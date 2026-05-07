Suben otra vez las tasas hipotecarias en EE.UU.: nivel más alto en un mes
Las tasas hipotecarias en Estados Unidos volvieron a subir esta semana y alcanzaron su nivel más alto en un mes, en medio de nuevas tensiones geopolíticas y señales de incertidumbre económica que continúan afectando a los mercados financieros. Por qué importa: El aumento en las tasas podría complicar nuevamente el acceso a la vivienda para […]
Publicado el07/05/2026 a las 09:46
Las tasas hipotecarias en Estados Unidos volvieron a subir esta semana y alcanzaron su nivel más alto en un mes, en medio de nuevas tensiones geopolíticas y señales de incertidumbre económica que continúan afectando a los mercados financieros.
Por qué importa: El aumento en las tasas podría complicar nuevamente el acceso a la vivienda para millones de compradores que ya enfrentan precios elevados y mayores costos de financiamiento.
Las tasas hipotecarias vuelven a subir en EE.UU.
Según la encuesta semanal de Freddie Mac, la tasa promedio de las hipotecas a tasa fija a 30 años se ubicó en 6,37% al 7 de mayo de 2026. La cifra representa un aumento frente al 6,30% registrado la semana anterior.
Aun así, el promedio permanece por debajo del 6,76% observado hace exactamente un año. El aumento no solo impactó las hipotecas a 30 años.
La hipoteca fija a 15 años también registró un incremento:
- Tasa actual: 5,72%
- Semana anterior: 5,64%
- Hace un año: 5,89%
Freddie Mac señaló que, pese al reciente repunte, algunas condiciones del mercado inmobiliario muestran señales moderadas de alivio para compradores potenciales.
Entre los factores positivos aparecen:
- Más inventario de viviendas disponibles
- Precios medios más bajos desde julio de 2021
- Aumento en ventas de viviendas nuevas
Según la entidad, estas tendencias podrían reducir parcialmente la presión sobre la asequibilidad durante la actual temporada de compra de primavera.
El conflicto con Irán impacta los mercados financieros de Estados Unidos
El incremento en las tasas hipotecarias coincide con un período de fuerte volatilidad en los mercados internacionales.
- La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán volvió a generar nerviosismo entre inversionistas, lo que terminó afectando directamente los costos de financiamiento.
- Durante los últimos días, las tasas fluctuaron constantemente dependiendo de las noticias relacionadas con posibles negociaciones de paz o nuevas amenazas militares en Oriente Medio.
Cuando aumentan los riesgos geopolíticos, los mercados suelen reaccionar rápidamente y eso termina influyendo sobre los bonos del Tesoro estadounidense, considerados una referencia clave para las hipotecas.
El comportamiento reciente refleja precisamente ese escenario de incertidumbre.
Las solicitudes hipotecarias siguen cayendo
El aumento en los costos de financiamiento ya comienza a reflejarse en la actividad de compradores.
La Asociación de Banqueros Hipotecarios informó que las solicitudes de hipotecas disminuyeron 4,4% respecto a la semana anterior.
- Joel Kan, vicepresidente y economista jefe adjunto de la MBA, explicó que las tensiones internacionales continúan presionando al alza los intereses hipotecarios: “El conflicto en curso en Oriente Medio sigue impulsando al alza las tasas de interés. La semana pasada, las tasas hipotecarias alcanzaron su nivel más alto en un mes”, declaró Kan.
El economista también señaló que la tasa fija a 30 años llegó incluso al 6,45% en algunos momentos recientes del mercado.
Los bonos del Tesoro influyen directamente en las hipotecas
El aumento en las tasas hipotecarias no ocurre de manera aislada. Los intereses de las hipotecas suelen seguir muy de cerca el comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años.
Cuando los rendimientos de esos bonos suben, el costo de los préstamos hipotecarios también aumenta para consumidores y compradores de vivienda.
Actualmente, los inversionistas siguen atentos a dos factores principales:
- Evolución del conflicto en Oriente Medio
- Datos económicos y empleo en EE.UU.
El informe laboral que se publicará próximamente podría convertirse en otro elemento decisivo para el mercado hipotecario.
Analistas consideran que señales de desaceleración económica o debilidad en el empleo podrían hacer caer los rendimientos de los bonos y aliviar las tasas hipotecarias.
En cambio, un mercado laboral más fuerte de lo esperado podría generar el efecto contrario y mantener elevados los costos de financiamiento.
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Comprar vivienda sigue siendo un desafío
Aunque algunas señales del mercado inmobiliario muestran cierta estabilización, la combinación entre altas tasas hipotecarias y precios elevados continúa dificultando el acceso a la vivienda para muchos estadounidenses.
- El incremento en los pagos mensuales puede representar cientos de dólares adicionales para compradores que buscan financiar una propiedad.
Mientras tanto, el mercado permanece altamente sensible a factores internacionales, inflación y decisiones económicas que podrían seguir moviendo las tasas durante las próximas semanas.