Miles de usuarios de iPhone en Estados Unidos podrían recibir dinero tras un acuerdo legal multimillonario alcanzado por Apple.

La compañía aceptó pagar $250 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con funciones de inteligencia artificial que, según los demandantes, fueron promocionadas pero no estuvieron disponibles cuando ciertos dispositivos salieron al mercado.

Por qué importa: La demanda pone nuevamente a Apple bajo presión por la forma en que presenta nuevas funciones tecnológicas a los consumidores. Además, el acuerdo podría beneficiar económicamente a miles de usuarios elegibles en Estados Unidos.

Apple está pagando $250 millones: Quiénes califican para recibir dinero

Según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito del Norte de California, los consumidores afectados compraron dispositivos promocionados con funciones avanzadas de Siri impulsadas por inteligencia artificial que no estuvieron disponibles al momento del lanzamiento.

Los modelos incluidos serían:

iPhone 16

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

El período de compra considerado en el acuerdo va desde: