especialmente sensible a los aranceles. Los precios de la ropa aumentaron 0,6% durante el mes.
Estados Unidos registra su mayor aumento anual de inflación en casi tres años https://t.co/QXywmScVpi
— LA NACION (@LANACION) May 12, 2026
Pasajes aéreos y muebles registran fuertes aumentos
Entre los incrementos más notorios aparecieron las tarifas aéreas, que crecieron 2,8% en abril. En términos interanuales, el aumento ya alcanza 20,7%, según los datos oficiales.
- Los muebles y productos para operaciones del hogar también registraron aumentos de 0,7%, en medio de mayores costos asociados a importaciones y cadenas de suministro.
- Mientras tanto, algunos sectores mostraron alivio parcial. Los precios de vehículos nuevos bajaron 0,2%, mientras que el índice de autos y camiones usados permaneció estable.
En el área médica también hubo descensos moderados. Los gastos médicos retrocedieron 0,1% y los servicios hospitalarios cayeron 0,3%. El seguro médico disminuyó 0,4%, aunque el seguro de vehículos tuvo un ligero incremento de 0,1%.
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Los salarios pierden terreno frente a los precios
Uno de los puntos que más preocupa a economistas y consumidores es que la inflación volvió a crecer por encima de los salarios por primera vez desde 2023.
- Eso significa que el poder adquisitivo de muchos trabajadores está disminuyendo nuevamente, especialmente entre hogares de bajos ingresos, que destinan una mayor parte de sus ingresos a gastos básicos como alimentos, alquiler y transporte.
Lo que viene: los próximos informes de inflación serán clave para medir si las presiones actuales son temporales o si la economía estadounidense enfrenta un nuevo periodo prolongado de aumentos de precios.
- Por ahora, los consumidores continúan enfrentando mayores costos en bienes esenciales y servicios cotidianos.