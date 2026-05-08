Mercedes-Benz invertirá $4.000 millones en Alabama: oportunidad de empleo
Mercedes-Benz anunció una inversión de $4.000 millones en Alabama que promete reforzar la industria automotriz de Estados Unidos y abrir nuevas oportunidades laborales. La automotriz alemana confirmó que destinará el capital a su planta ubicada en el condado de Tuscaloosa antes de 2030. Por qué importa: La expansión consolida a Alabama como uno de los […]
Publicado el08/05/2026 a las 05:50
Mercedes-Benz anunció una inversión de $4.000 millones en Alabama que promete reforzar la industria automotriz de Estados Unidos y abrir nuevas oportunidades laborales.
- La automotriz alemana confirmó que destinará el capital a su planta ubicada en el condado de Tuscaloosa antes de 2030.
Por qué importa: La expansión consolida a Alabama como uno de los centros más importantes de producción automotriz en Estados Unidos.
- Además, llega en un momento en que fabricantes globales buscan reforzar sus cadenas de suministro locales y ampliar la fabricación nacional frente a la creciente demanda de vehículos eléctricos y SUV premium.
Mercedes-Benz invertirá 4.000 millones y apuesta por Alabama a largo plazo
El anuncio fue realizado durante una ceremonia organizada en la planta de Vance, Alabama, donde la compañía también presentó las nuevas versiones de los SUV GLE y GLS y celebró la producción acumulada de 5 millones de vehículos en esa instalación.
- Según el Departamento de Comercio de Alabama, la planta actualmente emplea a unas 5.800 personas y representa inversiones superiores a $7.000 millones desde su apertura.
- Mercedes-Benz eligió Alabama en 1993 para construir su primera fábrica en Estados Unidos, una decisión que transformó la economía industrial del estado.
La gobernadora Kay Ivey destacó el impacto histórico de la compañía en la región y aseguró que la relación entre Mercedes-Benz y Alabama continuará fortaleciéndose durante la próxima década.
La inversión podría impulsar empleo y proveedores locales
Aunque Mercedes-Benz no reveló cuántos puestos nuevos se crearán, la magnitud de la inversión anticipa un impacto importante en empleo directo e indirecto. La expansión no solo beneficia a la planta principal, sino también a proveedores, empresas logísticas y servicios vinculados a la industria automotriz.
- Alabama se ha convertido en una potencia manufacturera en Estados Unidos gracias a la llegada de fabricantes internacionales. Tras el desembarco de Mercedes-Benz, otras compañías como Honda, Hyundai y Mazda-Toyota instalaron centros de producción en el estado.
- Actualmente, las líneas de ensamblaje de Alabama producen más de un millón de vehículos al año, posicionando al estado entre los líderes nacionales de fabricación automotriz.
Michael Schiebe, miembro del consejo de administración de Mercedes-Benz encargado de producción y cadena de suministro, afirmó que la inversión demuestra el compromiso de la empresa con Tuscaloosa y con el crecimiento de sus operaciones estadounidenses.
Alabama fortalece su papel en la industria automotriz
- La expansión ocurre mientras las automotrices aumentan inversiones en electrificación y tecnología avanzada. Mercedes-Benz busca fortalecer su competitividad en el mercado estadounidense.
- La operación de Alabama tiene además un rol estratégico para exportaciones. Cerca del 60% de los vehículos producidos en la planta son enviados a mercados internacionales.
El CEO global de Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, recordó que trabajó en la planta durante los años noventa y aseguró que el compromiso de los trabajadores locales ha sido fundamental para el crecimiento de la empresa.
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La industria automotriz de EE.UU. sigue creciendo en el sur
El sur de Estados Unidos continúa consolidándose como el principal polo automotriz del país gracias a menores costos operativos.
La nueva inversión de Mercedes-Benz también refleja la tendencia de las empresas internacionales de ampliar producción dentro de Estados Unidos para responder a la demanda local y reducir riesgos globales en la cadena de suministro.
🚨 BREAKING: In a huge win, Mercedes Benz just announced a $4 BILLION DOLLAR investment into an Alabama manufacturing plant to ease its tariff burden and surge production
Once again the «experts» suffer a STUNNING loss and Trump wins 🔥
It turns out that TARIFFS WORK 🇺🇸 pic.twitter.com/bQPJZmTfcj
— War Correspondent (@warDaniel47) May 7, 2026
Lo que viene: Mercedes-Benz continuará ampliando la producción en Alabama mientras avanza en la fabricación de vehículos eléctricos y nuevos SUV de lujo.
- La llegada del GLC a la planta y la inversión multimillonaria podrían traducirse en más contrataciones y nuevas oportunidades económicas para la región durante los próximos años.