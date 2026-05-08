Mercedes-Benz anunció una inversión de $4.000 millones en Alabama que promete reforzar la industria automotriz de Estados Unidos y abrir nuevas oportunidades laborales.

La automotriz alemana confirmó que destinará el capital a su planta ubicada en el condado de Tuscaloosa antes de 2030.

Por qué importa: La expansión consolida a Alabama como uno de los centros más importantes de producción automotriz en Estados Unidos.

Además, llega en un momento en que fabricantes globales buscan reforzar sus cadenas de suministro locales y ampliar la fabricación nacional frente a la creciente demanda de vehículos eléctricos y SUV premium.

Mercedes-Benz invertirá 4.000 millones y apuesta por Alabama a largo plazo

El anuncio fue realizado durante una ceremonia organizada en la planta de Vance, Alabama, donde la compañía también presentó las nuevas versiones de los SUV GLE y GLS y celebró la producción acumulada de 5 millones de vehículos en esa instalación.

Según el Departamento de Comercio de Alabama, la planta actualmente emplea a unas 5.800 personas y representa inversiones superiores a $7.000 millones desde su apertura.

y representa inversiones superiores a $7.000 millones desde su apertura. Mercedes-Benz eligió Alabama en 1993 para construir su primera fábrica en Estados Unidos, una decisión que transformó la economía industrial del estado.

La gobernadora Kay Ivey destacó el impacto histórico de la compañía en la región y aseguró que la relación entre Mercedes-Benz y Alabama continuará fortaleciéndose durante la próxima década.