Las tasas hipotecarias en Estados Unidos volvieron a subir esta semana y alcanzaron su nivel más alto en un mes, en medio de nuevas tensiones geopolíticas y señales de incertidumbre económica que continúan afectando a los mercados financieros.

Por qué importa: El aumento en las tasas podría complicar nuevamente el acceso a la vivienda para millones de compradores que ya enfrentan precios elevados y mayores costos de financiamiento.

Las tasas hipotecarias vuelven a subir en EE.UU.

Según la encuesta semanal de Freddie Mac, la tasa promedio de las hipotecas a tasa fija a 30 años se ubicó en 6,37% al 7 de mayo de 2026. La cifra representa un aumento frente al 6,30% registrado la semana anterior.

Aun así, el promedio permanece por debajo del 6,76% observado hace exactamente un año. El aumento no solo impactó las hipotecas a 30 años.

La hipoteca fija a 15 años también registró un incremento: