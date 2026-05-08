Apple está pagando $250 millones por acuerdo legal ¿Cómo recibir una parte?
Miles de usuarios de iPhone en Estados Unidos podrían recibir dinero tras un acuerdo legal multimillonario alcanzado por Apple. La compañía aceptó pagar $250 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con funciones de inteligencia artificial que, según los demandantes, fueron promocionadas pero no estuvieron disponibles cuando ciertos dispositivos salieron al mercado. Por qué importa: […]
Publicado el08/05/2026 a las 06:40
Miles de usuarios de iPhone en Estados Unidos podrían recibir dinero tras un acuerdo legal multimillonario alcanzado por Apple.
- La compañía aceptó pagar $250 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con funciones de inteligencia artificial que, según los demandantes, fueron promocionadas pero no estuvieron disponibles cuando ciertos dispositivos salieron al mercado.
Por qué importa: La demanda pone nuevamente a Apple bajo presión por la forma en que presenta nuevas funciones tecnológicas a los consumidores. Además, el acuerdo podría beneficiar económicamente a miles de usuarios elegibles en Estados Unidos.
Apple está pagando $250 millones: Quiénes califican para recibir dinero
Según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito del Norte de California, los consumidores afectados compraron dispositivos promocionados con funciones avanzadas de Siri impulsadas por inteligencia artificial que no estuvieron disponibles al momento del lanzamiento.
Los modelos incluidos serían:
- iPhone 16
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
El período de compra considerado en el acuerdo va desde:
- 10 de junio de 2024
- Hasta el 29 de marzo de 2025
- Los consumidores argumentaron que Apple promovió herramientas avanzadas de inteligencia artificial y nuevas capacidades de Siri que terminaron retrasándose.
Apple pagará 250 millones de dólares para cerrar una demanda en EE.UU. por publicidad engañosa de su inteligencia artificial (IA).https://t.co/4i1U0vU6Rx
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 6, 2026
Según la demanda:
- Algunos usuarios pagaron precios premium esperando esas funciones.
- Otros aseguran que no habrían comprado el dispositivo si hubieran conocido los retrasos.
- También se acusa a Apple de realizar campañas publicitarias engañosas.
Cuánto dinero podrían recibir los usuarios en EE.UU.
El acuerdo todavía necesita aprobación judicial definitiva, pero los documentos del caso indican que los pagos podrían variar dependiendo del número de reclamaciones presentadas.
Las estimaciones actuales hablan de:
- Entre $25 y $95 por dispositivo elegible.
El fondo de compensación será utilizado para indemnizar a clientes afectados por la supuesta publicidad engañosa relacionada con Siri y herramientas de inteligencia artificial.
La demanda sostiene que la reacción pública fue inmediata cuando muchos consumidores descubrieron que las funciones prometidas no llegarían junto con el lanzamiento inicial de los teléfonos.
Cómo presentar un reclamo para recibir pago
Por ahora, Apple todavía no ha habilitado oficialmente el portal para reclamar dinero.
Sin embargo, el bufete Clarkson Law Firm indicó que próximamente estará disponible un sitio web con:
- Formularios de reclamación.
- Requisitos completos.
- Fechas límite.
- Información oficial del acuerdo.
- Un número telefónico para consultas.
CBS News reportó que la documentación judicial ya contempla la creación de esa plataforma digital para los consumidores.
Apple enfrenta nuevas críticas por inteligencia artificial
La inteligencia artificial se convirtió en una de las principales apuestas tecnológicas de Apple para competir con empresas como Google, Microsoft y OpenAI.
Sin embargo, el retraso de algunas herramientas prometidas generó frustración entre usuarios y analistas.
La demanda asegura que Apple utilizó esas funciones avanzadas como parte clave de la estrategia de marketing de los nuevos iPhone.
Entre los reclamos aparecen:
- Publicidad potencialmente engañosa.
- Promesas tecnológicas no disponibles.
- Cobro de precios elevados por funciones retrasadas.
Apple no admitió irregularidades como parte del acuerdo, pero aceptó resolver el litigio mediante el pago millonario.
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El acuerdo aún necesita aprobación final
Aunque el acuerdo ya fue presentado ante el tribunal federal, todavía falta que un juez otorgue aprobación definitiva antes de iniciar los pagos a consumidores.
Ese proceso podría tomar varios meses.
Lo que viene: Si el tribunal aprueba el acuerdo, Apple deberá lanzar oficialmente el portal de reclamaciones y comenzar el proceso para distribuir compensaciones entre los compradores elegibles.